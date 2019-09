W krainie stockowych wzruszeń

Twentieth Century Fox Film Corporation

Twentieth Century Fox Film Corporation

zdumiewa. Przede wszystkim tym, że nikomu – reżyserowi, gwiazdom, producentom i kierownictwu studia – nie zapaliła się czerwona lampka. Że nikt nie powiedział: "ludzie, patrzcie, jak to wygląda, odłóżmy ten produkt na półkę, zanim stracimy więcej pieniędzy i się skompromitujemy". Nie chodzi przy tym tylko o to, żeto zły film. Są równie złe, a nawet gorsze –, trzy czwarte polskich komedii romantycznych, pseudoartystyczna konfekcja spod ręki Giuseppe Tornatore – tym nie mniej zdolne zgromadzić jakąś zadowoloną publiczność, trafić do swojej niszy. Widza, który byłbyautentycznie usatysfakcjonowany, wyobrazić sobie, przyznam szczerze, nie potrafię. To film naprawdę dla nikogo. Jest zbyt infantylny i nieznośnie sentymentalny dla widzów dorosłych, jednocześnie traktuje o zbyt poważnych i zbyt dorosłych sprawach, by mógł spodobać się młodym.Narratorem filmu jest Enzo, umierający pies rasy golden retriever. Zbliżając się do śmierci, wspomina historie swojej relacji z Dannym, kierowcą rajdowym marzącym o karierze w Formule 1, szczególnie dobrze radzącym sobie w wyścigach w deszczu. Wątek bliskiej, zantropomorfizowanej przyjaźni psa i Danny'ego jest... po prostu przedziwaczny. Wygląda, jakby ktoś z bohaterów Ulricha Seidla dorwał się hollywoodzkiej produkcji i dostał szansę na ekranizację własnych psich fantazji. Nie wiem jak Państwo, ale ja nie chcę tego oglądać.Choć film mówi o kierowcy rajdowym, nie ma w nim ani jednej emocjonującej sceny wyścigu. Danny głównie o ściganiu się marzy i mówi, namiętnie ogląda Formułę 1 w telewizji, jednak jego wyścigów na ekranie w zasadzie nie widać. Te, które obserwujemy, wyglądają, jakby zabrakło budżetu na wynajęcie fachowców od tego typu sekwencji. Całemu wątkowi kariery Danny'ego brakuje dramatycznego nerwu. Ani razu nie odczuwamy wagi stawek, o jakie walczy, konfliktu między marzeniami a obowiązkami rodzinnymi itp.Równie dziwny jest wątek relacji Danny'ego z jego małżonką Eve. Trudno w ogóle uwierzyć w tę postać, podobnie jak w to, że odtwarzająca ją Amanda Seyfried potrafi aż tak źle grać. Eve bez żadnych dylematów wchodzi w relację, w której zawsze będzie druga po psie, a na pierwszym miejscu stawia karierę męża, jakby nie miała własnych potrzeb i planów. Gdy w historii tej dwójki pojawia się prawdziwa tragedia i egzystencjalne dramaty, film osiąga swoje dno – dostajemy przeckliwiony melodramat, wygrany na absolutnie fałszywych nutach. Tak, że zamiast wzruszenia odczuwamy żenadę.Wizualnie całość wygląda, jakby ktoś wziął serię stockowych obrazków, z gatunku tych, jakie kolorowe pisma z nie najwyższej półki używają do ilustracji tekstów o tym, jak osiągnąć rodzinne szczęście, i puścił je w ruch. Odtwarzający Danny'ego Milo Ventimiglia ma zresztą na ekranie manierę kogoś, kto zarabia na życie jako model udzielający się głównie w reklamach produktów dla nastawionych na życie rodzinne mężczyzn wchodzących w wiek średni.Kina z tego wszystkiego nie ma i być nie może. Na końcu dostajemy jeszcze nachalny product placement pewnej luksusowej włoskiej marki samochodów i dotknięcie psuedometafizyki w guście tak złym, że najbardziej pretensjonalne fragmenty późnego Kieślowskiego czy Iñarritu wydają się arcydziełem dobrego smaku i subtelności. Uciekać od tego z daleka, omijać szerokim łukiem.