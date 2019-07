W pogoni za szczęściem

Nie wiem, czy każdy chciałby żyć jak Moondog, ale jestem pewien, że każdy może tylko pozazdrościć mu luzu i spontaniczności. Gdy podczas lotu prywatnym samolotem Twoim pilotem okaże się niewidomy rastaman palący jointa, nie bój się - pociągnij od niego bucha i śmiej się razem z nim!W świecie ciągłej rywalizacji o status, pogoni za pieniędzmi czy w zbytnim przejmowaniem się "co by było gdyby" łatwo zapomnieć o jednym z najważniejszych celów naszej egzystencji - szczęściu. Każdy z nas chce być szczęśliwy, lecz nie każdy umie to osiągnąć. Czy to będzie szczęście wynikające z posiadania ogniska domowego czy z epikurejskiego, a nawet hedonistycznego podejścia do życia, trudno zakwestionować pewien paradygmat, jakoby człowiek powinien być szczęśliwy. Osobą, która wydaje się, że wie wszystko w tej dziedzinie, jest zdecydowanie Moondog, hipisowski żulik, któremu uśmiech nigdy nie schodzi z twarzy.Nowy film Harmony'ego Korine (twórcy m.in. kontrowersyjnego) opowiada o beztroskim życiu tytułowego plażowego beja Moondoga (w tej roli Matthew McConaughey ), które dla normalnego człowieka może wydawać się abstrakcyjne i absurdalne. Jednakże Moondog nie przejmuje się żadną przeszkodą, która staje mu na drodze. Jego dni mijają na paleniu trawki, poznawaniu nowych ludzi oraz korzystaniu z pełni z życia. Nie martwi się on pieniędzmi, gdyż wszystkie jego atrakcje funduje bogata żona Minnie, grana przez piękną Islę Fisher . W wolnym czasie Moondog pisze wiersze, które zawsze spotykają się z niezwykłą aprobatą. W obsadzie znajdziemy jeszcze kilka gorących nazwisk, takich jak Jonah Hill , grający karykaturalnego południowca o imieniu Lewis czy Zac Efron , który wciela się w postać Flickera, nowoczesnego narwańca przebywającego na odwyku. Wisienką na torcie jest Snoop Dogg , występujący jako Lingerie, raper, alfons i najlepszy przyjaciel głównego bohatera.W podobnej kreacji lumpa Matthew McConaughey dawał nam zalążek tego, do czego jest zdolny już w, gdzie grał na jednej płaszczyźnie czasowej zmarnowanego życiem człowieka, który nie stroni od używek. W tym wydaniu Moondog - postać grana przez Teksańczyka nie kończy na zgrzewce piwka, a raczej szuka wszystkiego, co tylko będzie w stanie przenieść go w inny wymiar. I wydaje się, że taki sam cel postawił sobie Harmony Korine . Reżyser każdym kadrem nasyconym pięknym światłem i pasującym do tego idealnym soundtrackiem (przypominającym ten z) wzbudza w nas uczucie haju, który mamy okazję przeżyć razem z Moondogiem. Duża część filmu to pięknie zmontowane sceny do perfekcyjnie pasujących piosenek, co niekiedy daje nam poczucie oglądania psychodelicznego teledysku. Korine już wpokazywał nam swoje nietuzinkowe wyczucie oraz umiejętność do łączenia na pozór niepasujących elementów - jak wtedy, gdy cała obsada rabowała i mordowała w rytm wolnej ballady w wykonaniu Britney Spears. Tylko tym razem jest jeszcze lepiej.Film można bardzo łatwo wrzucić do wora tzw. "płytkich obrazów", co widać już po ocenie. Z taką samą krytyką spotkało się wcześniej wspominane przeze mnie, mimo swojej nowatorskości, oryginalności i niebanalności. Tak samo jest w przypadku- filmy, które w dobrym świetle przedstawiają narkotyki, zazwyczaj są bagatelizowane. A poza historią przesyconą różnego rodzaju używkami Korine daje nam nieoczywistą opowieść o dążeniu do bycia szczęśliwym za wszelką cenę oraz portret na przekór skomplikowanej postaci, jaką jest Moondog. Bohater w filmie spotyka się z wieloma trudnymi i nieprzyjemnymi sytuacjami, jednakże za każdym razem reaguje w klasycznym dla niego stylu. We wszystkim jest w stanie znaleźć dobrą stronę, nie przejmuje się niczym i nie pozwala, aby czynniki zewnętrzne wpłynęły na jego pozytywną energię. Dodatkowo w każdym calu jest tak autentyczny, oryginalny i spontaniczny, że bez problemu wierzymy w to, co McConaughey pokazuje nam na ekranie. Poezja prezentowana przy okazyjnych wystąpieniach przez Moondoga również kipi oryginalnością, która nawet przez chwilę nie wydaje się wymuszona. W końcu w wielu wywiadach dotyczących filmu McConaughey wspominał o niezwykłej współpracy ze Snoop Doggiem , który aby pomóc koledze z planu lepiej wczuć się w rolę Moondoga, traktował aktora jako stałego kompana do palenia (bynajmniej nie papierosów).na pewno nie spodoba się każdemu. Być może dlatego zrezygnowano z dystrybucji tego filmu w polskich kinach. Przed obejrzeniem trzeba wiedzieć, na co się pisze. Przede wszystkim nie jest to w 100% komedia, gdyż film w wielu momentach ma dramatyczny wydźwięk. Jednakże dla fanów pięknych, wydłużonych scen z samą muzyką w tle, psychodelicznych palet kolorów czy ludzi lubiących niegłupie obrazy przedstawiające hedonistyczne spojrzenie na narkotyki oraz na świat, ten film będzie strzałem w dziesiątkę. A nawet jeżeli to wszystko wam nie odpowiada, to warto go obejrzeć dla samej bezbłędnej kreacji Matthew McConaughey'a , który w każdym nowym filmie daje coraz lepszy występ, a postać Moondoga nie mogła być zagrana lepiej przez nikogo innego, niż właśnie przez niego.