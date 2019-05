Whatever it takes

Kiedy w 2008 roku do kin wychodził " Iron Man ", mało kto się spodziewał, że będzie to początek czegoś większego. Że produkcja ukazująca losy genialnego miliardera, który wybudował zbroję i stał się superbohaterem, to tylko wierzchołek góry lodowej, jaką jest gigantyczne uniwersum pełne bogów, kosmitów, superżołnierzy i wielu innych. Coś, co miało początek, musi jednak mieć też swój koniec.Thanos ( Josh Brolin ) właśnie wypełnił swój plan i wymazał połowę istnień we wszechświecie. Jedni się z tym pogodzili i starają się żyć dalej. Jednak nie wszyscy. Natasha Romanoff ( Scarlett Johansson ) i Steve Rogers ( Chris Evans ) z pomocą pozostałych przy życiu nadal szukają sposobu, jak cofnąć czyn Szalonego Tytana. Nieoczekiwanie zjawia się Scott Lang ( Paul Rudd ), którego wszyscy uznawali za zmarłego, i przedstawia Avengersom swój plan, jak przywrócić do życia ofiary pstryknięcia.Zacznijmy od jednej z niewielu rzeczy, których w tym filmie było za mało - a mianowicie, scen z Kapitan Marvel ( Brie Larson ). Po filmie " Wojna bez granic ", kiedy Nick Fury ( Samuel L. Jackson ) przyzwał ją swoim pagerem, wydawało się, że Carol Danvers jest jedynym ratunkiem dla galaktyki. Tymczasem okazuje się, że ma ona małą, prawie nic nie znaczącą rolę w pokonaniu Thanosa (z wyjątkiem jednej istotnej rzeczy, nie będę zdradzać jakiej, dzieje się ona jednak na samym początku filmu). Mimo wszystko to tylko mały zgrzyt, który w żadnym stopniu nie odbiera przyjemności z oglądania filmu.Największą zaletą tego filmu jest idealne połączenie ze sobą żałobnego klimatu i humorystycznych scen. Te ostatnie służą głównie wyładowaniu napięcia, kiedy atmosfera robi się już zbyt gęsta. Moim zdaniem wyszło to bardzo dobrze, w zasadzie Marvel już słynie z tego, że potrafi pogodzić powagę z humorem, ale w czwartej odsłonie Avengers udało się to wręcz perfekcyjnie.Udało się również to, co w filmach MCU zwykle kuleje - trzeci akt. Zwykle była to naładowana CGI rozwałka, tym razem mamy jednak do czynienia z hołdem dla wszystkich postaci, jakie do tej pory pojawiły się w uniwersum. Więcej na ten temat zdradzać nie będę, radzę samemu wybrać się do kina i obejrzeć na własne oczy.Na plus wyszło także to, co zwykle w filmach MCU na plus wychodzi - relacje między postaciami, a także ukazanie ich przeżyć. W " Endgame " mamy do czynienia z wyniszczonymi psychicznie bohaterami, niemogącymi pogodzić się z porażką i próbującymi jakoś z tym żyć. Jedni lepiej dają radę, inni gorzej. Podobnie jak w " Wojnie bez granic ", fajnie wypadły interakcje Thora ( Chris Hemsworth ) z Rocketem ( Bradley Cooper ), a także ponowne zebranie się starej ekipy Avengers oraz nieoczekiwana przemiana Hulka ( Mark Ruffalo ).I w ten oto sposób kończy się pewien rozdział w historii kina. Nie jest to jednak koniec Kinowego Uniwersum Marvela, gdyż w planach są kolejne produkcje. Mimo to warto obejrzeć ten film, gdyż z pewnością zapisze się on w pamięci widzów na długie lata.