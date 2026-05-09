Recenzja filmu Biurowy romans (2026) Biurowy romans (2026) Ol Parker Jennifer Lopez Brett Goldstein

Biurowy romans J.Lo i Netfliksa

Film Ola Parkera (który ma na koncie m.in. "Bilet do raju" oraz "Mamma Mia: Here We Go Again") to komedia romantyczna, która podąża utartymi ścieżkami – już po kilku minutach nietrudno domyślić