Recenzja filmu Capo (2025) Capo (2025) Robert Kwilman Daniel Jiménez

Zrób sobie raj

"Capo" to kino naturalistyczne i obserwacyjne. Ociężałe tempo filmu ma na celu pełne odwzorowanie monotonii pracowników i braku jakichkolwiek perspektyw na "lepsze życie". Do chłodni chodzą tak,