Na materię swojego reżyserskiego i scenopisarskiego debiutu Kristen Stewart wybrała autobiograficzną prozę Lidii Yuknavitch. Corporeal writing, które praktykuje Yuknavitch – "pisanie korporealne", w którym szczególną rolę odgrywają doświadczenia ciała – znalazło tym samym przełożenie na corporeal cinema, czy też kino somatyczne.
Stewart zamieniła tekst Yuknavitch w rodzaj wizualnego pamiętnika, w którym "ciało" (materia) filmu jest równie istotne, co ciało głównej bohaterki-narratorki; jedno odbija się w drugim i wzmacnia je. Zdecydowała się kręcić na taśmie 16 mm, formacie kojarzącym się w równej mierze z home videos i amatorskimi nagraniami, co z dziełami filmowej awangardy – i w swoim filmie połączyła wszystkie te poetyki. Obraz jest tu lekko rozmyty i rozedrgany; ujęcia kamerą z ręki w wykonaniu operatora Coreya Watersa wzmacniają poczucie subiektywności, intymności narracji, jej wspomnieniowy charakter. Materialność tej ziarnistej, wyrazistej, wręcz dotykalnej faktury filmu zostaje wzmocniona przez widoczne na brzegach kadru uszkodzenia taśmy. Zarówno one, jak i liczne jump cuty, montażowe przeskoki działające jak skróty myślowe, są jak odbicie niedoskonałości samej zawodnej, nadszarpniętej pamięci. Od początku jest jasne, że materialność filmu ma się rzucać w oczy, wchodzić w dialog z cielesnością bohaterki.
Proza Yuknavitch w zestawieniu z filmem Stewart wydaje się niemal uporządkowana, choć jak wskazuje sam tytuł, w tekście jedynym źródłem chronologii jest woda: to ona jest zasadą organizującą doświadczenie i – choć zmienia swoje formy w czasie – jedyną stałą w burzliwym życiorysie autorki-pływaczki. Swoją historię o dorastaniu w domu zdominowanym przez przemoc ojca oraz depresję i cichy alkoholizm matki, o ratującej życie miłości do pływania, walce o wyrwanie się z domu, latach zmagania z własnym nałogiem i naznaczonych nim związkach, wreszcie – o odkryciu swojego "plemienia" i dotarciu do siebie poprzez pisanie, dzięki słowom, które wreszcie pozwalają poczuć się bezpiecznie na lądzie – Yuknavitch dzieli na części, a te na krótkie rozdziały. I choć ten strumień świadomości bywa dziki i wzburzony, to jednocześnie jest posegmentowany. Każdy z rozdziałów to zamknięta całość, mikro-opowieść w postaci wspomnienia jakiegoś ważnego wydarzenia, ciągu wydarzeń lub etapu życia, co czyni z książki coś w rodzaju kalejdoskopu pamięci. Yuknavitch nie łata przy tym wszystkich dziur i skacze po wątkach, ale pozostaje mocno narracyjna.
Scott Free Productions
Telekompanija Forma Pro
Stewart, która jest również autorką scenariusza, robi z tą historią dwie rzeczy. Z jednej strony porządkuje wydarzenia chronologicznie (pomijając otwierającą film sekwencję, najpierw oglądamy Lidię dziecko, potem nastolatkę, wreszcie dorosłą), z drugiej rozbija jednak ciągi przyczynowo-skutkowe, stosuje dużo elips i nadaje całości o wiele bardziej impresyjny, kolażowy charakter. Dynamiczny, asynchroniczny montaż (obraz często rozjeżdża się tu z dźwiękiem, co odzwierciedla logikę pracy pamięci, wydobywania rzeczy z głębi podświadomości) jeszcze bardziej rozczłonkowuje historię.
Opowiadając o kobiecym doświadczeniu, Stewart czerpie jednocześnie z wizualnego języka filmowej awangardy, zwłaszcza z dzieł jego feministycznej ikony, Mayi Deren: swoją tyleż surową, co poetycką opowieść przetyka impresyjnymi, symbolicznymi obrazami. Wśród nich dominują oczywiście obrazy wody we wszystkich odsłonach: migoczących refleksów na jeziornej tafli wśród przybrzeżnych szuwarów, chlorowanych fal na basenie, przez które filmowane są sylwetki pływaczek, ale też czysto poetyckie zestawienia, jak ręka poruszająca delikatnie kartką pływającą po tafli czarnej wody. Niczym amerykańska awangardzistka w "Splotach popołudnia", Stewart na awangardową modłę rozczłonkowuje ciała, z upodobaniem filmując detale: kadr wypełnia oko, oko z kawałkiem nosa, policzek z fragmentem ust, rozwarta szeroko dłoń. To w końcu opowieść o tym, jak trudno poczuć się całością.
Korporalna poetyka odpowiada korporalnemu dyskursowi, filmowemu ciało-pisaniu, bo w tej opowieści ciało to archiwum doświadczeń i ich mapa. Ciało Lidii prowadzi nas przez kolejne lata i etapy jej życia: ciało wykorzystywane seksualnie; ciało trenowane fizycznie, fizycznie wyczerpane; ciało wyniszczone alkoholem; ciało wyniszczone narkotykami; ciało w stanie rozkoszy; ciało w ciąży, zawierające w sobie inne ciało; ciało trzymane w ryzach pedagogicznej funkcji; ciało piszące, źródło historii; wreszcie ciało zrelaksowane, bezpieczne. Ciało-całość.
Lidia pływa w wodach swojej historii. Kiedy w końcu odblokowuje przepływ słów, "dopływa do siebie"; odzyskuje władzę nad swoją przeszłością i odkrywa życie, na które nie chce się już dłużej znieczulać. Jej droga do pisania jest drogą do odzyskiwania sprawczości i kontroli. A kiedy słowa zaczynają z niej płynąć, są wisceralne, wychodzą z trzewi – i film wpisuje je w ten fizjologiczny porządek. Słowa płyną tu jak krew, łzy, wody płodowe i inne ciecze kobiecego ciała; bo w "Chronologii wody" obok basenów, jezior, oceanów, wanien i strumieni prysznica, nurzamy się właśnie w nich. Są jak nić Arachny, z której formuje się kobiecy dyskurs. To, co mogłoby wzbudzać obrzydzenie, Stewart trzyma jednak w ramach decorum; transgresyjność treści łączy się z wizualną delikatnością i subtelnością. Paradoksalnie, książka Yuknavitch znacznie bardziej niż film "daje po oczach".
Grająca Lidię Imogen Poots świetnie odnajduje się w tej poetyce i jej wymaganiach: gra spojrzeniem, napięciem ciała, falami afektów, które je zagarniają. Jej gra jest magnetyczna, jest w niej jednocześnie niewinność i deprawacja. Świetną decyzją castingową był wybór Thory Birch do roli starszej siostry – te dwie są jak ziemia i ogień, czy też ziemia i ognio-woda – ich całkowicie odmienna ekranowa obecność wytwarza między nimi chemię dużo ciekawszą niż ta pomiędzy Lidią i jej partnerami.
Stewart odhaczyła, być może niechcący, wszystkie elementy haptycznej wizualności zdefiniowane przez Laurę U. Marks na fali teorii zmysłów. Stworzyła historię, która ma być nie tyle oglądana i dekodowana na poziomie znaczeniowym, co doświadczana i dotykalna. Oko działa tu jak zmysł dotyku: ślizga się po zróżnicowanych, oddawanych w zbliżeniach powierzchniach i fakturach, w pierwszym rzędzie rejestrując jakości takie jak miękkość, wilgotność, ziarnistość, pulsowanie. Ten proceder odzwierciedla ograniczoną zdolność słów do opisu traumatycznego doświadczenia – łatwiej jest uchwycić je w kategoriach zmysłowych wrażeń.
Podobnie rzecz ma się z pozakadrową narracją – głos narratorki z offu prowadzi nas przez tę historię nie tyle słowami, co pomrukami, westchnieniami, szeptami. Dźwięk tworzy zamkniętą przestrzeń, jakby opowiadająca siedziała obok nas w kinie i szeptała nam do ucha. To też trochę jak mówienie przez sen; czasem trudno rozróżnić słowa, bardziej liczy się tembr głosu, jego tempo, złamanie, zakłócenia. Wrażenia "zakłóconej" i nieczytelnej warstwy dźwiękowej dopełnia ścieżka dźwiękowa Paris Hurley, eksperymentalna, transowa i pełna zgrzytów jednocześnie.
Z jednej strony bardziej wieloznaczna, metaforyczna i rozmyta, z drugiej Stewart momentami staje się bardziej dosłowna, niż Yuknavitch w swojej książce – i to może niekoniecznie tam, gdzie działa to na korzyść historii. Najlepszym przykładem jest wątek wykorzystywania seksualnego, który u Yuknavitch rozwijany jest aluzyjnie, niejednoznacznie – książka nie zawiera ani jednej "sceny", która dokładnie oddawałaby jego okoliczności. Podobnie rzecz ma się z monologiem wewnętrznym autorki, którego niektóre fragmenty przerobione zostały na dialogi z matką lub siostrą. Te wymyślone, dodane sceny wypadają w filmie najgorzej i najbardziej sztampowo. Jednocześnie o wiele mniej dosłowna pozostaje Stewart w sferze seksualnej: Yuknavitch opisuje zbliżenia ze szczegółami, Stewart robi z nich poetyckie kolaże, filmując ciała w detalach.
W filmie "At Land" Mayi Deren kobieta zostaje wyrzucona na brzeg przez fale oceanu. Zaczyna eksplorować życie ludzi na lądzie, ale spotyka głównie mężczyzn, w których grono trudno jej się włączyć. Próbuje wrócić do wody, swojego naturalnego środowiska, ale zanim zdąży to zrobić, spotyka dwie kobiety. W ich towarzystwie odzyskuje sprawczość; nie wraca do oceanu, odbiega plażą w siną dal. "Chronologia wody" to też historia o próbach życia na lądzie, o docieraniu do siebie wodą i słowami, na fali i falami słów. Ile długości trzeba przepłynąć, żeby dopłynąć do siebie? – pyta z offu Lidia.
Kristen Stewart zadebiutowała dojrzale i spójnie: poetyka "Chronologii wody" może się podobać, albo nie, ale czuć w niej świadomość każdej twórczej decyzji. Stewart adaptuje ten tekst po swojemu; z historii życia Yuknavitch mógłby równie dobrze powstać oscarowy blockbuster, a powstało wizualnie wysmakowane, kameralne i impresjonistyczne kino czerpiące z awangardowych tradycji. Stewart poszła swoją drogą i zrealizowała swoją wizję konsekwentnie – i to wystarczy, żeby z nadzieją czekać na jej kolejne filmy.