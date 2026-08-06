Recenzje Cudze rzeczy Polska w dużych dawkach

Recenzja filmu
Cudze rzeczy (2026)

Cudze rzeczy (2026)
Grzegorz Dębowski

Polska w dużych dawkach

To film raczej chłodny i na zimno się też go ogląda. Kryje się za tym pewna metoda czy wręcz misja skupienia uwagi na wycinku świata ostentacyjnie wręcz nieefektownym, niedomagającym się
AdamKrukkk
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Polska w dużych dawkach
Na tegorocznym festiwalu w Wenecji A.D. 2026 polskiego kina było niewiele: świetnie, że pokazano "Popiół i diament" w odrestaurowanej wersji; z projektem "Listy" przyjechał Andrei Kutsila, w końcu zaś – nowy film Grzegorza Dębowskiego zaprezentowany został tu w sekcji Orizzonti. Wpisuje się w nią zresztą idealnie, bo lubi się w niej społeczne zaangażowanie, ciężar (dla mnie o kilka kilo za dużo) i próby opisania świata jeszcze filmowo niewyeksploatowanego, z różnych, najlepiej dalekich od Włoch, stron świata. Polska może przestała już być krajem egzotycznym, ale Dębowski potrafi tyleż ukazać jej zwyczajność, ileż poskrobać nieco po jej powierzchni – by wydobyć coś niezwykłego, spojrzeć na nią z nowej perspektywy. W "Cudzych rzeczach" czuć więc pomysł i niewątpliwy talent reżysera do opowiadania trudnych historii prostych ludzi. Jednocześnie jest to jednak dzieło, które zdecydowanie łatwiej docenić, niż pokochać albo chociaż trochę się w nim rozgościć. 

To film raczej chłodny i na zimno się też go ogląda. Kryje się za tym pewna metoda czy wręcz misja skupienia uwagi na wycinku świata ostentacyjnie wręcz nieefektownym, niedomagającym się zauważenia, co mimo to reżyser robi i wzywa widza do tego samego. Szlachetny gest dojrzenia tych, którzy zazwyczaj są przezroczyści (a może i odpychający), obecny jest tu w każdym aspekcie filmu – począwszy od scenariusza koncentrującego się na działających w ukryciu drobnych złodziejaszkach, już w pierwszej scenie znajdujących się na progu eksmisji (kto chciałby lokatorów, którzy nie płacą?). Widzimy to także we wnętrzach, kostiumach, dekoracjach (tak normcore’owych, że naprawdę trzeba się przyglądać, by je dojrzeć), a także wyborach obsadowych. Brak tu gwiazd, które później tańczyć będą z gwiazdami albo wystąpią w tuzinie innych produkcji, co stanowi siłę filmów Dębowskiego, oferującego polskiemu kinu niezgrane twarze. Widzieliśmy to już w jego debiucie "Tyle, co nic": liczy się realizm, zbliżenie do tzw. szarego człowieka. Wiąże się jednak z tym ryzyko wielkiej smuty, bo polską szaroburość serwuje się tu w dużych dawkach – dla mnie niekiedy wręcz przytłaczających.

Prowadzi nas przez nią Kasia (Monika Kwiatkowska, która właściwie nie schodzi z kadru) uwikłana w toksyczny związek z Darkiem (Robert Mania). Mężczyzna sprawnie nią manipuluje, traktując raczej okropnie, a jednak potrafi od czasu do czasu czule nazwać ją "kotem", szczególnie gdy czegoś od niej chce. Słowiański macho organizuje życie ich wspólne życie wokół drobnych sklepowych kradzieży i plądrowania mieszkań, do których pokątnie udaje im się w ten czy inny sposób dostawać. Gdy podczas jednej z akcji mężczyznę zgarnia policja, Kasia – ostatecznie eksmitowana z mieszkania wynajmowanego na jednym z warszawskich blokowisk – zdana zostaje sama na siebie. Wygląda na to, że nie ma ani rodziny, ani przyjaciół, a o pracy nawet nie myśli, zakrada się więc do jednego z okradzionych wcześniej lokali, którego właściciel, jak się okazuje, właśnie popełnił samobójstwo. Kobieta idzie za ciosem – podszywa się pod jego partnerkę, czyhając na mogące za tym iść korzyści.

Gra ta okazuje się mieć jednak wyższą stawkę, rzec można: egzystencjalną. Za maskaradą idzie bowiem proces nabywania nowej tożsamości, której kobieta desperacko potrzebuje. Nie wiemy wiele o jej wcześniejszej formacji, ale można się domyślać, że nie było kolorowo. I chyba to właśnie w "Cudzych rzeczach" jest najciekawsze: próba, bardziej nawet niż zrozumienia, oswojenia mało przecież sympatycznej bohaterki. Jest to jednak nie lada wyzwanie, bo inaczej niż w tradycji neorealistycznej, z której film wyraźnie czerpie, warszawscy "złodzieje rowerów" nie mają, jak u de Siki, włoskiej fantazji, pociesznych dzieciaków ani psa Flike’a; brakuje też urody Jérémiego Reniera czy Marion Cotillard z filmów braci Dardenne, których metoda jest tu bardzo wyraźna. Może jednak dla osób bardziej odpornych na serię nieszczęść i mizerii serwowanych przez film, oczekiwanie na pierwszy uśmiech bohaterki okaże się wystarczająco wynagradzające?

Dla mnie to wizja zbyt ponura, brakuje mi w niej przebłysków światła; podobnie czułem się, oglądając "Tyle, co nic". Trzeba więc przyznać, że Dębowski jest w niej konsekwentny: znów rysuje krytyczny portret kraju daleki od propagandy sukcesu "dwudziestej gospodarki na świecie", pokazując, co kryje się pod świeżutkim cudem ekonomicznym, który odczuwają tylko niektórzy. O ile w poprzednim filmie wiarygodnie ukazał potransformacyjną prowincję (tu także jest jej sporo i znów reżyser unika egzotyzacji, ale i jej idealizowania), o tyle w "Cudzych rzeczach" dostajemy przede wszystkim portret Warszawy – miasta "słoików", samotnych ludzi tułających się po przejściach podziemnych wokół dworca centralnego albo wyizolowanych na bezdusznych, tandetnych deweloperskich osiedlach. Tu nawet dylematy z "Dekalogu" nie mają prawa się rozegrać, bo ludzie – pozamykani w swoich klitkach – zwyczajnie ze sobą nie rozmawiają. No chyba że ktoś włamie im się do mieszkania albo pod kogoś podszyje. Jedyną drogą do przełamania samotności okazuje się przekroczenie lub wykroczenie: przemoc, kłamstwo, uzurpacja. 

Obraz to więc bardzo ciemny, choć też niepozbawiony pojawiającej się niekiedy (i naprawdę na chwilę) niełatwej nadziei. W stawaniu po stronie ofiar systemu, jakkolwiek zdemoralizowane mogłyby się wydawać, jest nawet szlachetny, jednocześnie jednak nie do końca spełniony i dość paradoksalny. Głównie pod tym względem, że próbuje zbliżyć się do rzeczywistości, stosując jednocześnie mało wiarygodne rozwiązania fabularne – począwszy od ubezpieczenia na życie, które obejmuje również samobójstwo (sic!), po skupianie bohaterów wokół jednego warszawskiego kantoru, jakby był jedyny w całym mieście. Sama Warszawa – czy szerzej Polska – też przecież od czasów "Placu Zbawiciela" się zmieniła; stała się dużo bardziej różnorodna, również pod względem struktury narodowościowej i społecznej, na której doły spadają dziś najczęściej migranci wykonujący chociażby najbardziej prekarne prace. W tym sensie w "Cudzych rzeczach" polska mizeria – choć wyrosło tu trochę nowych bloków – wydaje się wyjęta jakby sprzed dekady czy dwóch, i w tym sensie jest jej aż nadto. 
1 10
Moja ocena:
5
AdamKrukkk
Adam Kruk
Krytyk filmowy, filmoznawca, stały współpracownik Filmwebu. Laureat Nagrody im. Krzysztofa Mętraka, członek FIPRESCI, Europejskiej Akademii Filmowej i kolegium elektorów Złotych Globów.
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Cudze rzeczy  (2026)

 Cudze rzeczy

Najnowsze recenzje

Cudze rzeczy 2026

Polska w dużych dawkach

AdamKrukkk
Adam Kruk
Naza 2026

Jak daleko stąd, jak blisko

jpopielecki
Jakub Popielecki
Musk 2026

Maska Muska

Arwen
Małgorzata Steciak
Pionek (2026)
Pionek 2026

Sprawy osobiste

bartosz_czartoryski
Bartosz Czartoryski
Totalna magia 2 (2026)
Totalna magia 2 2026

Wspomnień czar

mieso_mielone
Łukasz Al-Darawsheh