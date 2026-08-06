Klucz do szczęścia

Są takie sytuacje, gdy śmiech pozostaje ostatnią deską ratunku. Tak jest w przypadku trwającego kryzysu rynku mieszkaniowego – a próbą ratowania się w jego obliczu humorem jest "Czarna godzina" Filipa Bojarskiego, najnowsza komedia z wszech miar millenialska, będąca debiutem reżysera. Debiutem, choć krótkim w metrażu, to wyjątkowym: sprawnie zrealizowanym, miejscami bardzo zabawnym, krytycznym wobec rzeczywistości i naszpikowanym ikonografią Polski XXI wieku.
Główne bohaterki, Adę (Julia Piklikiewicz) i Ewę (Helka Rząsa), łączy kilka rzeczy, w tym dwie najważniejsze: miłość i wykonywany zawód. Obie pracują jako nauczycielki w tej samej placówce, mieszkają pod wspólnym dachem i przygotowują się do nowego roku szkolnego – z zazdrością patrząc na ludzi, którzy postanowili się zbuntować, odejść z pracy, wyłamać z systemu. Pojawia się jednak ważniejszy problem, wyznaczając rytm opowiadanej historii: bohaterki muszą w tempie natychmiastowym wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania, a co za tym idzie, znaleźć nowy dach nad głową.
Studio Munka-SFP
Naczelną osią fabularną będzie więc poszukiwanie lokum – castingi lokatorskie, walka z czasem o zebranie czynszu i kaucji, zmaganie się oszustami na rynku nieruchomości czy też (co pozostaje ostatecznością) próba porozumienia się z rodzicami i pogodzenia z wizją powrotu pod wspólny dach. Bojarski łączy linearną opowieść z narracją wypełnioną gagami: większość sekwencji pozwala wybrzmieć konkretnemu żartowi i kończy się ponownym niepowodzeniem (to żaden spoiler dla większości widzów, którzy mieli do czynienia z wynajmowaniem lokum). Niepowodzeniem, które zmusza parę do dalszego wysiłku. A że znacząca część żartów okazuje się zabawna, konwencja się broni – choć jednocześnie uniemożliwia filmowi pełne rozwinięcie fabularnych skrzydeł.
Największą zaletą "Czarnej godziny", ratującą nawet te mniej udane komediowe próby, są Helena Rząsa i Julia Piklikiewicz, znakomicie zgrane i dopasowane na ekranie. Aktorki potrafią wygrywać zarówno związkowe spory, jakby żywcem wyjęte z pełnych relacyjnego wypalenia amerykańskich filmów indie, jak i chwile, gdy bohaterki są dla siebie jedynym wsparciem i ostoją. Pomaga im w tym niewątpliwie scenariusz Bojarskiego, unikający klisz rodzimego kina queerowego. Orientacja bohaterek nie jest ich cierpieniem, nie zmagają się na ekranie z falą homofobii, ani nie przechodzą przez długi proces akceptowania siebie. Po prostu ze sobą są, trwają razem mimo gorszych chwil i trudnej sytuacji lokatorskiej. Z perspektywy szerokiego pejzażu rodzimego kina – cieszy, że punkt wyjścia wreszcie ewoluuje.
Na wstępie skategoryzowałem komedię jako millenialską i nie chodzi wyłącznie o rocznik reżysera. "Czarna godzina" jest bowiem chyba najmocniejszym przykładem perspektywy tego pokolenia za kamerą i jego mierzenia się z ikonografią Polski XXI wieku. W dialogach pojawiają się Wadowice (rodzinna miejscowość reżysera), żarty z zarządzania kapitałem, piosenek, a także bodaj pierwszy dialog dotyczący oglądania Igi Świątek – to przez jej mecz ojciec jednej z bohaterek nie może skupić się na rozmowie. Millenialski jest także sam temat: pokolenie doświadczone trudnościami ze znalezieniem stabilnego miejsca zamieszkania, zaznajomione z koniecznością polegania na dobrotliwości landlorda.
Studio Munka-SFP
Oczywiście nie są to najbardziej odkrywcze tematy, niektóre żarty mogą wydać się też przebrzmiałe, tudzież zwyczajnie suche. Jednocześnie, cieszy mnie strona, w jaką zmierza polska komedia filmowa, bo "Czarnej godzinie" wraz z "LARP-em" bliżej do humoru znanego z rodzimych seriali premium niż do tytułów powstałych przed pandemią – a więc mamy dowód na progres. Szkoda jednocześnie, że – zwłaszcza pod koniec – ta wrażliwość się zaciera, ale może to kwestia gustu; są jednak pewne tematy, które moim zdaniem nie mieszczą się w ramach komediowości.
Zresztą, niezależnie chyba od wrażliwości na dowcip, końcówka jest największą wadą debiutu Bojarskiego i wiele odbiera z przyjemności oglądania. Nie zdradzając zbyt wiele: odniosłem wrażenie, że tak naprawdę donikąd nas ta historia nie doprowadza – i nawet jeśli droga była przyjemna, to brakuje tu pointy, jakiegoś domknięcia, dającego jakąkolwiek satysfakcję. A tak "Czarna godzina" szybko ulatuje – a szkoda, bo jest debiutem na tyle ciekawym, że żal aby stała się zaledwie efemerydą, która przemknie szybko przez nasze kina.
Zwłaszcza, że takich filmowych, małych opowieści patrzących na rzeczywistość z ukosa, potrzeba nam w rodzimym kinie więcej.