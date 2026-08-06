Recenzja filmu Czarna godzina (2026) Czarna godzina (2026) Filip Bojarski Helka Rząsa Julia Piklikiewicz

Klucz do szczęścia

Największą zaletą "Czarnej godziny", ratującą nawet te mniej udane komediowe próby, są Helena Rząsa i Julia Piklikiewicz, znakomicie zgrane i dopasowane na ekranie. Aktorki potrafią wygrywać