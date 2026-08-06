Recenzje Czarna godzina Klucz do szczęścia

Recenzja filmu
Czarna godzina (2026)

Czarna godzina (2026)
Filip Bojarski
Helka Rząsa
Julia Piklikiewicz

Klucz do szczęścia

Największą zaletą "Czarnej godziny", ratującą nawet te mniej udane komediowe próby, są Helena Rząsa i Julia Piklikiewicz, znakomicie zgrane i dopasowane na ekranie. Aktorki potrafią wygrywać
sergiuszowo11
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Klucz do szczęścia
źródło: Materiały prasowe
Są takie sytuacje, gdy śmiech pozostaje ostatnią deską ratunku. Tak jest w przypadku trwającego kryzysu rynku mieszkaniowego – a próbą ratowania się w jego obliczu humorem jest "Czarna godzina" Filipa Bojarskiego, najnowsza komedia z wszech miar millenialska, będąca debiutem reżysera. Debiutem, choć krótkim w metrażu, to wyjątkowym: sprawnie zrealizowanym, miejscami bardzo zabawnym, krytycznym wobec rzeczywistości i naszpikowanym ikonografią Polski XXI wieku.

Główne bohaterki, Adę (Julia Piklikiewicz) i Ewę (Helka Rząsa), łączy kilka rzeczy, w tym dwie najważniejsze: miłość i wykonywany zawód. Obie pracują jako nauczycielki w tej samej placówce, mieszkają pod wspólnym dachem i przygotowują się do nowego roku szkolnego – z zazdrością patrząc na ludzi, którzy postanowili się zbuntować, odejść z pracy, wyłamać z systemu. Pojawia się jednak ważniejszy problem, wyznaczając rytm opowiadanej historii: bohaterki muszą w tempie natychmiastowym wyprowadzić się z wynajmowanego mieszkania, a co za tym idzie, znaleźć nowy dach nad głową.


Naczelną osią fabularną będzie więc poszukiwanie lokum – castingi lokatorskie, walka z czasem o zebranie czynszu i kaucji, zmaganie się oszustami na rynku nieruchomości czy też (co pozostaje ostatecznością) próba porozumienia się z rodzicami i pogodzenia z wizją powrotu pod wspólny dach. Bojarski łączy linearną opowieść z narracją wypełnioną gagami: większość sekwencji pozwala wybrzmieć konkretnemu żartowi i kończy się ponownym niepowodzeniem (to żaden spoiler dla większości widzów, którzy mieli do czynienia z wynajmowaniem lokum). Niepowodzeniem, które zmusza parę do dalszego wysiłku. A że znacząca część żartów okazuje się zabawna, konwencja się broni – choć jednocześnie uniemożliwia filmowi pełne rozwinięcie fabularnych skrzydeł.

Największą zaletą "Czarnej godziny", ratującą nawet te mniej udane komediowe próby, są Helena Rząsa i Julia Piklikiewicz, znakomicie zgrane i dopasowane na ekranie. Aktorki potrafią wygrywać zarówno związkowe spory, jakby żywcem wyjęte z pełnych relacyjnego wypalenia amerykańskich filmów indie, jak i chwile, gdy bohaterki są dla siebie jedynym wsparciem i ostoją. Pomaga im w tym niewątpliwie scenariusz Bojarskiego, unikający klisz rodzimego kina queerowego. Orientacja bohaterek nie jest ich cierpieniem, nie zmagają się na ekranie z falą homofobii, ani nie przechodzą przez długi proces akceptowania siebie. Po prostu ze sobą są, trwają razem mimo gorszych chwil i trudnej sytuacji lokatorskiej. Z perspektywy szerokiego pejzażu rodzimego kina – cieszy, że punkt wyjścia wreszcie ewoluuje.

Na wstępie skategoryzowałem komedię jako millenialską i nie chodzi wyłącznie o rocznik reżysera. "Czarna godzina" jest bowiem chyba najmocniejszym przykładem perspektywy tego pokolenia za kamerą i jego mierzenia się z ikonografią Polski XXI wieku. W dialogach pojawiają się Wadowice (rodzinna miejscowość reżysera), żarty z zarządzania kapitałem, piosenek, a także bodaj pierwszy dialog dotyczący oglądania Igi Świątek – to przez jej mecz ojciec jednej z bohaterek nie może skupić się na rozmowie. Millenialski jest także sam temat: pokolenie doświadczone trudnościami ze znalezieniem stabilnego miejsca zamieszkania, zaznajomione z koniecznością polegania na dobrotliwości landlorda.


Oczywiście nie są to najbardziej odkrywcze tematy, niektóre żarty mogą wydać się też przebrzmiałe, tudzież zwyczajnie suche. Jednocześnie, cieszy mnie strona, w jaką zmierza polska komedia filmowa, bo "Czarnej godzinie" wraz z "LARP-em" bliżej do humoru znanego z rodzimych seriali premium niż do tytułów powstałych przed pandemią – a więc mamy dowód na progres. Szkoda jednocześnie, że – zwłaszcza pod koniec – ta wrażliwość się zaciera, ale może to kwestia gustu; są jednak pewne tematy, które moim zdaniem nie mieszczą się w ramach komediowości.

Zresztą, niezależnie chyba od wrażliwości na dowcip, końcówka jest największą wadą debiutu Bojarskiego i wiele odbiera z przyjemności oglądania. Nie zdradzając zbyt wiele: odniosłem wrażenie, że tak naprawdę donikąd nas ta historia nie doprowadza – i nawet jeśli droga była przyjemna, to brakuje tu pointy, jakiegoś domknięcia, dającego jakąkolwiek satysfakcję. A tak "Czarna godzina" szybko ulatuje – a szkoda, bo jest debiutem na tyle ciekawym, że żal aby stała się zaledwie efemerydą, która przemknie szybko przez nasze kina.

Zwłaszcza, że takich filmowych, małych opowieści patrzących na rzeczywistość z ukosa, potrzeba nam w rodzimym kinie więcej.
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Moja ocena:
6
sergiuszowo11
Maciej Kędziora
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Czarna godzina  (2026)

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