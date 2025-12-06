Recenzja filmu Dźwięki miłości (2025) Dźwięki miłości (2025) Eva Libertad Miriam Garlo Álvaro Cervantes

Co słychać?

We wrażliwym ujęciu Evy Libertad i wzmacnianym przez stanowczą postawę Ángeli, głuchość nie jest przeszkodą, dolegliwością czy doskwierającą przypadłością. Związek kobiety przebiega w prawdziwej