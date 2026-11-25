Przez krótką chwilę Quentin Tarantino nosił się z zamiarem nakręcenia filmu o krytyku filmowym. Projekt ostatecznie nie wypalił, a osierocony scenariusz, który – nie do końca wiadomo – mógł być tamtym filmem albo tylko punktem wyjścia dla niego, trafił ostatecznie pod skrzydła Davida Finchera. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha" nie są jednak filmem o krytyku filmowym.
Jasne, tytułowy bohater (Brad Pitt) para się różnymi okołofilmowymi zajęciami, a jak wiemy z powieściowej wersji "Pewnego razu… w Hollywood", odziedziczył po swoim twórcy kinofilsko-gawędziarską żyłkę. Ale trudno byłoby nazwać Cliffa krytykiem. To powiedziawszy, w "Dalszych perypetiach" i tak pojawia się wątek krytyki filmowej. Być może kluczowy.
Oto w którymś momencie jedna z postaci ujawnia, że swego czasu parała się recenzowaniem filmów. Jej mentorką była zresztą słynna (prawdopodobnie najsłynniejsza) krytyczka Pauline Kael. Niestety, przymus pisania wciąż o marnym kinie familijnym odcisnął na bohaterce swoje piętno. Sparzona i zgorzkniała, kilka scen później wygłasza tyradę o tym, że kino to nie sztuka. Że "Ojciec chrzestny" to nie "Obcy" Camusa. Że filmy to byle śmieciowe żarcie. Wraca tu fastfoodowa metaforyka rodem z monologu o frytkach z "Pulp Fiction": słyszymy, że wartościowanie filmów jest równie bezcelowe, jak dyskusje o wyższości Big Maca nad Whopperem (albo vice versa). Po minie Cliffa widzimy, że ewidentnie się nie zgadza.
Kilka scen wcześniej mowa jest o niesławnej recenzji, w której wspomniana Kael zjechała "Butcha Cassidy’ego i Sundance Kida" George’a Roya Hilla. Podobno w odpowiedzi reżyser napisał do niej list otwierający się słowami, jakich nie wypada tu cytować. Warto jednak zwrócić uwagę, że twórcy filmu przywołują tu na raz AKURAT Kael i AKURAT "Sundance Kida".
Tarantino chętnie przyznaje przecież, że jego autorski styl zainspirowała właśnie Kael swoją recenzją "Amatorskiego gangu" Godarda. Fincher z kolei wspomina często, że to seans "Butcha Cassidy’ego" sprawił, że postanowił zostać filmowcem. Żeby domknąć ten trójkąt powiązań, dodam tylko, że tekst Kael o filmie Hilla nosił tytuł "The Bottom of the Pit". Zupełnie, jakby krytyczka niechcący przewidziała 57 lat temu, kto będzie gwiazdą "Cliffa Bootha".
*
Podobnych rymów – zamierzonych bądź przypadkowych – jest więcej. Zarówno recenzja Kael, jak i "Butch Cassidy" pochodzą z 1969 roku. To też rok akcji "Pewnego razu… w Hollywood", filmu, którego "Dalsze perypetie" są swoistą kontynuacją. Tym razem przenosimy się jednak 8 lat później. Cliff, już w ’69 za stary na hipisowanie, u progu lat 80. okazuje się jeszcze większym zabytkiem.
Tym ciekawsze więc, że artykuł Kael zaczynał się właśnie od opisu różnicy pokoleń. Krytyczka kreśliła portret starzejącego się wykładowcy, który przestał mówić językiem młodych. "Uświadomił sobie, że czas zdjąć koraliki", pisała Kael o swoim znajomym – a jakby pisała o Cliffie. Porównajcie to choćby ze sceną porannej toalety bohatera: Fincher pokazuje nam, że w ramach śniadania Booth przegryza halucynogenne grzybki, a przed wyjściem do pracy zakłada nic innego jak koraliki właśnie.
Recenzja Kael mówiła jednak przede wszystkim o zmianie warty w amerykańskim kinie. Choć autorka nie była bezkrytyczna wobec jaskółek "nowego Hollywood", "Easy Ridera" czy "Nocnego kowboja", widziała w tych filmach emocjonalną świeżość, która rezonowała z ówczesnym młodym pokoleniem widzów. W porównaniu z nimi "Butch Cassidy i Sundance Kid" wydał jej się technicznie wyrafinowaną pustką, filmowym pozerem. Dziś powiedzielibyśmy: boomerem, który próbuje być cool. I tu pętla analogii się domyka: bo odklejający się od swoich czasów dziadek-pozer to nie tylko bohater i temat nowego filmu duetu Fincher-Tarantino. To również jego trafna metafora.
Akcja "Dalszych perypetii Cliffa Bootha" toczy się przecież w przeddzień przełomu: do kin weszły właśnie "Gwiezdne wojny", które zaraz zmienią Hollywood w taśmę produkcyjną blockbusterowych Big Maków. Same "Dalsze perypetie" stoją w podobym rozkroku. Film podpisało dwóch przedstawicieli pokolenia X, ale – pomimo króciutkiej dystrybucji w kinach IMAX – nakręcili go dla Netfliksa, medium ery millenialsów i genzetek.
Znamienne: "Perypetie" otwiera klasyczny netfliksowy dżingiel upozowany na logo starej wytwórni filmowej, przykryty warstwą grubego ziarna rodem ze "starego kina". Z tym, że taka analogowa stylówa jest tylko kostiumem, symulacją: "efekt taśmy" na bank stworzono w komputerze, bez udziału taśmy. Ten żart – "Netfliks, ale retro, ale jednak cyfrowy" – jest więc żartem bardzo cierpkim. Przy okazji ładnie opisuje różnicę między Tarantino a Fincherem.
*
"Pewnego razu… w Hollywood" było filmem nostalgicznym, polemicznym i narcystycznym. Tarantino rozpływał się w nim, że kiedyś to byli faceci, potem wkładał w usta młodego pokolenia krytykę swoich filmów, a potem kazał tym facetom spuścić młodemu pokoleniu wpierdol. Wszystko prowadziło zaś do aktu wniebowstąpienia: Sharon Tate (Margot Robbie) "zza grobu" otwierała przed Rickiem Daltonem (Leonardo DiCaprio) bramę do swojej posiadłości. Film kończył się więc w Niebie.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" kończą się tymczasem – nie zdradzając wiele – w Piekle. Mit maczo kruszeje tu jako mit cokolwiek samobójczy. Fincher, jak prawie zawsze, puentuje opowieść zgrzytem, kończy w momencie niewygodnej ambiwalencji. Jego film jest przede wszystkim sardoniczny.
Jest to też film paradoksalny. Niby zachowuje się fajniacko jak dzieło pierwszego. Ale ma drętwy posmak stylu drugiego. Niby na tytułowe "perypetie" składa się ciąg cokolwiek imprezowych sytuacji, a z ekranu non stop atakuje nas sex drugs & rock’n’roll. Ale to jednocześnie opowieść o tym, że impreza nie może trwać wiecznie. Kolejne potencjalne schadzki i balangi kończą się przecież falstartami, potknięciami, cockblockami. Odpowiedzialni za ilustrację muzyczną Trent Reznor i Atticus Ross muszą więc robić rozkrok: raz grają pastisz soundtracku z "Shafta", raz po swojemu świdrują nam mózg jakimiś infradźwiękami.
Tarantino z Fincherem wysyłają tu więc sprzeczne sygnały i koniec końców trudno powiedzieć, ile w tym starcia dwóch silnych autorskich emploi, a ile zamierzonego efektu zimnego prysznica. "Dalsze perypetie" ogląda się bowiem jak kumpelski feel good movie, po którym wcale nie czujesz się good. W 2011 roku "Dziewczyna z tatuażem" Finchera była promowana sloganem "The Feel Bad Movie of Christmas". Ale hasło pasuje równie dobrze do "Cliffa Bootha", którego premierę na platformie Netflix zaplanowano na 23 grudnia.
*
Tu i tam w recenzjach już zarejestrowano jeszcze jeden paradoks "Dalszych perypetii". To manifestacyjnie "filmowy" film o ludziach z branży filmowej, w którym wciąż cytuje się inne filmy, a każda plansza z podpisem lokacji wylicza jej odległość od Hollywood, centrum lokalnej grawitacji. A jednak ogląda się ten film trochę jak rozlazły netfliksowy serial.
Struktura scenariusza jest bowiem nie tyle nawet epizodyczna, co anegdotyczna. Zaczynamy we wtorek, lecimy po kolei przez kolejne dni tygodnia – i trochę przypomina to wyliczankę rzeczy, które akurat robił Cliff przed niedzielą. Dość powiedzieć, że właściwa intryga zawiązuje się gdzieś w połowie (!) filmu. Tarantino-scenarzysta pracuje tu w swoim trybie skrajnie gawędziarskim (złośliwi powiedzą pewnie, że nie ma innego trybu).
Przed seansem spodziewałem się, że Fincher odegra rolę podobną do nadwornej montażystki Tarantina, Sally Menke. Po jej śmierci filmy reżysera – od "Django" wzwyż – ewidentnie nabrały tłuszczyku, stały się bardziej rozlazłe, wodolejcze, dygresyjne. Fincher zaś, jak na faceta słynącego z obsesji kontroli, zwykle trzyma swoich scenarzystów krótko. To raczej nie przypadek, że akurat pod jego okiem James Vanderbilt napisał arcydzielnego "Zodiaka", ale ani wcześniej, ani później nie popełnił już nic, co choćby zbliżyło się do tego poziomu. Nawet tekst Aarona Sorkina, scenarzysty przecież niczego sobie, tylko zyskał w rękach Finchera: reżyser potrafił wyegzekwować dialogi "The Social Network" z bezbłędnym wyczuciem tempa i rytmu.
A jednak "Dalsze perypetie" są filmem dość arytmicznym, kulawym – podobnie kulawy jest zresztą sam bohater, doświadczony przez lata kaskaderowania. Jasne, kanwa kolejnych dni tygodnia siłą rzeczy nadaje historii coś na kształt metrum. Do tego film jest spięty klamrą: zaczyna i kończy go konfrontacja między Cliffem a dwoma typkami z niecnymi intencjami. Ale podczas oglądania czuć wyboje, zwłaszcza w momentach przejść między jednym wątkiem a drugim.
Dobry przykład to scena rozmowy między Cliffem a agentką Karen Crosby (Elizabeth Debicki). Przerywa ją bowiem coś na kształt kroniki filmowej z narracją samego Tarantino. Quentin tłumaczy nam zza kadru, kim jest trzeci bohater tej opowieści, Charlie Peters (Scott Caan): aktor z niskim wzrostem, wielkim ego i drobnym problemem. Ogląda się to jak śmieszny, ale ciut za długi żart – na dodatek po wujciowemu powtórzony. "Wiem, że nie wypada wchodzić w drogę dobrej historii", mówi Cliff, ale Tarantino jednak trochę wchodzi Fincherowi w drogę.
Z drugiej strony: to rozgadanie "Cliffa Bootha" ma inny wydźwięk niż w "Pewnego razu… w Hollywood". Tamten film miał ton rozliczenia i manifestu, miał pretensje i miał ego. Tutaj, wbrew fabularnym podobieństwom, ton jest inny. Jasne, wszystko znowu prowadzi do konfrontacji z typkami, którzy nieproszeni nawiedzają nocami hollywoodzkie wille. Ale stawka jest nieporównywalnie niższa – i to w dobrym sensie. Zmiana wynika przede wszystkim z delikatnego przesunięcia uwagi. "Pewnego razu…" było zainteresowane wielkimi nazwiskami: Polańskim, Tate, Mansonem. Tym razem spuszczamy z tonu.
Gatunkowo "Dalsze perypetie" to w sumie film noir z klasycznym noirowym punktem wyjścia: hollywoodzki aktor wpadł w złe towarzystwo i nasz bohater musi wyciągnąć go za uszy z tarapatów. Ale – zgodnie z ikonografią kina noir – wielcy i bogaci tego świata są potraktowani sceptycznie: jako skorumpowani, źli czy po prostu głupi. Kamera "przytula się" więc raczej do klasy pracującej i czule portretuje jej zmagania w ciemnych zaułkach Fabryki Snów.
Tym samym Tarantino robi tu przypis do nieformalnej "trylogii pracy" Finchera: znowu śledzimy Pitta w roli kinooperatora (jak w "Fight Clubie"), znowu zaglądamy za kulisy Hollywood (jak w "Manku") i znowu podążamy tropem trochę-zbyt-pewnego-siebie zleceniobiorcy (jak w "Zabójcy"). Struktura "tygodnia z życia" pracuje tylko na korzyść takiej interpretacji, bo zamyka Cliffa w morderczym kieracie zasuwania na kilku etatach 24/7. Kaskader, kinooperator, barman, kierowca, fixer, zabójca – to nie tyle człowiek renesansu, co człowiek renesansu kapitalizmu. Tylko przypomnę, że lata 80. już czyhają za rogiem.
*
"Dalsze perypetie" zaczynają się zresztą od rozmowy o tym, że nawet posiadanie dziewczyny to harówka. Tym samym Tarantino z Fincherem dopełniają noirowe bingo, zupełnie niechcący parafrazując też tytuł serialu, który wyprodukował ten drugi. Jest ROBOTA (raz ciężka, raz mokra), jest idąca za rękę z kaskaderem ŚMIERĆ, musi być też MIŁOŚĆ. I dopiero tutaj film odkrywa przed nami prawdziwie wrażliwą stronę. A przy okazji prawdziwe sedno całej opowieści – oraz serce.
Bo kiedy rozrysować schemat relacji Cliffa z hollywoodzką agentką Karen Crosby, nagle okaże się, że scenariusz Tarantino jednak ma solidny kręgosłup. Że punkt wyjścia, punkt zwrotny i punkt dojścia są na swoich podręcznikowych miejscach, a problemy Charliego Petersa, które pomaga rozwiązać Cliff, to tylko dodatkowa fabularna komplikacja. Dopiero wtedy widać też, że wspomniana klamra służy do zestawienia Cliffa "przed" Karen i "po" Karen. Ten drugi Cliff, po tym, jak poznaliśmy go ze spuszczoną gardą i sercem na dłoni, wydaje się nagle bardziej ludzki, bardziej kruchy. Co tylko dodaje paliwa finałowej rozróbie: szokująco brutalnej w sposób, w jaki nie była i nie mogła być kabaretowa masakra "rodziny" Mansona w "Pewnego razu… w Hollywood".
Nie sposób jednak nazwać Karen femme fatale rodem z kina noir. Już prędzej Cliff jest fatalnym mężczyzną. Bliskość Crosby wydobywa bowiem coś jeszcze: niepokojącą podwójność postaci Pitta, na wierzchu swobodnej (jak Tarantino?), pod spodem mroczniej (jak Fincher?). Duża część (świetnej) roli Debicki polega przecież na graniu tzw. reaction shotów. Karen raz po raz przysłuchuje się lub obserwuje, jak Booth mówi albo robi coś kontrowersyjnego, coś ryzykanckiego, coś szokującego – i Debicki musi zareagować na to twarzą. Jej kolejne miny dają przede wszystkim efekt komiczny. Ale tworzą też swego rodzaju moralny kontrapunkt. Pozwalają nam wziąć Cliffa w cudzysłów i zobaczyć go w całej jego charyzmatyczno-toksycznej krasie.
W tym sensie "Dalsze perypetie" są też fascynującym filmem o flircie: czymś z natury zarazem słodkim i niebezpiecznym. Cała elektryczność relacji Cliff-Karen polega przecież na tym, że Crosby, ta nie-femme-fatale, nie jest też byle pannicą w opałach. Karen nie tylko przewyższa Cliffa wzrostem, ale i potrafi przejąć inicjatywę, wziąć sprawy w swoje ręce – i to dosłownie (patrz: scena na balkonie). Aż miejscami trudno powiedzieć, kto tu kogo bardziej krzywdzi, upokarza, korumpuje – i przy okazji uwodzi.
Sprawa jest na tyle kluczowa, że Tarantino na moment powstrzymuje nawet słowotok i sięga po inny język niż język dialogów. Wzajemne zalecanki między bohaterami przyjmują przecież w którymś momencie formę wymieniania się piosenkami. Cliff zamawia dla Karen szlagier w audycji radiowej, a ona rewanżuje mu się tym samym: zamiast bohaterów rozmawiają ich gusta. I w sumie to też klasyczny tarantinizm: cytat jako narzędzie do wyrażenia siebie.
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Ciekawe zatem, że Fincher – jak przyznawał w wywiadach – sam znalazł drogę do scenariusza Tarantino dopiero poprzez obwodnicę innego scenarzysty. Poprzez cytat właśnie. Kluczem do filmu było dla niego bowiem skojarzenie z twórczością Roberta Towne’a.
Scenarzysta "Chinatown" i "Szamponu" w obu tych filmach – pozornie różnych – snuł opowieść o Los Angeles jako zwodniczym mieście, które wodzi swoich mieszkańców na manowce. Tu i tam hollywoodzcy gwiazdorzy (Jack Nicholson i Warren Beatty) wcielali się w prawdziwych "mężczyzn pracujących": jeden grał detektywa, drugi fryzjera. Obaj panowie próbowali robić dobrą minę do złej gry. Obaj projektowali na zewnątrz pewność siebie, wypinali pierś, puszyli się. Ale w głębi duszy odmawiali zaakceptowania, że wcale nie trzymają już kierownicy: miasto, system, historia zostawiły ich w tyle.
Co tu dużo mówić: grany przez hollywoodzkiego gwiazdora Brada Pitta kaskader Cliff Booth i gorzka puenta jego "dalszych perypetii" jakoś tam rymują się z finałem obu tych filmów.
Porównajcie sobie tylko dwie sceny. W "Pewnego razu…" Cliff karmił psa, który ani drgnął, póki ten nie dał mu znaku, że można jeść. W "Dalszych perypetiach" Cliff karmi kota i ten nawet nie chce podejść do miski, a przy najbliższej okazji ucieka. Coś się zmieniło. Cliff, porzucony przez Ricka Daltona – symbolicznie porzucony nawet przez Tarantino-reżysera – mieszka ze swoim ojcem, Gusem (Peter Weller). I nawet jeśli relacja bohatera z jego tatą to kolejny niespodziewany przebłysk czułości w filmie, to pozwala nam też ostatecznie przejrzeć na oczy.
To właśnie Gus, zaraz na początku filmu, tłumaczy, że w Hollywood liczy się "shelf life" i "shelf space", w wolnym tłumaczeniu: okres przydatności i miejsce na półce. Booth senior, zupełnie nieświadomie, dość brutalnie podsumowuje tymi słowy swojego syna. Bo niestety, "shelf status" juniora nie jest najlepszy: Cliff przekroczył swój termin przydatności i powoli zaczyna brakować dla niego miejsca. Ten sexy maczo to w rzeczywistości kulawy kaskader po pięćdziesiątce, który mieszka z tatą: starzec i dzieciak w jednym. W tym sensie Pitt faktycznie powtarza tu jedną ze swoich poprzednich ról – ale nie chodzi mi o Cliffa Bootha. Rola, o której myślę, to oczywiście rola z innego filmu Davida Finchera.
Rocznik 1985, absolwent filmoznawstwa UAM. Dziennikarz portalu Filmweb. Publikował lub publikuje również m.in. w "Przekroju", "Ekranach" i "Dwutygodniku". Współorganizował trzy edycje Festiwalu... przejdź do profilu
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