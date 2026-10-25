Recenzja filmu Diabły (1971) Diabły (1971) Ken Russell Vanessa Redgrave Oliver Reed

Klątwa

Dzięki specyficznemu sposobowi oświetlania twarzy bohaterów oraz nietuzinkowej choreografii wewnątrz kadru całość zawieszona jest w niezręcznym rozkroku między patosem a kiczem. Zgorszenie jest