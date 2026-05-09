Recenzje Du fioul dans les artères Tirowcy (Grupa zamknięta)

Recenzja filmu
Du fioul dans les artères (2026)

Tirowcy (Grupa zamknięta)

To miłość rodem z poprzedniego stulecia – zamiast listów Étienne i Bartek mają jednak spotkania w tirach na postoju, a czasem musi wystarczyć im moment, kiedy mijają się na trasie i mają co
Agentxt77
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Tirowcy (Grupa zamknięta)
Pewnego dnia facebookowy algorytm oszalał i z dnia na dzień na moim feedzie zaczęły pojawiać się posty z otwartej grupy "Busiarze". Mirek pytał o porady w kontekście holenderskiej trasy, Janusz szukał przyjaciół, Bartek organizował spotkanie członkowskie gdzieś pod Frankfurtem. Posty i przytaczane anegdoty przypominały historie opisywane w "Ekspedycji" Malcolma XD. Okazało się jednak, że życie kierowców nie jest i nigdy nie było usłane różami. Z grupki typu "Busiarze" można było się pośmiać, ale im bardziej zagłębiałeś się w to uniwersum, tym bardziej zaczynałeś rozumieć, że motyw przewodni tej grupy jest jeden – mówią na niego "samotność". 

W trakcie seansu "Flesh and Fuel" Pierre'a Le Galla, opowiadającego historię uczucia, które połączyło dwóch kierowców tirów, zastanawiałem się, czy istnieje queerowa grupa "Tirowcy". A jeśli tak: to czy jest otwarta, czy może właśnie zamknięta, niedostępna dla zwykłych śmiertelników. Jeżdżenie tirem jest gruncie rzeczy zajęciem dla tak zwanych "prawdziwych mężczyzn”; fachem mającym wiele męskich przywar, przynajmniej w polskiej kulturze. Czy w tym brudnym i nieraz niewdzięcznym zawodzie jest miejsce dla kierowcy geja?

W filmie Le Galla rozumie się to samo przez się – małomówny i wiecznie czujny Étienne (znany z "Nędzników" Alexis Manenti) od czasu spotkania z Bartkiem (Julian Świeżewski) promienieje i wreszcie czuje, że zaczyna żyć. Wspierają go kumple, kibicują mu najbliżsi – to dobry świat; taki, w którym animozje zostają zastąpione wsparciem oraz empatią. Samotność w podróży dalej mu doskwiera, ale przynajmniej pojawia się poczucie dążenia do "celu", nawet jeśli owym celem będzie po prostu spotkanie z nowym partnerem/kochankiem. 

W "Flesh and Fuel" tirowcy – by zaspokoić swoje własne potrzeby – muszą kombinować, spotykać się pod osłoną nocy, choćby w lesie, bo przecież nie będą zapraszać nieznajomych do siebie, na pakę. Kiedy Étienne wchodzi do pobliskiego lasu, żeby zobaczyć, czy być może tym razem uda mu się z kimś "zgrać", niespodziewanie dostrzega wspomnianego Bartka. Wystarczy chwila, by zaiskrzyło – jak to mówią, reszta to już historia (a w tym przypadku fabuła samego filmu).

To miłość rodem z poprzedniego stulecia – zamiast listów Étienne i Bartek mają jednak spotkania w tirach na postoju, a czasem musi wystarczyć im moment, kiedy mijają się na trasie i mają co najwyżej ułamek sekundy, by sobie pomachać. Czasem uda się zgadać na kamerce wideo (rzadko – nieustannie jeżdżą i odsypiają), ale to wciąż nie to samo, co spotkanie w realu. W przypadku tirowca wejście w relację wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Może dlatego nasi bohaterowie tak bardzo cieszą się z jakiejkolwiek interakcji – spotkanie na przeciwnych pasach tej samej drogi jest dla nich niczym muśnięcie dłonią w miejscu publicznym. 

Nie rozdzielą ich kilometry, portfel ani inni faceci. Nawet język nie stanie na przeszkodzie – Bartek świetnie mówi po francusku, więc jakoś to będzie (Świeżewski specjalnie nauczył się języka do tej roli i wyszedł z tego obronną ręką). Obaj tirowcy wzajemnie wprowadzają się w świat własnych rytuałów, marzeń oraz erotycznych fantazji. Kiedy jednej nocy tirowcy-kochankowie umawiają się na videocalla, Bartek mówi do Étienne’a, że jest "seksowny, kiedy mówi po angielsku" – ten akurat siedzi w fast foodzie i rozmawia z kelnerką. Na swój sposób bardzo to romantyczne – obaj panowie bez żadnych kompleksów zasypują się komplementami i za wszelką cenę starają się podtrzymać iskry w tej relacji. W świecie, w którym mężczyźni nie potrafią mówić o swoich uczuciach, taka kolej rzeczy zdaje się filmowym (a także życiowym) powiewem świeżości. 

Wiadomo też, że w każdym raju muszą pojawiać się – prędzej lub później – problemy. Niedopowiedzenia, problemy zdrowotne, zmęczenie: to wszystko zabija tzw. "miesiąc miodowy" ich relacji. Czasy się zmieniają, problemy ze zleceniami stają się normą, a bohaterowie coraz częściej zaczynają się mijać, gdy muszą dostarczać towary na przeciwne krańce Europy. "Nigdy nam się nie uda", konstatuje Bartek w pewnym momencie, zniechęcony zaistniałą sytuacją. Ale Étienne nie zamierza odpuszczać i stracić tej szansy – pragnie przebiec przez wszelkie przeszkody niczym przez autostradę, która – w jednej ze scen – niefortunnie oddziela ich od planowanego, 45-minutowego spotkania.

Dla tirowców te 45 minut to sprawa życia i śmierci, pozwalająca im rozpalić wewnętrzny ogień i dająca nadzieję na lepsze jutro; na to, że ta wieczna orka kiedyś się skończy, a szczęśliwe zakończenie pojawi się wreszcie przed szybą, gdy obaj – raz na zawsze – zjadą z tej niekończącej się trasy.  
 
Dwadzieścia lat zamknięcia w jednym tirze to trochę dużo, prawda? Trudno jednak powiedzieć, która strona zwycięży – miłość czy potrzeba pracy, pomagania siostrze i stabilizacji finansowej: strefa komfortu czy wkroczenie w zupełnie nowy rozdział zwany związkiem. Do końca nie wiemy, czy Étienne zdecyduje się na tytułowy "flesh", ciało (Bartka, rodzinę, przyjaciół), czy też "fuel”, paliwo (czytaj: na wieki wieków pozostanie odosobnionym od prawdziwego życia kierowcą). 

W takim ekosystemie żadna z decyzji nie będzie dla niego dobra – a przecież połączenie obu mikroświatów nie wchodzi w grę. Mimo to podskórnie wierzymy, że miłość musi zwyciężyć i jakoś to będzie. Kiedy więc Étienne wyrusza na kolejne zlecenie, my po prostu cierpliwie czekamy. Trudno mu nie kibicować: chłopak po prostu pragnie kochać i być kochanym, nawet jeśli nie do końca potrafi to pokazać. Ale walczy, próbuje i stara się – jadąc przed siebie w nieznane.
1 10
Moja ocena:
8
Agentxt77
Jan Tracz
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Du fioul dans les artères  (2026)

 Du fioul dans les artères

Najnowsze recenzje

Soudain (2026)
Soudain 2026

Hamagunitude

filmoradar
Łukasz Mańkowski
Gentle Monster (2026)
Gentle Monster 2026

Pogarda

delena1314
Daria Sienkiewicz
Du fioul dans les artères 2026

Tirowcy (Grupa zamknięta)

Agentxt77
Jan Tracz
Butterfly Jam 2026

Motyla noga

MaciejSatora
Maciej Satora
Propeller One-Way Night Coach (2026)
Propeller One-Way Night Coach 2026

Fanatyk lotnictwa

Agentxt77
Jan Tracz