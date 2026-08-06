Za kilka złotówek więcej

Małe Zalesie, gdzieś na północno-wschodniej granicy Generalnej Guberni. Szare, styczniowe niebo płynnie przechodzi w pagórkowaty horyzont, który jak blizna na śnieżnym krajobrazie przecinają kolejowe tory. Akurat przejeżdża przez nie pociąg z rzędem pustych wagonów. Z pobliskiego wzgórza przygląda mu się ubrany w czerń mężczyzna na koniu.
To Wolff (Itay Tiran), tajemniczy niemiecki urzędnik budzący niepokój lokalnej społeczności. Mieszkańcy Małego Zalesia dobrze wiedzą przecież, czego może tu szukać. Legendy o żydowskim skarbie słyszeli przecież wszyscy. Złoto należące do pewnej zamożnej żydowskiej rodziny przejął polski adwokat Jan Kowalski, który ponoć wyjechał do ciepłych krajów. O tym przynajmniej Wolffa przekonać stara się Kaim (Robert Więckiewicz), który "opiekuje się" posiadłością owej rodziny.
Domem, a zarazem biurem Kowalskiego podobnie "opiekuje się" pewna przypadkowa, wiejska rodzina Polaków (w małżonków wcielają się Piotr Trojan i Joanna Kulig), którzy choć niepozorni, odegrają jeszcze w tej historii znaczące role.
Równie znaczący są wiecznie pijany ukraiński poeta (Jacek Koman) i jego przybywający do miasteczka nieco później przyjaciel (Oleksandr Yatsentyuk), a także grupka przemytników i typów spod ciemnej gwiazdy (m.in. Jacek Beler czy niewypowiadający ani słowa Janusz Chabior i jego niezwykle podobny brat Piotr).
Sceneria, koloryt i archetypy postaci, a także umiejscowienie akcji na pograniczu od razu przywodzą skojarzenia z westernem. Z kolei intryga i samo prowadzone przez Wolffa śledztwo idą w stronę kina noir. Wystarczy jednak do tego gatunkowego gulaszu dodać nazistów, w tym młodego oficera Kurta (Jan Bülow), by całość nabrała smaku klasycznego dramatu wojennego. Reżyserowi Janowi Holoubkowi udaje się w tej mieszance gatunków i nurtów zachować równowagę. Widz świadomy ram, w których przedstawione są określone motywy, nie powinien mieć problemu, by dać się tej historii wciągnąć.
Balansuje ona gdzieś na granicy powagi i umowności. Film zaczyna się rzutami komiksowych plansz ukazujących aktualny stan przebiegu wojny i kreślących historyczny kontekst. Punkt wyjścia – poszukiwanie zaginionego skarbu, również sugeruje, żeby opowieść traktować z pewnym przymrużeniem oka.
I tu pojawia się największy problem w pisaniu o nowym filmie Holoubka, bo to usypianie czujności widza służy określonemu celowi, który ujawnia się dopiero w szokującym finale. Ten działa jak uderzenie obuchem – ale jakiekolwiek wspominanie tego faktu (nawet w niniejszym tekście) ten efekt osłabia. Z kronikarskiego obowiązku zatem zaznaczę tylko, że owszem, na mnie ten zabieg podziałał i z góry sugeruję po prostu nie czytać więcej o filmie przed jego seansem.
Świat wykreowany w brawurowym scenariuszu Aleksandry Takuskiej zostaje urzeczywistniony pieczołowitą pracą pionów technicznych i historycznymi lokacjami (część zdjęć kręcono na Łotwie). Ale żyje on w pełni dzięki pewności w opowiadania historii i prowadzeniu aktorów.
Bardzo dobrze wypada Itay Tiran, izraelski aktor i lewicowy aktywista wchodzi w buty niemieckiego urzędnika z przekonaniem i charyzmą. Jest w nim coś z chłodnej tajemnicy bezimiennych rewolwerowców Eastwooda i szpiegowskiego mroku Daltonowskiego Bonda, choć naturalniejszym skojarzeniem byłby pewnie nie 007, a J-23.
Świetny jest Bülow jako nazistowski oficer, który zamiast pilnować porządku wolałby pewnie grać w tenisa. Mundur i funkcja same w sobie budują niezbędne skojarzenia. Boimy się go, bo boi się go całe miasteczko. Ale pod wzbudzającym postrach kostiumem kryje się człowiek jeszcze straszniejszy, bo tyleż niekompetentny, co zdesperowany.
Z oczywistych względów film jest też szalenie aktualny choć, co ciekawe, scenariusz w niezmienionej formie przeleżał przed rozpoczęciem zdjęć dekadę. To nasze czasy dogoniły tę opowieść i już sama obecność tematów: "Ukraina" i "Żydzi" wymusza dyskusje i interpretację. Holoubek przyznaje, że chciałby, by "Dziki, dziki wschód" był przestrogą, skrojoną też pod widza młodszego i niekoniecznie niezaznajomionego z historią i jej konsekwencjami. I jako taki film działa – nie tylko przez gatunkowy wytrych i puentę bolesną jak cios obuchem w skroń.