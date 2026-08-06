Koń by się uśmiał

Czy dinozaury miały duszę? Tak ma rozpocząć się autobiografia Chrisa, granego przez Johna Malkovicha agenta CIA, któremu w terminalnej fazie choroby nowotworowej zebrało się na wspominki. Mężczyzna wyrusza z przyjacielem i kolegą z pracy, Lee (Sam Rockwell), na tygodniową wycieczkę na Wyspę Wielkanocną, by uporządkować myśli i przy okazji przygotować notatki do książki. W tekście mają znaleźć się także m.in. narracja z perspektywy guza (ma wadę wymowy), nieoczywiste triki przydatne w codziennej pracy szpiega (żarty z osób niskorosłych) oraz rozważania na temat zasad savoir vivre podczas zabijania. Brzmi jak ciepłe kluchy i nieśmieszne wujkowe żarty? Ale to "Dziki Koń Dziewięć" Martina McDonagha, mistrza dialogów, który opanował do perfekcji konwencję komedii kumpelskiej i używa jej do rozkładania na czynniki pierwsze skomplikowanych męskich relacji.
Chris to wieloletni agent CIA, który na długiej liście swoich zawodowych "sukcesów" wylicza m.in. interwencje w Gwatemali w 1954, Kongo w 1960 czy... Dallas w 1963. Swoją ostatnią misję odbywa w Chile w 1973 roku. Krajem rządzi lewicowy prezydent Salvator Allende, ale już wkrótce odbędzie się zamach stanu, w wyniku którego władzę obejmie wojskowa junta pod przewodnictwem Augusto Pinocheta. Chris i jego kompan Lee doskonale o tym wiedzą, bo wspólnie z amerykańskim rządem stoją na czele operacji, która ma na celu destabilizację kolejnej demokracji. Czy raczej, jak patrzą na to agenci, kolejny "sukces" agencji wywiadowczej do dodania do portfolio. Lee martwi się jednak o chorego przyjaciela, któremu coraz częściej zdarzają się w pracy dziwne wpadki. Podczas obserwacji Chris robi się nieostrożny, na lotnisku nonszalancko opowiada przypadkowo spotkanym studentkom o planowanym zamachu. Zupełnie jakby nic go już nie obchodziło albo jakby z wiekiem zaczął tracić kontakt z rzeczywistością.
Punkt wyjścia debiutującego na festiwalu w Wenecji "Dzikiego Konia Dziewięć" wydaje się zgrany do bólu. Historia faceta, który przez całe życie robił okropne rzeczy, ale na starość zaczyna kwestionować swoje wybory, to jeden z najpopularniejszych tropów kinowych. Tylko rok temu w weneckim konkursie mieliśmy utrzymanego w podobnej konwencji "Jaya Kelly'ego" Noah Baumbacha czy "La Grazię" Paolo Sorrentino. Na szczęście McDonagh, twórca "Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj", wie, jak zamienić kliszę w szlachetne, filmowe tworzywo. "Dziki Koń Dziewięć" to kolejna w dorobku reżysera czarna komedia na silniku westernu. Zamiast amerykańskiej prerii mamy plenery Rapa Nui, jak mówią na Wyspę Wielkanocną jej rdzenni mieszkańcy. Podział na protagonistę i antagonistę okazuje się bardziej zniuansowany; fabularnym paliwem filmu jest pęczniejąca w znaczenia relacja między Chrisem a Lee. Mężczyźni znają się i pracują ze sobą od lat, ale wspólna wyprawa obnaża rysy i pęknięcia w ich przyjaźni.
Scenariusz jest, jak zwykle u McDonagha, napisany z iście aptekarską precyzją. Wszystko działa perfekcyjnie, dialogi skrzą się dowcipem, bohaterowie są zniuansowani i wymykają się stereotypom. Punkty zwrotne odpalają fabularne przewrotki i zagęszczają intrygę dokładnie w tych miejscach, w których powinny. Malkovich w roli starzejącego się agenta jest sercem tego filmu, aktor nie miał tak dobrej roli od lat. Jego ekranowa chemia z Rockwellem rozsadza ekran, a McDonagh pisze im teksty, które wynoszą potyczki słowne bohaterów do rangi tzw. "instant classic" (wykład o "gejowskich krajach" zachodniej demokracji i serach to najlepsze, co usłyszycie w kinie w tym roku). Na drugim planie dzielnie sekundują im Steve Buscemi w roli zmęczonego przełożonego, Parker Posey jako znudzona żona Lee i Tom Waits w rozczulającym epizodzie.
Twórca "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri" zgrabnie równoważy tu zgrywę ze współczuciem. Kreśląc portret agentów maskujących wypalenie żartami, przypomina, że w końcu każdy cynik był kiedyś rozczarowanym romantykiem. Prowadzi aktorów twardą reżyserską ręką, dzięki czemu nawet suchary o Yoko Ono i koń, który pełni tu funkcję akuszera wyrzutów sumienia, nie są wyłącznie scenariuszowym wytrychem. McDonagh jest swoją drogą rzadkim przykładem twórcy, który pod tym względem potrafi jednocześnie mieć ciastko i zjeść ciastko. Robi film o dwóch zgorzkniałych facetach żartujących z kultury woke, ale konstruuje gagi w taki sposób, żeby rozbroić całą masę toksycznych zagrywek swoich bohaterów, bez popadania w prosty dydaktyzm. Pod płaszczykiem ironii reżyser przemyca też gorzką refleksję na temat zachodniej kultury i jej destrukcyjnego wpływu na młode demokracje. "Czasami trzeba zrobić okropną rzecz w imię większego dobra", wykładają swoje zawodowe credo bohaterowie. W McDonaghowskiej wariacji na temat westernu nie ma prostych recept i jasnych opozycji. Jednak do nakreślenia przekonującej walki dobra ze złem wystarczy, aby szeryf wiedział, że o tym, co jest większym lub mniejszym dobrem, zwykle decydują biali panowie w garniturach. A nie ci, których ta okropna rzecz dotknie najmocniej.