Ludzie demolka

Oto film, gdzie wyrywa się ręce, klnie jak pod monopolowym, parafrazuje "Oldboya", rzuca kwestiami z "Gwiezdnych wojen" i gdzie Jason Momoa robi śmigło penisem. Zdaję sobie przy tym sprawę, że po tak bezpardonowej introdukcji gwiazdki przydzielone przeze mnie "Ekipie wyburzeniowej" przestają mieć znaczenie – podobnie jak reszta tego tekstu. Bo już przecież podjęliście decyzję, czy nową produkcję MGM obejrzycie czy nie. Ale jeśli jednak jeszcze tu jesteście i czytacie dalej, chętnie opowiem o tym, o co ryczący lew walczył jak lew (sic!).
Bo omawiany projekt pióra Jonathana Troppera, scenarzysty odpowiedzialnego przed laty za pamiętne "Banshee" a ostatnio za "Znajomych i sąsiadów", stał się przedmiotem zażartej wojny między dużymi graczami. Licytację wygrało legendarne hollywoodzkie studio, dziś działające pod banderą Amazona. Trudno orzec, jak pomysł ten wyglądał na papierze, ale na ekranie, w reżyserii przez Ángela Manuela Soto, wypada całkiem nieźle – zwłaszcza dla tych, którzy nostalgicznie wzdychają do nieugrzecznionego kina akcji.
Tropper zawsze odwoływał się do sentymentu, wyrażał tęsknotę za minionym, mężczyźni byli u niego męscy, spluwy zostawiały smar na łapach, a przystojne lica ozdabiały sińce. Nie inaczej jest i tutaj, bo fabularne preteksty uganiają się za własnymi ogonami, eksponując klasyczne dla gatunku repozytorium i ikonografię. Nikt nie pyta tu o sensy i nonsensy, istotnym jest, że do gliniarza-motocyklisty z oklahomskiego rezerwatu puka yakuza i pościgi odbywa się tu na tle wulkanów.
Intryga pisana jest patykiem: jej główny przedmiot, tajemnicza przesyłka wysłana tuż przed śmiercią przez prywatnego detektywa porzuconemu przezeń przed laty synowi, to istny hitchcockowski MacGuffin, fabularny pretekst. Ważniejsze jest pośpieszne zestawienie obok siebie osobowości ekranowych, Jasona Momoy i Dave’a Bautisty.
Pierwszy gra złego chłopca przechylającego kolejne puszki piwa nawet z nożem na gardle, istnego Piotrusia Pana. Drugi zaś wciela się w prymusa, opanowanego wojskowego, co prasuje pościel na kancik i mówi "kurza twarz", gdy małym palcem uderzy o szafkę. Choć obaj mają pretensje do ojca, który wypiął się na ich matki, przyrodni bracia zawierają honorową umowę, że odnajdą winnych jego zgonu. Tak rozpoczyna się rajd przez hawajskie wyspy, na które, wobec braku lokalnych zorganizowanych struktur przestępczych, trzeba było Tropperowi ściągnąć z daleka egzotyczną japońską mafię.
I wszystko trzyma się kupy, jeśli przymkniemy oko na tyle, żeby móc oglądać film jednym. A jest na co popatrzeć, bo strzelaniny i bijatyki nakręcone są wzorcowo i to z nich składa się w dużej mierze "Ekipa wyburzeniowa". Tropper potrafi napisać niezłe, cięte dialogi, gdzie upycha tyle łaciny, ile zniesie streaming. Przy tym są one szczerze zabawne, zwłaszcza że Momoa posiada niemałe predyspozycje do ról komediowych. Tutaj są mu one potrzebne po dwakroć, bo Bautiście, niestety, wraz z utratą masy nie przybyło talentu aktorskiego. Dlatego też, mimo nieco przeciągniętego czasu trwania (gdzie się podziały półtoragodzinne akcyjniaki?), nie czuć tu dłużyzn – nawet jeśli chwilowo nikt się nie strzela ani nie okłada po mordzie.
Oczywiście mowa o humorze w wydaniu niewybrednym, często sprzęgniętym z kolejnym aktem destrukcji, jakiej dopuszczają się bezwstydnie bracia. Przemocy tu dużo, i to nie tej umownej, lecz całkiem dosłownej, niekiedy i sadystycznej. Przechodnie i gapie kładą się pokotem; nawet nasi bohaterowie przez pół filmu chodzą ze spuchniętymi wargami i podbitymi oczami. Nie jest to kino waniliowe, bynajmniej, bo mimo stosunkowo lekkiej konwencji, Tropper i Soto potrafią zaskoczyć wybuchem cokolwiek niekomfortowej gwałtowności, która wydaje się wyjęta z innego porządku.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie spodziewał się tu Szekspira, ale "Ekipa wyburzeniowa" ma rozczarowująco mało do zaoferowania na płaszczyźnie fabularnej, intryga jest cieniutka i szyta na dobre słowo. Bardzo brakuje charyzmatycznego czarnego charakteru, a postacie drugiego planu pojawiają się wyłącznie jako ozdobniki i nie mają zbytniej mocy sprawczej. Choć absolutnie nie przeszkadza to cieszyć się seansem, na napisach końcowych przychodzi do głowy nieproszona myśl, że dymu może i było dużo, ale bez ognia.
Krytyk filmowy i tłumacz literatury. Publikuje regularnie tu i tam, w mediach polskich i zagranicznych, a nieregularnie wszędzie indziej. Czyta komiksy, lubi kino akcji i horrory, tłumaczy rzeczy...