Recenzja filmu Enola Holmes 3 (2026) Enola Holmes 3 (2026) Philip Barantini Millie Bobby Brown Henry Cavill

Złoto dla zuchwałych

Wszystko skrojone jest zgodnie ze streamingowymi wytycznymi. Czyli robimy dwa kroki naprzód, a potem jeden do tyłu. Ale przyznać trzeba, że podawane regularnie objaśnienia, co wydarzyło się lub