Recenzja filmu Folwark zwierzęcy (2025) Folwark zwierzęcy (2025) Elżbieta Mikuś Andy Serkis Seth Rogen

George Orwell VIP MTV Sigma Skibidi

Serkis i odpowiedzialny za scenariusz Nicholas Stoller próbują chwycić za ogon więcej srok niż świń w chlewie, czego efektem jest bezkształtna masa filmowa, z której nie sposób wygrzebać ani