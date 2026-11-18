"To, że coś zdarzyło się wczoraj, nie znaczy, że zdarzy się i jutro" – słyszy Haymitch (Joseph Zada) od swojej ukochanej w dniu dożynek. My wiemy, że będą odbywać się jeszcze przez ćwierć wieku. Choć ta historia została już opowiedziana, szłam do kina z nadzieją, że szósta część "Igrzysk śmierci" będzie czymś więcej niż odcinaniem kuponów – pogłębi kontekst, na nowo ustawi stawkę. Naprawdę chciałam lubić ten film. Ale rozczarowanie okazało się nieuniknione.
Mam akurat tyle lat, że pierwszy seans "Igrzysk śmierci" dogłębnie mną wstrząsnął. Dzieci zabijające dzieci? Jako dwunastolatka nie znałam "Battle Royale", a w szkole lektura "Władcy much" była wciąż przede mną. Książki Suzanne Collins były nawet bardziej makabryczne od swoich adaptacji; w pierwszej części jeden z trybutów jest przeżuwany przez zmiechy na krwawą miazgę, zanim Katniss litościwie dobija go swoją strzałą. "Młodzieżówki", jakie czytałam wcześniej, były zupełnie inne.
Pierwsza część trylogii trafiła na rynek wydawniczy w roku 2008. Moment był wyjątkowy: miesiąc wcześniej wyszło "Przed świtem" kończące sagę "Zmierzch", a ledwo przed rokiem ostatni tom "Harry’ego Pottera". Na półce z bestsellerami Young Adult zaczęło się kurzyć. Książka Collins wzięła księgarnie szturmem, a adaptacja od studia Lionsgate zarobiła dziesięciokrotność włożonych weń pieniędzy. Co ciekawe, reżyser Gary Ross nakręcił coś, co wygląda raczej jak antyblockbuster: większość scen nakręcono w plenerze, roztrzęsioną kamerą i przy użyciu naturalnego oświetlenia, zamiast cyfrowego zapisu obrazu na taśmie 35mm. Głodowe igrzyska zostały sportretowane w kluczu tak surowym i poważnym, że poczucie zagrożenia towarzyszy widzowi w każdym momencie trwania gry. Ross postawił na subiektywną perspektywę protagonistki, która walczy o zachowanie sprawczości w cudzym spektaklu. W moim rankingu książkowych adaptacji to ten tytuł jest numerem jeden.
Choć "Wschód słońca w dniu dożynek" jest już kolejnym sequelem w uniwersum Collins, jego fabuła przypomina doskonale znaną strukturę ekspozycja-Kapitol-igrzyska. Tym razem są to pięćdziesiąte rozgrywki, a Haymitch, późniejszy mentor Katniss i Peety, trafia do Kapitolu jako trybut. Na miejscu sztab ludzi pracuje, aby z każdego uczestnika zrobić jak najatrakcyjniejsze medialne widowisko.
Podobieństw jest zresztą więcej – zwłaszcza do pierwszej części. Haymitch, tak jak Katniss, ma młodsze rodzeństwo, owdowiałą matkę i drugą połówkę Lenore Dove kontestującą uległość wobec działań władz. Na arenie są równie samotni i równie często stają się świadkami brutalnych śmierci ludzi, którzy umierają na ich rękach. Jednym słowem: historia trzyma się sprawdzonych i bezpiecznych ram. Do niespodzianek należą tylko kolejne wrzuty fan service’u, ale i te szybko zaczynają męczyć, kiedy przekraczają granicę prawdopodobieństwa. Ekipę z dwunastki trenuje nie jedna, ale aż dwie bohaterki z "W pierścieniu ognia". Światotwórstwo jest przy tym ograniczone – większość aktorów wciela się w postacie kanoniczne dla uniwersum. Niektórzy aktorzy grają je na identycznej nucie co poprzednicy (Elle Fanning jako Effie Trinket), inni próbują odnaleźć własny ton (Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Ralph Fiennes jako Coriolanus Snow). Część pojawia się na ekranie wyłącznie po to, by widz mógł odhaczyć kolejne nazwisko z franczyzy (Maya Hawke jako Wiress). Jedynym prawdziwym powiewem świeżości okazuje się podwójna rola Maysilee/Merrilee Donner, w które wciela się McKenna Grace. Mimo to żerowanie na nostalgii trwa do samego końca, czyniąc z finałowej sceny coś na kształt parodii "Igrzysk śmierci" w wersji "Saturday Night Live".
Tematem przewodnim "Wschodu słońca w dniu dożynek" miały być mechanizmy propagandy i kontrola narracji jako narzędzie władzy. Abyśmy na pewno wszystko zrozumieli, kwestia montażu i cenzury nagrań z dożynek zostaje nam nie tylko pokazana, ale powraca wielokrotnie w deklaratywnych kwestiach bohaterów. Zresztą to tezy obecne w poprzednich częściach serii. "Kosogłos" był przecież poświęcony właśnie temu, jak media produkują rzeczywistość i jak łatwo jeden aparat propagandowy może zastąpić drugi.
Choć wtórny, "Wschód słońca w dniu dożynek" mógł chociaż zadziałać jako porządne akcyjne widowisko. Ale sceny na arenie są pozbawione pazura – nie ma tu krwawej jatki między dzieciakami, tylko ataki zwierząt stworzonych przy użyciu CGI. Ze względu na kategorię wiekową PG-13 pozbawione są one drastycznych obrazów. W książce jeden z trybutów został zjedzony do samych kości, w filmie umiera, choć na jego ciele nie widać żadnej rany. Wszystko to sprawia wrażenie chaotycznego pośpiechu, który nie pozwala żadnej scenie wybrzmieć ani osiągnąć emocjonalnego maksimum.
Młody Haymitch nie jest zresztą postacią, z którą łatwo nawiązać więź. Nie ma żadnych wad – jest uprzejmy, irytująco dobry i stawia interes ogółu ponad własnym. Dzieli się jedzeniem z innymi trybutami, a nawet zbłąkanym królikiem. Jedynym, co go definiuje, jest miłość do Lenore Dove (Whitney Peak). Nie ma własnego języka ani wyrazistych przekonań, często powtarza kwestie zasłyszane od innych. Jak stał się twarzą oporu? Jeszcze chwilę temu nie miał żadnych samodzielnych myśli, a teraz jest adwersarzem samego prezydenta Snowa. Brak tu subtelności, z jaką niegdyś odmalowano filmowy portret Katniss, dziewczyny zmienionej w symbol, powoli odkrywającej skalę wykorzystania jej osoby przez wszystkie strony konfliktu. Haymitch jest w swoim buncie świadomy i performatywny, co trudno pogodzić z niedawnym stanem naiwności oraz zagubienia.
A że Joseph Zada wciela się w szesnastoletnią wersję bohatera znanego ze swojego nihilizmu, ciętego języka i zamiłowania do używek, od pierwszej sceny wiadomo, że cała opowieść będzie podporządkowana złamaniu jego ducha. I właśnie w tę przemianę trudno uwierzyć. Haymitch powoli traci wszystko, a każda kolejna krzywda jest bardziej bolesna, pustosząc go coraz dotkliwiej. Mam problem, kiedy scenariusz traktuje traumę w tak eksploatacyjny i instrumentalny sposób. Czym ona właściwie jest? W starogreckim oznaczała ranę, uraz. W rozumieniu potocznym odnosi się zarówno do samego doświadczenia, jak i stanu psychicznego, jakie wywołało. Trauma nie jest czymś, co po prostu się przydarza – to proces, którego strukturę wyznaczają powtórzenia, zapętlenia i brak logiki. Współczesne kino wykorzystuje traumatyczne zdarzenie jako proste narzędzie budowania postaci i jej motywacji. Ale to podejście grozi esencjonalizmem, zrównaniem bohatera z doznaną przez niego krzywdą. Choć w "Dniu dożynek" Haymitch staje się chodzącą raną, to, co go spotkało, jest bardziej ilustracyjne niż przeżyte.
Książki Collins i ich adaptacje były dla mnie i rówieśników wydarzeniem pokoleniowym. Część z nas pójdzie do kina z sentymentu. Tylko po to, by zobaczyć, jak kolejny prequel rozbudowuje architekturę cierpienia. Film, który lubi przypominać, że przyszłość nie jest z góry przesądzona, sam karmi się wyłącznie tym, co było.