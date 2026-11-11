Wściekli i wściekli

Jak obrabować bank? Znajomość układu pomieszczeń w banku przyspieszy całą operację, ale obowiązkowo trzeba sprawdzić, czy wszędzie dociera internetowy zasięg. Broń do zastraszenia ochrony może się przydać, ale ważniejszy jest dron efektownie rejestrujący całe zdarzenie. W razie napadu policyjna interwencja rozpoczyna się po mniej więcej czterech minutach, więc na realizację ma się około minut dwóch. A to i tak dużo jak na dzisiejszą cierpliwość i umiejętność utrzymania uwagi. Trzeba ją zdobyć od razu, błyskawicznie, zanim użytkownik kompulsywnie zacznie szukać innych treści, bezwiednie przeskakując do innej aplikacji. Poranek przed pracą to ponoć znakomity moment na napad, ale co istotniejsze, jest również jedną ze szczytowych pór aktywności w mediach społecznościowych. Film Davida Leitcha opowiada bowiem o kradzieży podwójnej: w sejfie sto milionów dolarów, na youtube'owym kanale sto milionów wyświetleń.
Od strony technicznej "Jak obrabować bank" jest kinem aż nadto aktualnym. Montaż nie pozwala zmrużyć oka, gwałtownie zmienia się format obrazu: od tego tradycyjnie kinowego przez okna internetowych przeglądarek po wertykalne wyświetlacze telefonów. Wszystko to okraszono bezmiarem efekciarskich dodatków, filtrów i animacji. Reżyser David Leitch z całą ekipą pręży muskuły, by być fajnym, atrakcyjnym, by być cool i spoko, by pokazać, że nadąża za drastycznie zmieniającymi odbiorczymi praktykami. Już w pierwszym akcie za sprawą formalnego ekscesu i powtarzanych estetycznych rozwiązań docierają do punktu, w którym stają się nieznośni. To samo kolorowe konfetti użyte nasty raz przestaje robić wrażenie.
Leitch chwyta jednak w końcu za hamulec ręczny – wyraźnie za późno, ale jednak – i przygląda się bliżej naszym bohaterom. Ci, do tej pory głównie zamaskowani, kojarzący się z anonimowymi bohaterami gier wideo czy pozbawionymi tożsamości awatarami, odsłaniają swoje twarze.
Pierwszoplanowego Ryana (Nicholas Hoult) napędza nieprzepracowana trauma i smutek po stracie dziecka. Szuka rewanżu na niesprawiedliwym, ekonomicznym systemie, który nie pozwolił mu uratować syna. Zemsta to jedno; Ryan pragnie też, by nikt więcej nie doświadczył tego, co on. Za jego plecami stoi Vince (Pete Davidson), życiowo pokiereszowany weteran, niewsparty przez państwo w obliczu choroby, głęboko przekonany o słuszności przestępczego przedsięwzięcia. Dla swojej kilkuletniej córeczki podpaliłby pół świata.
Dzięki dwóm wiodącym postaciom "Jak obrabować bank" finalnie spina się emocjonalnie. Ich motywacje mają socjologiczne podłoże, relacje wybrzmiewają naturalnie, a sukcesom i porażkom nie można odmówić egzystencjalnego ciężaru. Łatwo przecież kibicować dobrodusznym złodziejom. Tym bardziej że sami postrzegają się jako paczka dobrodziejów, przywracających skorumpowanemu systemowi porządek i sprawiedliwość. Aż prosi się o porównania do Robina Hooda.
Mimo to nazwanie "Jak obrabować bank" "filmem kreskówkowym" nie będzie nadużyciem. I niestety: ta formuła nie usprawiedliwia radykalnie czarno-białego obrazu świata, jaki wyłania się z filmu. Diaboliczny wizerunek banków i społecznej nierównowagi jest aż nadto naiwny, uproszczony do niepozostawiających półcieni przeciwieństw. Objawiają się one na każdej dotykanej przez twórców płaszczyźnie: kiedyś vs teraz, bogaci vs biedni, starzy vs młodzi, posiadający vs pozbawieni władzy. Te radykalne podziały znacząco osłabiają wydźwięk burzliwego zakończenia, będącego jakąś parafrazą "Jokera" Todda Phillipsa.
"Jak obrabować bank" to niby kino kontestacji i buntu, ale przecież film Leitcha wyrasta z samego serca hollywoodzko-korporacyjnego światka. Kto wie, może nawet najbardziej wywrotowe rewolucje muszą być precyzyjnie zarządzane i rozplanowane. Nawet one muszą zmieścić się w przeliczających budżet excelowych formułach.