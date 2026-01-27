"New York, I love you, but you’re bringing me down" śpiewa James Murphy w utworze znanym i uwielbianym nie tylko przez nowojorczyków. Noah Segan, amerykański aktor, scenarzysta, reżyser oraz producent filmowy urodzony w jednym z najbardziej ekscentrycznych i pociągających miast na świecie, zdaje się idealnie rozumieć ciężar tej miłości – trudnej do pokonania, a jednak mieszającej się zbyt często z rozczarowaniem i zagubieniem. Nie dziwi zatem, że to właśnie te liryczne takty, wkomponowane w rozświetloną panoramę aglomeracji leżącej nad rzeką Hudson otwierają jego drugi pełnometrażowy film, będący swoistym listem miłosnym do miasta, które nigdy nie śpi, do "betonowej dżungli, w której rodzą się marzenia", a która z roku na rok coraz bardziej zmienia swój kształt.
Z tego, jak bezlitośnie szybko ewoluuje świat, doskonale zdaje sobie sprawę Harry (John Turturro), oldschoolowy złodziej buszujący po nowojorskim metrze; mistrz w swoim fachu, mający do perfekcji opracowane chwyty wyciągania portfeli z torebek i ściągania zegarków z nadgarstków. Jednak w świecie cyfrowych transakcji tradycyjne źródło jego zarobku powoli wysycha. Coraz mniej ludzi nosi przy sobie gotówkę, coraz trudniej złowić Roleksa – wyuczony zawód powoli przechodzi do lamusa. Coraz gorzej prosperuje także zaprzyjaźniony paser, Ben (Steve Buscemi), któremu Harry podrzuca łupy. Przechadzający się po mieście w stylowym płaszczu mężczyzna nie traci jednak nadziei na większe pieniądze, szczególnie że w domu czeka na niego wymagająca stałej opieki żona, Rosie (Karina Arroyave) – i piętrzące się rachunki za opiekę medyczną.
Życie naszego poczciwego kieszonkowca do góry nogami wywraca nagle to, co miało być rutynowym rabunkiem: ot, niepozorna, sportowa torba, ukradziona z dobrego samochodu, a w środku trochę gotówki do przytulenia i coś, co dla człowieka analogowej epoki jest w zasadzie bezużyteczne i natychmiast ląduje w koszu – karta USB. Pech jednak chce, że jej właściciel, Dylan (Will Price) nie jest "zwykłym" przechodniem – i zrobi wszystko, żeby odzyskać cyfrowy nośnik, szczególnie że zguba warta jest więcej niż wszystkie pieniądze jakie Harry (i prawdopodobnie wszyscy jego kumple po fachu razem wzięci) widział. Rozpoczyna się niebezpieczny wyścig z czasem, w którym stawką szybko przestają być pieniądze, a zaczyna życie, zarówno Harry'ego, jak i Rosie.
Segan, mimo znikomego doświadczenia za reżyserskimi sterami z pasją i precyzją żongluje gatunkowymi elementami. Czerpie inspiracje z kina gangsterskiego, lat 70. i nurtu blaxploitation, łączy napięcie thrillera z mięsistością dramatu – wszystko po to, żeby opowiedzieć nam uniwersalną historię o przemijaniu. Tym samym "Jedyny kieszonkowiec w Nowym Jorku" nabiera kształtu traktatu filozoficznego o człowieczeństwie, śmiertelności, rozliczaniu się z przeszłością – kształtu spowiedzi, wyznania swoich win celem ich odkupienia. Harry nie jest jednak typowym grzesznikiem błagającym o wybaczenie ani postacią, którą łatwo zaszufladkować. Para się nieetycznym fachem, to fakt, jest nieco cyniczny, ma na sumieniu dużo za dużo, szczególnie w stosunku do swojej córki z poprzedniego związku. A jednak nie sposób nie czuć do niego sympatii. Reżyser, będący także autorem scenariusza, nie romantyzuje jednak przestępczego półświatka. Swojego bohatera traktuje z jednej strony jako symbol znikającego świata: zasad, miłości, prostego życia dla życia, kontrując go z bezrefleksyjnym konsumpcjonizmem naszych czasów. Z drugiej wielowymiarowość Harry’ego czyni go nad wyraz ludzkim, pozbawionym umowności jaką często naznaczone są ożywione z papieru postaci. Kto jest krystalicznie czysty, niech pierwszy rzuci w niego kamieniem.
Formalna strona filmu jest równie stylowa, co melanżowy płaszcz tytułowego złodziejaszka. Sam Levy, autor zdjęć do takich tytułów, jak chociażby "Frances Ha" (2012) Grety Gerwig czy "Mistress America" (2015) Noaha Baumbacha rozpieszcza oko analogową estetyką lat 70. Strukturalna głębia wykreowanego przez niego obrazu powoduje, że miasto staje się żywym, oddychającym, pełnoprawnym bohaterem filmu. Wielowymiarowości i dynamiki dodają ujęcia realizowane we wszystkich pięciu dzielnicach Nowego Jorku. Kształt sentymentalnej retro pocztówki dopełnia zaś charakterna muzyka Gary’ego Lionellego, artysty nominowanego do nagrody Primetime Emmy za muzykę do serialu "O.J.: Made in America" (2016), którego twórcze credo pracy przede wszystkim z instrumentami, a nie z cyfrowymi wspomagaczami, idealnie wpisuje się w wydźwięk filmu.
Najjaśniejszym punktem produkcji Segana jest jednak obsada. Powoli kończąca (zawodową) wartę ekipa lśni, przypominając o pełnokrwistym, aktorskim rzemiośle. John Turturro w jednej z najlepszych kreacji w karierze, ostatniego sprawiedliwego wśród grzeszników, Steve Buscemi, Giancarlo Esposito, Karina Arroyave oraz Jamie Lee Curtis jako narracyjna wisienka na torcie, której wystarczy kilka minut na stworzenie postaci nie do zapomnienia, przywodzą na myśl najlepsze lata amerykańskiego kina.
"Jedyny kieszonkowiec w Nowym Jorku" wybrzmiewa zatem jako słodko-gorzka baśń o końcu pewnej epoki, kurczeniu się granic analogowego świata pod naporem cyfrowej otchłani, ustępowaniu "starego" przed "nowym". Jedyną stałą pozostaje układ sił: w basenie zawsze pływa większa ryba – całą sztuką jest poruszać się tak, żeby na nią nie trafić. Przed śmiertelnością jednak nikt nie ucieknie. Czy to dalej wywrotka kina gangsterskiego, czy może szykowna, ponadczasowa przypowieść o fatum i marności życia, przypominająca o tym, że człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać?