Kłopotliwość antropocenu

Co jedzą niedźwiedzie polarne – to wie każde dziecko w Churchill, miasteczku portowym u wybrzeży Zatoki Hudsona, na północnym wschodzie kanadyjskiej prowincji Manitoba. Niedźwiedzie jedzą mięso, na przykład focze, i ryby. "I śmieci!" – dodaje jeden bardzo rezolutny szkrab. "To prawda" – przyznaje mężczyzna z ochrony dzikiej przyrody przysłany na pogadankę z kilkulatkami – "ale staramy się robić wszystko, by tego nie robiły, i na przykład zabezpieczamy śmietniki". Obejrzawszy film Gabrieli Osio Vanden i Jacka Weismana wiemy, że to trochę myślenie życzeniowe – stałą krajobrazu w okolicach Churchill, rzut beretem od zabudowań, są wysypiska śmieci, czasem otoczone ogrodzeniem z metalowej siatki, a czasem nawet i to nie. I takie to jest życie niedźwiedzia polarnego w antropocenie: najpierw ci niszczą naturalne środowisko, potem kuszą własnymi odpadami, a na koniec złoszczą się, że podszedłeś za blisko i majstrowałeś przy drzwiach do magazynu. I zastawiają na ciebie pułapki.
"Kłopotliwy niedźwiedź" wygrał Grand Jury Prize dla dokumentu na tegorocznym festiwalu Sundance, stając się – chyba dość nieoczekiwanie – jednym z głównych hitów raczej pozbawionej hitów fabularnych edycji (jeśli wierzyć temperaturze recenzenckich doniesień). Poprzedzający go short, o którym reżyserka mówi skromnie, że miał być jedynie próbką, a samodzielnym dziełem stał się trochę przez przypadek – objechał kilka lat temu cały świat; pokazywany był również na Millenium Docs Against Gravity w 2022 roku. Zwykle oczywiście bronię krótkiego metrażu jako osobnej formy, ale w tym przypadku rozumiem, dlaczego jego twórczyni tak podkreśla, że od początku jej celem było nakręcenie pełnego metrażu, debiutu tak dużej skali.
Oglądając film, łapałam się bowiem na czystej frajdzie formalnej, frajdzie płynącej z rozmachu opowieści: "Kłopotliwy niedźwiedź" jest bowiem opowieścią bardzo filmową, jakkolwiek tautologicznie by to brzmiało. Zamaszyste jazdy kamery, budowanie dramaturgii za pomocą pieczołowitej kompozycji kadrów – to jeden z tych dokumentów, które mają w sobie wręcz "fabularną" potoczystość. (Więcej o technologii, sprzęcie, współpracy z autorami zdjęć wyspecjalizowanymi w filmowaniu przyrody i przełamywaniu konwencji filmu przyrodniczego – w bardzo wyczerpującej rozmowie tutaj). Twórcy – z pierwszego filmowego zawodu zresztą operatorzy – w każdej sekwencji dokładają coś nowego do wielkiej północnej panoramy; nie interesuje ich konstruowanie obrazów "surowych".
W ogrom wody i lodu wrzyna się krajobraz industrialny, magazyny, hangary, siatki, ogrodzenia; silosy wznoszą się nad portem jak drapacze chmur. Tyle tu śniegu, ale też żelastwa, betonu, cementu. W pierwszej części filmu ludzie wydają się niemal obcym elementem – hałaśliwi, ale dziwnie mali, także na tle tego, co sami pobudowali i czym naśmiecili. Kilkukrotnie powracające scenki z turystami mają w sobie dużo niezręczności i niezamierzonej przez bohaterów komedii ("Prosimy nie wystawiać palców przez kraty!"). Może to nie groteska Ulricha Seidla, ale jednak wciąż cringe comedy.
Trochę inaczej, z dużo mniejszym dystansem, Vanden i Weisman opowiadają o drugiej ludzkiej społeczności w swoim filmie. W połowie „Kłopotliwego niedźwiedzia” następuje bowiem zwrot akcji, albo raczej jej przeniesienie: myśleliście, że wiecie, o czym jest ta opowieść, a tu otwiera się zupełnie inna przestrzeń. Za głosem towarzyszącego nam od początku narratora wyrasta nowy społeczno-przestrzenny kontekst. Z tytułowym niedźwiedziem, transportowanym w uśpieniu w wielkiej sieci przywiązanej do helikoptera, lecimy 260 kilometrów na północ, do Arviat w prowincji Nunavut, która rozciąga się od granicy z Manitobą aż po Arktykę. (Sekwencja tego przelotu z jakiegoś powodu nie znalazła się w spocie festiwalowym – czyżby i festiwale dokumentalne dopadła obsesja na punkcie spoilerów?!).
Arviat ma prawie trzy tysiące mieszkańców, kolorową zabudowę charakterystyczną dla małych północnych miasteczek, i tradycję polowania na niedźwiedzie – w Nunavut kontrolowaną ścisłymi przepisami dotyczącymi odstrzału, połączonego z polityką ochrony kultury rdzennej. (W Manitobie zabijanie tych zwierząt jest zabronione). Ale choć film zbliża się do ludzi i więcej ich słucha – dzięki czemu głównym językiem filmu staje się inuktitut (skądinąd będący językiem urzędowym w dużej części Kanady!) – trudno powiedzieć, by zajmował wyraziście jakieś stanowisko. Słów jest więcej, ale nie układają się w spójną, zdyscyplinowaną reporterską narrację (o kwestiach prawnych związanych z odstrzałem musiałam doczytywać po seansie). Nigdy nie dominują nad obrazami, nawet jeśli w tych obrazach pojawia się więcej ludzi. Kamera przygląda się z ciekawością technice oporządzania skór, ale wciąż najważniejszy jest krajobraz.
Nie oznacza to jednak apolityczności i dlatego polska publiczność festiwalowa powinna polubić „Kłopotliwego niedźwiedzia”. Parafrazując hasło promocyjne pewnego popularnego podcastu, polskiego widza jak najbardziej to interesuje. W końcu inny kanadyjski film dotykający tematu środowiska i kolonizacji, „Yintah” Jennifer Wickham, Brendy Michell i Michaela Toledano, był hitem poprzedniej edycji Docsów. „Kłopotliwy niedźwiedź” jest zupełnie innego rodzaju doświadczeniem kinowym, ale z jego rozmachu filmu wyłania się opowieść właśnie o podwójnej kolonizacji: z jednej strony o dewastacji środowiska, z drugiej o lokalnym zaborze ziemi innym ludziom oraz asymilacyjnej przemocy (narrator zdawkowo wspomina, że przeżył „internat” dla rdzennych dzieci). Tożsamość narratora – Mike’a Tunalaaqa Gibbonsa, zmarłego w zeszłym roku mieszkańca Arviat, któremu film jest dedykowany – wyłania się i składa w całość dopiero pod koniec filmu, domyka narracyjne koło, splatając losy różnych gatunków.
Laureatka IV edycji Konkursu "Powiększenie". Mieszka w Warszawie, później Grand Prix w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka (2018). Kulturoznawczyni, pisze o serialach telewizyjnych, filmie, literaturze i...