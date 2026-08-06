Recenzja filmu Katastrofa w duecie (2026) Katastrofa w duecie (2026) John Francis Daley Jonathan Goldstein Ryan Reynolds Kenneth Branagh

Reynolds kontra Dorociński

"Katastrofie w duecie" daleko do politycznego manifestu, to raczej energiczny, przyjemny film z elementami kina drogi, podszyty sprawną akcją i udanym humorem (co nie powinno być zaskoczeniem dla