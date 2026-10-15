Dżihad Waititiański

Premiera "Klary i słońca" to była duża rzecz. Pierwsza ponoblowska książka Kazuo Ishiguro — brytyjskiego pisarza o japońskich korzeniach — wyszła na początku marca 2021 roku, kiedy w większości europejskich państw trwał lockdown. Z premedytacją lub nie, autor stworzył paralelę między ówczesnym kryzysem epidemicznym a fikcyjną dystopią technologiczną. W świecie coraz wyraźniej podzielonym już nie na klasy, lecz zamknięte stany społeczne, zmodyfikowane genetycznie nastolatki doświadczają — zupełnie jak u nas — samotności, alienacji i depresji. Edukację pobierają zdalnie, a rówieśników widzą głównie na "spotkaniach interakcyjnych", które służą trenowaniu kompetencji grupowych, nauce samodzielności i przyswajaniu etykiety właściwej dla kręgów "pracowników biurowych wysokiej rangi".
W podobnych celach zdziczałej młodzieży kupuje się humanoidalne roboty zwane Sztucznymi Przyjaciółmi. Mechaniczne lalki nie tylko redukują stres związany z izolacją oraz wykonują całodobową pracę opiekuńczą (część nastolatków, w tym główna bohaterka, cierpi na śmiertelne choroby, czyli "skutki uboczne" manipulacji genami), ale też ułatwiają i kontrolują proces socjalizacji, zbierając i analizując potężne ilości danych na temat swoich podopiecznych. U Ishiguro — w powściągliwej, melancholijnej i stylizowanej trochę na bajkę, a trochę na powieść pensjonarską narracji — reguły rządzące dystopijnym systemem społecznym poznajemy właśnie za pośrednictwem jednej z SP, Klary. I jest to perspektywa pod wieloma względami szczególna, ale o tym za chwilę.
Na razie zajrzyjmy do Hollywoodu. Korporacja Sony kupiła prawa do ekranizacji nowej powieści Ishiguro w ciemno, rok przed premierą, na fali noblowskiego hype’u. Scenariusz napisała Dahvi Waller, twórczyni serialu "Mrs. America", a w 2023 roku za reżyserskimi sterami stanął Taika Waititi. I tutaj pierwsza zagwozdka — gdyby ktoś ogłosił konkurs na najdziwniejszy mezalians roku, duet Ishiguro i Waititi z dużym prawdopodobieństwem znalazłby się na podium. Wyobraźcie sobie dwóch kumpli — jeden to dystyngowany intelektualista, który odzywa się rzadko, ale kiedy już coś powie, to reszta sali milknie; drugi nosi szarawary, koraliki i rzuca sto pomysłów na godzinę — i choć większość nie ma sensu, czasami trafi się prawdziwa bomba energetyczna. Ci goście mogą się oczywiście lubić, ale czy na pewno dobrze się rozumieją? Ishiguro to szarość, minimalizm i podskórny smutek. Waititi przeciwnie — jest fanem groteskowych stylizacji, a jego przebodźcowane, ultrakolorowe filmy łączą ekscentryczny humor z dosłownym sentymentalizmem. To dwa odmienne światy, choć wiadomo — różne plus różne często daje oryginalne. Tylko czy w przypadku adaptacji "Klary i słońca" rzeczywiście chodziło o znalezienie dynamicznej formuły dla oszczędnej przypowieści, czy raczej o przerobienie subtelnej literatury w atrakcyjny produkt? Jest to zresztą pytanie z kategorii retorycznych, bo w obu przypadkach problem byłby ten sam — niewłaściwy człowiek.
To, że propozycja Waititiego jest zakalcem, wyczuwa się w zasadzie od pierwszej sceny. Do inspirowanej latami 60. retrofuturystycznej metropolii zaprasza nas wyciskająca łzy muzyka Michaela Giacchino — równie pastelowa i sztuczna co dekoracje sklepu, w którym korpoarystokracja kupuje sobie święty spokój, a jej potomstwo — namiastkę przyjaźni. U Ishiguro ta przestrzeń była podszyta opresją, coś jak szkoła dla służących, targ niewolników i luksusowy butik w jednym, z "czującymi" humanoidami przesuwanymi z miejsca w miejsce, w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej. Waititi całkowicie zrezygnował z tej niejednoznaczności i zamienił sklep w obóz harcerski, gdzie zwariowana Menadżerka (Natasha Lyonne) co wieczór siada przed makietą płonącego ogniska i czyta replikantom historyjki na dobranoc. W ciągu dnia roboty prężą się w witrynach, robią sobie ze wszystkiego jaja i ogólnie zachowują się jak małe, niezdarne dzieci. Pierwsze spotkanie Josie (Mia Tharia) z Klarą (Jenna Ortega) wygląda tak, że SP z wrażenia przewraca się na podłogę, potrącając kolejne przedmioty i wywołując efekt domina. Jest to zresztą całkiem trafna metafora filmu, który pozostaje niezborny właściwie na każdym poziomie: od konstrukcji świata przez dramaturgię aż po kwestię najważniejszą — budowę przekonującej relacji nastolatki z czymś, co w jej świecie uchodzi za wyposażenie gospodarstwa domowego.
Decyzję, żeby zniuansowane, podszyte uprzedmiotowieniem i okrucieństwem interakcje Klary i Josie przerobić na kolorowe przygody dwóch najlepszych przyjaciółek, można rozumieć w kategoriach sprzedażowych — lekkość i optymizm dobrze pasują do streamingowych coming-of-age’ów. Skoro jednak relacje nastolatki i robota niewiele się różnią od konwencjonalnych nastoletnich relacji, pojawia się pytanie, po co w ogóle było się męczyć i opatrywać tę historię metką made by Ishiguro? Rozumiem prawa adaptacji, ale Waititi nawet nie otarł się o potencjał materiału źródłowego. W powieści bardzo ważną rolę odgrywa figura niewiarygodnej narratorki. Wbrew pozorom nie chodzi wcale o to, że Klara mataczy i kłamie, ale że możliwości poznawcze robotki są ograniczane przez rodzaj oprogramowania. Czytelnicy wiedzą i rozumieją więcej od Klary, a SP dopiero uczy się świata na zasadzie maszynowej — z linii, kątów i figur geometrycznych składa obraz otoczenia; chaotyczne zachowania integruje w całość i na tej podstawie przygotowuje najlepiej dopasowaną odpowiedź. Działa na podobnej zasadzie co duże modele językowe (AI), tyle że specjalizuje się w pracy emocjonalnej — ma w pierwszej kolejności identyfikować złożone ludzkie stany i na nie reagować. To klucz do fundamentalnego dla fabuły błędu poznawczego Klary — w Słońcu widzi boską istotę nie dlatego, że jest po dziecięcemu naiwna. Chodzi raczej o specyfikę tego konkretnego modelu — tam, gdzie SP ma za mało informacji, zaczyna przypisywać elementom otoczenia cechy istot czujących. A ponieważ jej bateria "żywi" się energią słoneczną, wędrująca po niebie kula gorącej materii musi być "żywicielem" — czuć i rozumieć więcej od innych — który uzdrowi śmiertelnie chorą Josie.
Tymczasem ekranizacja nawet nie tyle podąża drogą na skróty, ile w ogóle nie interesuje jej żadne podążanie. Filmowa Klara jest dokładnie tym, czym nie jest Klara książkowa — naiwnym dzieckiem. Podobno Jenna Ortega — aktorka o wielkich, zawsze szeroko otwartych oczach — zbudowała tę rolę, obserwując zachowania swoich małoletnich bratanków i siostrzenic. Na liście inspiracji są też, choć to już moje domysły, aktorzy z komedii slapstickowych, bo praktycznie cała różnica między maszyną a człowiekiem sprowadza się tutaj do kwestii ruchu. Kiedy bohaterka trafia w jakieś nowe miejsce, musi się "skalibrować", co oznacza kilka minut z choreografią rodem z Ministerstwa Głupich Kroków. Niepewny chód oraz rozpikselowane ujęcia POV to zasadniczo jedyne przejawy robotycznej percepcji. Ale jest też inne "podobno" — żeby nadać opowieści "adekwatny, poważny ton", Waititi miał poświęcić blisko dwa lata na montaż nakręconego materiału. Gdyby brać to na serio, wyszłaby z tego smutna konstatacja, że reżyser rozróżnia tylko dwie tonacje — albo odjechany humor, albo wywołujący mdłości sentymentalizm. W "Klarze i słońcu" każda, nawet najbardziej czytelna emocja musi zostać zilustrowana generyczną muzyką, a następnie zamordowana promieniotwórczym anielskim światłem. Nie ma zmiłuj: za rękę trzeba prowadzić nie tylko rozkalibrowane automaty, ale też widzów ewidentnie pozbawionych umysłowej kalibracji.
Waititi robi tu coś jeszcze: przekłada powieść na język, który sam zna najlepiej, a który pozostaje fundamentalnie obcy prozie Ishiguro — język popkulturowych cytatów. Ważnym punktem odniesienia jest tu na przykład "Diuna", ale taka sprowadzona do najprostszych ułamków. Mamy więc zdelegalizowany i "wyłączony" internet — przedmiot nostalgii jednej z bohaterek — oraz całkowity brak urządzeń posiadających ekrany. Z kolei filmowe "spotkanie interakcyjne" przypomina zjazd rodziny Harkonnenów: nastolatkom po korekcji genetycznej pobielono twarze, udrapowano barokowe fryzury i poprzebierano ich w czarne stroje, larwalne kombinezony, skórzane trykoty à la "Hellraiser". Są to jednak puste, czysto popisowe gesty, które nie budują żadnej sensownej warstwy znaczeń, a co najwyżej ujawniają brak wiary w inteligencję człowieka — no bo czy naprawdę stać nas tylko na rozwiązywanie takich najprostszych "łamigłówek"? Jeśli filmowe "maszyny empatii" widzą w ludziach zlepek kiczowatych sentymentów, pensjonarskich emocji i samozadowolenia, to chyba rzeczywiście powinien je zmieść Dżihad Butleriański. Może w końcu przestaną nas męczyć swoją fałszywą czułością.
Publicysta, eseista, krytyk filmowy. Stały współpracownik Filmwebu, o kinie, sztuce i społeczeństwie pisze dla "Dwutygodnika", "Czasu Kultury", "Krytyki Politycznej", "Szumu" i innych. Z wykształcenia... przejdź do profilu
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