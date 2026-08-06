Recenzja filmu Ktoś całkiem obcy (2024) Ktoś całkiem obcy (2024) Brandt Andersen Omar Sy Yasmine Al Massri

Chrońmy dzieci

Niewątpliwie celem reżysera jest dotarcie do zachodniego odbiorcy i przemiana jego postawy. Być może stąd – żeby wybudzić ze słodkiego snu wszystkich Wygodnych – wzięła się decyzja twórców o