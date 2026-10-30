Recenzja filmu Kurs kolizyjny (2026) Kurs kolizyjny (2026) Daniel Sánchez Arévalo Laia Costa Tamar Novas

Plan niedoskonały

Twórcy w interesujący sposób sprzedają kolejne informacje o zapleczu całego przedsięwzięcia, a zmiany perspektyw oraz powypadkowych okoliczności obnażają wszystkie niedociągnięcia rabunku.