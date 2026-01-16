Wyobraźnia rządzi

Gdy polskie kino sięga po młodzieżowy coming of age, zwykle robi to z ciężarem nostalgii, moralitetu albo społecznej diagnozy podanej tonem szkolnej pogadanki. "LARP. Miłość, trolle i inne questy" idzie w zupełnie inną stronę. To film, który nie chce nikogo wychowywać ani pouczać. Zamiast tego wybiera czułość wobec swoich bohaterów i autoironiczny dystans wobec świata, w którym przyszło im dorastać.
Dla Kordiana Kądzieli pełnometrażowy debiut jest naturalnym rozwinięciem tego, co dało się już wyczuć w serialowym 1670. Świetne wyczucie rytmu komediowego, zamiłowanie do groteski i umiejętność opowiadania o relacjach międzyludzkich bez sentymentalnych protez. Tym razem reżyser zanurza się w rzeczywistość liceum, które istnieje trochę poza czasem. Równie dobrze mogłoby funkcjonować dwie dekady temu, jak i dziś. I właśnie ta niejednoznaczność działa na korzyść filmu.
Sergiusz, grany z dużą lekkością przez Filip Zaręba, to bohater wycofany, ale nie bezwolny. Jego ucieczką od szkolnej hierarchii i codziennego upokorzenia jest świat LARP-u, przestrzeń, w której wyobraźnia ma realną wagę, a społeczna pozycja przestaje obowiązywać. To nie jest jednak film o nerdach kontra reszta świata. Kądziela konsekwentnie unika prostych opozycji. Przemoc, niezrozumienie i potrzeba akceptacji dotykają tu wszystkich, zarówno nastolatków, jak i dorosłych.
Na drugim planie świetnie wybrzmiewa postać ojca Sergiusza, policyjnego komendanta granego przez Andrzeja Konopkę. To jeden z ciekawszych portretów rodzica w polskim kinie ostatnich lat. Człowieka, który chce dobrze, ale nie potrafi wyjść poza język kontroli i dyscypliny. Równoległa opowieść o niespełnieniach dorosłych nadaje filmowi dodatkowej głębi i skutecznie chroni go przed młodzieżową jednowymiarowością.
Komediowy ton bywa intensywny. Żarty padają gęsto, a estetyka momentami ociera się o internetową groteskę. Jednak w przeciwieństwie do wielu rodzimych prób tego typu, humor nie jest tu celem samym w sobie. Służy opowieści i charakterom, a nie odwrotnie. Dzięki temu film zachowuje tempo i emocjonalną spójność, nawet gdy balansuje na granicy absurdu.
Największą siłą debiutu Kądzieli jest jego szczerość. "LARP. Miłość, trolle i inne questy" nie udaje manifestu pokoleniowego ani nowej jakości formalnej. To po prostu dobrze napisany, świadomie poprowadzony film o dojrzewaniu, w którym fantazja nie jest ucieczką od rzeczywistości, lecz narzędziem, by ją oswoić. I to w zupełności wystarcza, by wyjść z seansu z poczuciem, że polska komedia może być jednocześnie zabawna, inteligentna i emocjonalnie prawdziwa.