Życie, miłość i śmierć Sebastiána

"La Bola Negra" zdaje się prawdopodobnie największym zaskoczeniu tegorocznego konkursu. Film całkiem niespodziewanie otrzymał aż 20-minutową owację. To queerowy epos o bohaterach, którzy widzą się nawzajem w swoich oczach i myślą o własnych duszach. Jeden z nich, Carlos (Milo Quifes), w 1932 roku stara się wspiąć na szczyt hiszpańskiej drabiny społecznej. Uprzedzone tuzy nie chcą jednak wprowadzić go na salony – homoseksualiści nie mają tam wstępu, są traktowani jako balast. Drugi – najważniejszy – czyli Sebastián (świetnie sportretowany przez popularnego muzyka Guitarricadelafuente), w 1937 roku stara się przeżyć i kochać w trakcie wojny domowej w Hiszpanii. Kiedy poznaje zranionego Rafaela (Miguel Bernardeau), jego świat zmienia się o 180 stopni. Trzeci zaś – zwany Albertem (równie utalentowany Carlos González) – pracuje jako historyk i stara się odkryć prawdę o swoim niedawno zmarłym dziadku.
Główną inspiracją dla tego filmowego kolosa jest twórczość Federico Garcii Lorci, jednego z czołowych przedstawicieli Pokolenia 27, który zginął przedwcześnie, brutalnie zamordowany. Tytuł filmu pochodzi od jego niedokończonego utworu ("La Bola Negra") – Lorca napisał jedynie cztery strony swojego ostatnie projektu. Twórcy stawiają fundamentalne pytanie: co by było, gdyby reszta tej sztuki faktycznie istniała? I w jaki sposób ten manuskrypt mógłby wpłynąć na bohaterów?
"La Bola Negra" przypomina nam o sile kina. Albo inaczej – o tym, że nic nie zastąpi nam ludzkiej wyobraźni. Imaginacja obu Javierów odpowiedzialnych za ten epokowy projekt nie ma granic. Decydują się na "zawłaszczenie" prawdy historycznej i akt współczesnej grafomanii – czyli dopisanie reszty "La Boli Negry" w formie filmu. Taki zabieg trącił kiczem, ale wyszło z tego coś wyjątkowego. Dzieło wysublimowane, refleksyjne i – co najważniejsze – poruszające każdą możliwą strunę.
Różne odsłony miłości stają się tematem przewodnim filmu – spirala uczucia dotyka praktycznie każdą postać: nieważne, pierwszo- czy drugoplanową. Każdy z bohaterów okazuje miłość w niejednoznaczny sposób, ale ważne, że każdy z nich kocha. Kamera dotyka i przenika przez postacie niczym najczulszy kochanek – pieści ich ciała, zbliża się do twarzy, dłoni czy torsów, starając się uchwycić to, w jaki sposób każdy z protagonistów przeżywa silne emocje związane z własną tożsamością oraz orientacją. Filmowe miłostki nabierają kolejnych znaczeń wraz z odsłanianiem kolejnych fabularnych kart. Sposób, w jaki twórcy dawkują nam poszczególne informacje o bohaterach, bardzo przypomina tradycję literatury iberoamerykańskiej – w tym sensie, że metafikcje zalewają prawdę historyczną (wojna domowa w Hiszpanii), tworząc czuły mariaż niby odległych, a jednak bliskich nam czasów.
"La Bola Negra" w pełni rozumie, czym jest uczucie totalne: może ono otworzyć nam wrota do miejsc niedostępnych dla zwykłych śmiertelników (twórcy mieszają tu historię z czymś w rodzaju autorskiego realizmu magicznego), czy – wręcz przeciwnie – zaprowadzić nas na same dno rozpaczy. Wawrzyny są czerwone – namalowane siłą miłości. Ale też zakrwawione. Czy terror wojny jest w stanie powstrzymać rozkwit prawdziwej miłości?
Najbliżej filmowego epicentrum leży życie, miłość i śmierć Sebastiána. Losy Carlosa i Alberta stanowią rozwidlenie tej ścieżki – ale konkluzje ich wątków się od niego uzależnione. W "La Bola Negra" zresztą miłość często idzie w parze ze śmiercią – szczególnie w trakcie wojny domowej; w świątyni patriarchatu zwanej Hiszpanią, w której nie ma miejsca na queerowość i akceptację własnego, wewnętrznego ja. W pewnym momencie przestaje być ważne, kto przeżył, kto zginął, kto jeszcze walczy o życie – według twórców oraz samego Lorci, którego duch unosi się nad tą monumentalną opowieścią, najważniejsze będzie, kto potrafił żyć; kto był w stanie przejść przez to życie na godnych i własnych zasadach.
Epickie powieści zazwyczaj mają to do siebie, że nie zawsze spełniają obietnicę, zawodząc – najczęściej – na ostatniej prostej. Tak miało być i w tym przypadku – obawiano się, że ten kolos okaże się mieć gliniane nogi. Analogiczna sytuacja miała choćby miejsce rok temu w Cannes, kiedy to podobny formalnie dramat Maschy Schilinski "Wpatrując się w słońce" nie do końca spełnił oczekiwania widzów. A jednak "La Bola Negra" nie ugięła się pod ciężarem własnych ambicji. Spokojnie moglibyśmy położyć ten film na półce obok Faulknera, Woolf, czy innego Márqueza. Kino przeplata się tu z literaturą: to romans, który – miejmy nadzieję – dopiero zaczyna rozkwitać.