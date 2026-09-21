Fabryka biografii

Gdy kilka miesięcy temu pisałem recenzję "Michaela", zaliczyłem go do pewnego konkretnego typu biografii muzycznych, który nazwałem ekranizacją encyklopedycznego wpisu. Emblematycznym przykładem z ostatniej dekady jest w tym przypadku "Bohemian Rhapsody", w którym twórcy konsekwentnie odhaczali kolejne etapy życia Freddiego Mercury’ego, ukazując jego drogę na szczyt, upadek, a potem triumfalny powrót. Twórcy "Mniej obcego" musieli uznać, że taka formuła sprawdzi się też w filmie o Janie Borysewiczu, bo podczas seansu trudno odrzucić skojarzenia z biografią wokalisty Queen.
Netflix
Zuzanna Woińska
Film Kristoffera Rusa (znanego z trylogii "Za duży na bajki") zaczyna się w momencie, gdy Lady Pank jest już znanym i popularnym zespołem. Tuż przed koncertem milicja upomina grupę, by nie śpiewała ich największego przeboju – "Mniej niż zero". Jak łatwo się domyślić, Lady Pank z Borysewiczem na czele nie stosuje się do polecenia. Po tej krótkiej prezentacji buntowniczego charakteru zespołu i jego lidera reżyser zabiera nas do czasów, gdy Borysewicz miał kilkanaście lat i dopiero odkrywał miłość do rock and rolla oraz stawiał pierwsze kroki na scenie. W kolejnych fragmentach dowiadujemy się, że jego ojciec jest surowy i niewspierający, a młody Janek ma dobry kontakt z chorującą na stwardnienie rozsiane mamą i (przede wszystkim) z bratem. Scenom towarzyszy narracja Borysewicza z offu. Nie jest to jednak zwykły komentarz – muzyk zwraca się bowiem bezpośrednio do Boga. Koreluje to w jakiś sposób z dość często poruszanym w filmie tematem wiary i pobożności, ale też nie wnosi wiele do całości. Borysewicz-narrator nie mówi nic, czego byśmy nie wywnioskowali sami, oglądając jego historię.
Gdy na ekranie pojawia się już nieco starszy Jan (od tego momentu gra go Mikołaj Bukrewicz), zaczynamy prześlizgiwać się po kolejnych fragmentach życia i kariery. Mamy epizod z występami w Budce Suflera, nawiązanie znajomości z Andrzejem Mogielnickim, tragedię rodzinną, która mocno odcisnęła piętno na Borysewiczu, wreszcie formowanie się Lady Pank. Rozczarują się jednak ci, którzy liczą na zajrzenie w proces tworzenia kolejnych słynnych piosenek zespołu czy większą liczbę interakcji między jego członkami. W filmie Rusa Lady Pank ledwo co zaczynają istnieć, a już są bardzo popularni i śpiewają swoje największe hity (zresztą piosenki zespołu ilustrują nawet sceny z czasów, gdy ten jeszcze nie funkcjonował).
Netflix
Zuzanna Woińska
Ktoś mógłby powiedzieć, że to przecież biografia lidera zespołu, a nie historia jego powstania. Niby tak, gorzej że "Mniej obcy" powierzchownie podchodzi też do samej postaci Borysewicza. Nie jest dla niego laurką w takim stopniu, jak "Michael" był dla Jacksona i nie unika bardziej kontrowersyjnych chwil z życia – to się chwali. Jednocześnie opiera się wciąż na tych samych motywach (najczęściej powiązanych z rodziną Jana) i nie wnika na przykład w jego muzyczny talent. Borysewicz od zawsze świetnie gra na gitarze, kolejne piosenki Lady Pank wyskakują jak z rękawa, sceny koncertowe to w zasadzie migawki i nie ma tu jakiegoś spektakularnego momentu, w którym pomyślelibyśmy, że mamy do czynienia z legendą polskiej muzyki (nawet jeśli jedno ujęcie niezwykle kojarzy się z fragmentem "Bohemian Rhapsody" z finałowego koncertu). Aż się prosi, żeby wyjść poza mówienie Borysewicza o swoich wielkich ambicjach i w większym stopniu pokazać, dlaczego jest w stanie je zrealizować. Tymczasem mam wrażenie, że z procesu tworzenia najwięcej miejsca poświęcono nazwie zespołu, a Jan Borysewicz wcale nie stał mi się mniej obcy.
Netflix
Zuzanna Woińska
Film broni się natomiast realizacją (scenografia pomaga w odtworzeniu klimatu tamtych lat) i aktorstwem. Debiutujący Mikołaj Bukrewicz – który sam także zajmuje się muzyką – zalicza tu naprawdę udany występ, ma odpowiednią charyzmę i świetnie radzi sobie w portretowaniu często trudnych emocji. Bez zarzutu wypadają także Mirosław Tomczuk jako młody Jan, Ireneusz Czop i Kinga Preis jako rodzice Jana oraz Patryk Pietrzak jako Mogielnicki (który ma dobrą ekranową chemię z Bukrewiczem). Fanom polskiej muzyki radość może sprawić wplecenie w fabułę kilku znanych postaci polskiej sceny – np. Maciej Musiałowski wciela się w Romualda Lipko, a Aleksandra Jachymek w Mirę Kubasińską. Ta jednak ma łącznie może z minutę czasu ekranowego – głównie siedzi na koniu.
"Mniej obcego" ogląda się bezboleśnie – tempo jest szybkie, piosenek Lady Pank miło posłuchać, a niedociągnięcia scenariuszowe rekompensuje w jakiś sposób rola główna. To, co doskwiera, to niewykorzystanie potencjału i dostarczenie schematycznej biografii z fabrycznej linii, podczas gdy pokazano już, że filmy o życiach muzyków mogą z powodzeniem eksperymentować z formą czy interesująco ukazywać psychikę bohatera. Jeśli macie ochotę przenieść się w dawne czasy i posłuchać znanych utworów, możecie się na "Mniej obcym" nieźle bawić, ale nie szukajcie tu rewolucji.