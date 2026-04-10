Rekinom się nie powodzi

Tommy Wirkola w swojej karierze opowiadał już o zombie nazistach, Świętym Mikołaju, a nawet o przygodach plemników (w animacji o ujmującym tytule "Spermageddon"). Do tego specyficznego katalogu postanowił dołączyć także historię o walce z rekinami z huraganem w tle. Tak powstał "Morderczy żywioł", który ominął kina i zadebiutował na Netfliksie.
Akcja filmu Wirkoli rozgrywa się w nadmorskim miasteczku, które wyjątkowo mocno odczuwa skutki katastrofy – po pęknięciu tamy przeciwpowodziowej woda wdziera się wszędzie, zalewając ulice i dwupiętrowe domy. Zmagania z żywiołem (i rekinami, które pojawiają się wraz z powodzią) Wirkola ukazuje w dwóch toczących się równolegle wątkach. Pierwszy skupia się na ciężarnej Lisie (w tej roli znana m.in. z "Rocznicy" oraz "Bridgertonów" Phoebe Dynevor) oraz Dakocie (Whitney Peak), które poznają się w dramatycznych okolicznościach niedługo po rozpoczęciu powodzi. Drugi to zmagania trojga rodzeństwa, którym zajmuje się ich rodzina zastępcza – a konkretnie nieprzyjemne w obyciu małżeństwo stawiające na pierwszym miejscu nie dzieci, lecz socjalne benefity. Oba wątki uzupełnia jeszcze historia wujka Dakoty (granego przez Djimona Hounsou), naukowego badacza, który próbuje wrócić do miasteczka i służy fabule głównie po to, żeby opowiadać o rekinach.
Pierwszych kilkanaście minut Wirkola poświęca na wprowadzenie postaci i podkreślenie, jak groźny będzie huragan, z którym przyjdzie się im zmierzyć. Jednocześnie konstruuje dialogi tak, że właściwie od razu możemy przewidzieć, co spotka poszczególnych bohaterów, a potem sprawdzać, czy przewidywania były trafne (uprzedzam: były). O samym postaciach nie da się zresztą powiedzieć za dużo; każdą można podsumować jednym zdaniem i żadna nie jest na tyle interesująca, żeby szczególnie kibicować jej w walce o życie. Największą emocjonalną więź można poczuć z Lisą, ale to raczej zasługa tego, że walczy o przetrwanie swoje i dziecka, a nie pogłębionego portretu psychologicznego czy aktorstwa Dynevor.
Skoro priorytetem Wirkoli nie było rozbudowanie bohaterów, można założyć, że chciał skupić się na scenach walki z żywiołem i (przede wszystkim) rekinami. Może i tak było, choć efekt końcowy zostawia sporo do życzenia. Prawdziwe zagrożenie ze strony rekinów i wody można poczuć tylko w krótkiej sekwencji zalewania miasta i pierwszego zetknięcia się bohaterów z krwiożerczymi zwierzętami – wtedy jest dynamicznie, brutalnie (ale bez przesady) i czuć skalę katastrofy. Później postacie przestają się przemieszczać i robi się znacznie bardziej statycznie. Niby podnoszący się poziom wody wciąż stanowi zagrożenie, a bohaterowie walczą z czasem i nie mogą sobie pozwolić na fałszywy ruch, ale Wirkola ma problem z utrzymaniem widza w napięciu.
Nie twierdzę, że protagoniści powinni przez cały czas walczyć z rekinami na pięści, ale nie zaszkodziłoby, gdyby obecność zwierząt generowała choć odrobinę suspensu (lepiej udało się to np. w "Pełzającej śmierci" Alexandre’a Ajy, z którą "Morderczy żywioł" nieraz się kojarzy). Tymczasem jako widzowie mamy świadomość, że rekiny wciąż pływają sobie w pobliżu bohaterów i w dodatku nie mogą zrobić im większej krzywdy, chyba że ktoś celowo wejdzie do wody.
W ogóle film sprawia wrażenie, jakby Wirkola nie za bardzo miał pomysł na to, jak wykorzystać narzuconą przez siebie tematykę. Dziwi to tym bardziej, że przedstawił dwie autonomiczne grupy bohaterów (bo historia rodzeństwa w ogóle nie łączy się z perypetiami Lisy i Dakoty oraz jej wujka), teoretycznie dając sobie przestrzeń na to, by podwójnie zabawić się konwencją i podkręcić tempo oraz dynamikę. Skończyło się jednak na tym, że w jednym wątku większy nacisk położył na podnoszący się poziom wody, a w drugim na pływające rekiny, całość zamykając w niecałych 80 minutach (bez napisów). To ostatnie można traktować zarówno jako wadę, jak i zaletę.
"Morderczy żywioł" miewa jednak przebłyski – jest tu kilka całkiem zabawnych momentów, od strony realizacyjnej i aktorskiej film prezentuje się bez zarzutu, a pojedyncze fragmenty potrafią utrzymać uwagę. Jeśli potraktuje się seans jako B-klasową rozrywkę na piątkowy wieczór, to być może sprawdzi się całkiem nieźle. Jednak od twórcy, który dał światu zombie nazistów, spodziewałbym się odrobiny większej dawki szaleństwa. Cóż, może Wirkola uznał, że w absurdzie i tak nie przeskoczy "Rekinada".