Śniadanie tłuszczowe czy węglowodanowe, keto-jajecznica z dziesięciu jajek na kostce masła pobłogosławionej przez braci Rodzeń czy stara, wysłużona owsianka? Wbrew pozorom nie są to błahe dylematy, ale kwestie, które niemal codziennie, w większym lub mniejszym stopniu rozpalają dietetyczną stronę Internetu. Zagubionym w cyfrowych inbach z pomocą przychodzi debiutujący pełnym metrażem Constantine Costi, reżyser mający w dorobku realizację spektakli muzycznych, w tym oper. Zabiera nas do Carrbridge, niewielkiej, malowniczej wioski położonej w północno-zachodniej Szkocji, gdzie co roku, od trzech dekad, odbywają się zawody w przyrządzaniu zbożowej zupy.
Hopscotch Films
Konkurs o wdzięcznej nazwie "Złote Mieszadło" stanowi arcyważny punkt w życiu lokalnej społeczności. W przygotowaniach do wydarzenia bierze udział aż dziesięć procent mieszkańców wsi, a dom, w którym odbywa się turniej, doczekał się swojej makiety. Wszystko tu ma określony porządek, rytm i procedury. Sama bohaterka widowiska również podlega ścisłym wytycznym – musi składać się z zaledwie trzech składników: owsa, wody i soli. Mieszana może być tylko w lewą stronę, inaczej przywoła złe duchy. To oczywiście miejscowy żart, ale do tej pory nikt nie odważył się zamieszać w prawo – na wszelki wypadek. Nie chodzi zatem o ilość dodatków: matchy, liofilizowanych malin, płatków 24-karatowego, jadalnego złota ani o to, czy smak lepiej wydobędzie woda różana, mleko migdałowe, grochowe czy pełnotłuste krowie. Chodzi o rzemiosło w najczystszej postaci, manifestujące się idealnym balansem smaku, konsystencji i koloru – trzech kategorii ocenianych przez jury w trakcie burzliwych (i smacznych) obrad. Liczy się dobre ziarno, proporcja wody, technika i czas mieszania. Mało instagramowe, powiecie. Prawda, choć drewniane, urocze mieszadełko (wkrótce zapewne viralowy must have węglowodanowców) nieco wyrównuje bilans ascetycznego przepisu.
Hopscotch Films
Dla lokalnej społeczności owsianka jest zatem nie tylko posiłkiem – to stan umysłu, o czym świadczą chociażby tatuaże na jej cześć. Jednak nie o nią tak naprawdę tu chodzi, ale o odwieczne pragnienie człowieka, by przekraczać własne granice, rywalizować z godnymi siebie przeciwnikami i wreszcie – kąpać się w chwale zwycięstwa. Kategoria zawodów ma w gruncie rzeczy znaczenie drugorzędne. To właśnie dlatego do Carrbridge co roku przybywają śmiałkowie z całego świata. W filmie poznajemy zawodników z Australii, Zimbabwe, Indonezji, Kanady, Cypru czy Holandii. W końcu czy istnieje coś lepszego niż trzydziestogodzinna podróż z walizką wypchaną patelniami, garnkami i innymi kuchennymi akcesoriami, której celem jest wspólne, kilkugodzinne gotowanie?
Przyglądanie się tytułowej bohaterce filmu – kwintesencji szkockiej kuchni, jest także pretekstem do zlustrowania mieszkańców Carrbridge. A mamy do czynienia z istnym gabinetem osobliwości: ludźmi obdarzonymi nietuzinkowym poczuciem humoru i ciętymi językami, marzycielami próbującymi – jak my wszyscy – wyrwać jak najwięcej czasu rozpędzonej, kapitalistycznej maszynie. Sfrustrowani rutyną codziennych obowiązków odżywają dopiero na dźwięk słowa "owsianka". Zakochani w swojej ojczyźnie, tradycji, pieczołowicie pielęgnujący społeczne więzi, swoją pasją i gościnnością przyciągają rokrocznie kolejnych miłośników owsa – i dynamiki rywalizacji. Na ich czele stoi zaś Charlie Miller, główny organizator zawodów, a jednocześnie wytwórca mieszadeł, znany jako Wódz Złotego Mieszadła, powoli oddalający się na owsiankową emeryturę. W swoim warsztacie rocznie wykonuje około czterystu sztuk tego nietypowego akcesorium kuchennego, stanowiącego także główne finansowanie konkursu.
Hopscotch Films
"Najlepsza owsianka na świecie" to zatem klasyczny feel good movie lekkością, humorem i kolorytem bohaterów przypominający "Truflarzy" (2020) Michaela Dwecka i Gregory’ego Kershawa. To także obraz, który tylko z pozoru smakuje jak lokalna ciekawostka, złożona w hołdzie nietuzinkowym postaciom organizującym równie nietuzinkowy turniej. Na tle malowniczych, wysyconych zielenią krajobrazów uchwyconych okiem kamery Dimitriego Zaundersa, wspartych magnetycznymi, oddającymi charakter Szkocji kompozycjami Simona Bruckarda, rodzi się bowiem uniwersalna opowieść o człowieku i jego tęsknocie za czymś więcej niż to, co oferuje system, o potrzebie kreowania otaczającej rzeczywistości. To pochwała prostoty życia, doświadczania i cieszenia się rzeczami małymi i dostępnymi. Czy istnieje smaczniejszy sposób na poszukiwanie sensu istnienia?