Tytuł filmu Domalewskiego obiecuje wszystko, czym ten film finalnie nie jest. Że to będzie o jakiejś "ich rewolucji", osobistej, prywatnej, może nawet intymnej. Bohaterami, w zamierzeniu, miało być bowiem małżeństwo Jacka i Gajki. Dzięki czemu wielka historia miała wejść może nie pod strzechy, ale do ciasnego pokoju w socjalistycznym bloku, kuchni pachnącej smażonymi kotletami i przytulnej sypialni. W ten sposób można byłoby pokazać, że herosi niekiedy nie tylko schodzili na ziemię, ale również w domowych pieleszach ujawniali ludzką twarz. I – co może najważniejsze – że wcale nie byli wszechmocni, mieli bowiem swoich sprzymierzeńców, że za każdym takim Jackiem stała taka Gajka. A ich wspólne życie i łącząca ich miłość, kto wie, może nawet były istotniejsze od strajków i protestów.
Tyle z wyobrażeń wyniesionych z tytułu – być może podyktowanych zwyczajną naiwnością. Bo film ostatecznie jest zupełnie inny. Może i są w nim niewielkie mieszkania – ale pełne opozycjonistów, jest nawet kuchnia – ale tylko po to, by tych opozycjonistów nakarmić. Znaleźć też można i miłość – gwałtownie wyrażaną w domku letniskowym nad podwarszawskim jeziorem. Ale trudno nie zauważyć, że choć Jacek bez wątpienia kocha swoją żonę, to chyba jednak bardziej robotników. Bo zamiast przejmującego, nietuzinkowego love story, dostajemy kolejną taką samą styropianową historię walki i oporu, a przede wszystkim – cierpienia. Odbitą na powielaczu, spod którego wyszło już kilka podobnych biopiców.
W miejsce Kuronia można byłoby podłożyć dowolnego opozycjonistę. Gdyby to było o Borusewiczu, Gwieździe czy Frasyniuku, zmieniłoby się niewiele – drobne szczegóły. Ale kamienie milowe pozostałyby te same. Te same strajki, te same konspiracyjne spotkania, te same esbeckie naloty i wspólne doświadczenie internowania. Jest w tym najwidoczniej wystarczająco dramaturgii, by ruszyć z kolejną produkcją bardzo podobnego filmu. A mogłoby się wydawać, że jeśli ktoś bierze się za kręcenie, to musi mieć jakiś oryginalny pomysł, niespotykany dotąd punkt widzenia, coś do powiedzenia, czego nikt jeszcze nie wyartykułował. Tymczasem Kuroń – w rzeczywistości postać przecież tak wielowymiarowa i odznaczająca się na tle swoich opozycyjnych kolegów – został sprowadzony do kolejnego faceta w flaneli, którego zadaniem jest jeżdżenie od zakładu do zakładu z pogadankami dla robotników. Z przerwą na ćmika, rzecz jasna.
Niewiele jest również Gajki. Twórcy ewidentnie mieli ambicje, by ukazać ją jako jedną z heroin – równą mężczyznom, którzy tylko z próżności i kulturowego przyzwyczajenia częściej zabierali głos i pchali się do pierwszych rzędów opozycyjnych barykad. Tymczasem Grażyna Kuroń co prawda raz jedzie do Gdańska, by zawiadomić komitet strajkowy o aresztowaniach, ale poza tym jej głównym zadaniem jest smażenie kotletów, gdy mężczyźni gadają o ważnych sprawach. Jej rola sprowadza się ostatecznie do cierpienia. Bo "Nasza rewolucja" to w zasadzie dwa różne filmy. Pierwszy opowiada historię heroicznych pojedynków z pałującą robotników władzą – głównie za sprawą rzeczonych pogadanek. Druga natomiast traktuje o chorobie Gajki, której nabawiła się podczas internowania.
Twórcy ewidentnie chcieliby uczynić z niej metaforę komunistycznego reżimu – może nawet zrzucić na niego winę za stan zdrowia kobiety. A już na pewno wykorzystują ją do ukazania bezwzględności władzy, która próbowała wygrywać ją do własnych celów. Proponują bowiem Kuroniom wyjazd na zagraniczne leczenie, ale bez prawa powrotu. Nie dość, że władza w ten sposób mogłaby się przedstawić jako miłościwa, to jeszcze pozbyć się niewygodnego obywatela. A zatem nawet, gdy wreszcie zrobiło się intymniej i prywatniej, może nawet gdzieś pojawiła się szansa na tę "ich rewolucję", to i tak ostatecznie wszystko rozbiło się o politykę. Nie ma już kochanków, małżonków, rodziców czy dzieci. Są tylko opozycjoniści, represjonowani, internowani i ofiary.
Gdyby ktoś chciał nakręcić film o Kuroniu, to wdzięczniejszy materiał przynosi jego biografia z początku lat 90., kiedy nie był jednym z wielu opozycjonistów, gdy jego losy nie przypominały już dziesiątek podobnych. Przeciwnie – stał się wyrzutem sumienia nowego systemu, musiał zmierzyć się z konsekwencjami własnego sukcesu, unieść ciężar rewolucji. Która, jak się okazało, wcale nie była jego. Dopiero wtedy zaczęła się osobista, donkiszoteryjna co prawda, walka o rewolucję, którą mógłby nazwać własną. I o tej chętnie obejrzałbym film. Istnieje szansa, że nie przypominałby filmowej biografii odbitej na powielaczu.