W słowniku braci Gallagherów często pojawia się słowo "biblical" (ang. biblijny). To przymiotnik określający – w tym przypadku – dosłownie wszystko: koncerty, fanów, piosenki, miejsca, w których grają i, notabene, ich samych. Dla większości słuchaczy Brytyjczyków sama aura zespołu Oasis jest po prostu "biblical". I taki też miał być dokument "Oasis: Don't Look Back in Anger" Willa Lovelace'a i Dylana Southerna, który właśnie miał swoją premierę w Wenecji.
Magna Studios
Sony Music Vision
Sony Music Entertainment UK
Walt Disney Pictures
Efekt okazał się nieco odwrotny do zamierzonego. Dokument – zapewne niecelowo – poniekąd demitologizuje pojednanie Gallagherów i cały ich kult, chociaż przedstawia to wydarzenie jako właśnie "biblijne", będące najważniejszym dniem życia dla co drugiego Brytyjczyka ("Kiedy się rozpadli, to było jak strata dziecka", mówi jeden z fanów). Całość przypomina laurkę, której kontury rozrysowali twórcy, a Noel i Liam następnie pokolorowali. Mówimy przecież o zespole brudnym, buntowniczym, może i prowokującym – żaden z tych przymiotników nie znalazł się w ostatecznej wersji tego filmu. Ostał się co najwyżej "wygładzony". W trakcie seansu zaczynamy zdawać sobie sprawę, że może balonik medialno-fanowski wokół zespołu był – na przestrzeni lat – aż za bardzo napompowany.
Najciekawsze zdaje się pierwsze dwadzieścia minut filmu, prezentujące scysje obu braci w trakcie samych prób, głównie opierające się na wszystkim tym, co niewypowiedziane. To prawdziwe reporterskie mięcho – jesteśmy świadkami tego, jak Noel i Liam docierali do siebie, na początku praktycznie mijając się w studiu. Wykorzystane w filmie nagrania sugerują, że w trakcie prób obaj bracia zbytnio ze sobą nie rozmawiali – większe interakcje zaczęły pojawiać się dopiero podczas trasy, co sugeruje, że sam reunion miał w sobie jakiś wykalkulowany, cyniczny pierwiastek. Pogodziliśmy się? Ale czy na pewno? Dobra, nieważne. To let’s go, jedziemy w trasę, resztę ogarniemy w praniu. W pierwszej połowie filmu czuć ten dystans, a w drugiej bracia znowu zachowują się jak najlepsi kumple. Zabrakło ukazania tego zwrotu, który pewnie nastąpił gdzieś pomiędzy.
Tekst ten pisany jest niejako z bólem serca – głównie dlatego, że chyba żaden film o Gallagherach aż w taki sposób nie demaskował ich jako nieciekawych gości. Noel i Liam na lewo i prawo rzucają truizmami, kreując się na mesjaszy i zbawicieli klasy robotniczej, do której już od dawna nie należą. Praktycznie żadna z wypowiedzianych przez nich kwestii nie odkrywa Ameryki ("Ludzie są przytłoczeni wiadomościami w Sky News, nasza muzyka pozwala im zapomnieć o trudnej codzienności" i tak dalej), a wspólne interakcje nie rzucają nowego światła na ich (niby?) kompleksową relację. Zamiast opowiedzieć o tym, co było jeszcze kilka lat temu, bracia piją sobie z dzióbków, zachowując się, jakby nie widzieli się jedynie przez 15 dni. Jak wyglądało ich pierwsze spotkanie po 15 latach? Co sobie powiedzieli? Czy łatwo było im wrócić do wspólnej codzienności? Dokument Lovelace'a i Southerna nie odpowie na żadne z powyższych pytań. Tak jakby konsensus można było zamknąć w jednym słowie, czyli whatever.
Harriet T K Bols
Do Liama nie można mieć raczej pretensji – ten zawsze był mocny w gębie wyłącznie na swoim podwórku. D’You know what I mean? Ale Noel to inna liga – od głównego tekściarza Oasis, a przy tym gościa, który mocno rozwinął się w solowej karierze, pisząc znacznie bardziej wysublimowane utwory i upowszechniając tzw. cosmic pop, można było spodziewać się znacznie więcej niż tylko paru (i często powtarzających się – wina montażu) bon motów. Trudno nie odnieść wrażenia, że ten dokument to nagroda pocieszenia dla fanów (albo próba zarobienia na nich), którym nie udało się zakupić biletów na zeszłoroczną trasę koncertową.
"Don't Look Back in Anger" nie do końca wie, czym chciałoby być. Bowiem z jednej strony promowane jest jako dokument, ale ten – próbując spełniać założenia gatunkowe – zdaje się mało informatywny. Z drugiej zaś dostajemy wiele nagrań z trasy, stanowiących lwią część całości. Tym samym widz nie bardzo wie, z czym obcuje – twórcy nie potrafią się zdecydować, na czym skupić naszą uwagę, na zmianę skacząc między wywiadami a filmami kręconymi na żywo. Te pierwsze nic nie wnoszą, te drugie można równie dobrze odpalić sobie w necie.
Brak jakichkolwiek smaczków sprawia, że najwięksi fani nie dowiedzą się z tego filmu niczego nowego; ba, osoby zielone, jeśli chodzi o Oasis, także nie wyjdą z kina mądrzejsze. Zgoda, twórcom zależało, aby ta "biblijność" została opowiedziana z perspektywy wierzącego ludu – w końcu każdy mesjasz ma podążające za nim stado. W trakcie seansu będzie nam dane posłuchać fanów z całego świata – czuć, że na potrzeby dokumentu podobierano najbardziej skrajne przypadki, hołdujące tezie kultu kościoła Oasis. Niektóre, co prawda, są w miarę interesującymi zwierzeniami, tłumaczącymi, w jaki sposób muzyka Oasis wciąż łączy ludzi na całym świecie, ale jednak do kina idziemy obejrzeć Gallagherów – a nie historie obcych nam osób, które w większości przypadków niewiele wnoszą i wywołują ciarki żenady.
Magna Studios
Sony Music Vision
Sony Music Entertainment UK
Walt Disney Pictures
Dokument dwójki reżyserów hołduje (niestety!) kontrowersyjnej tezie – Oasis jest znacznie ciekawsze jako zjawisko, które romantyzowaliśmy przez pryzmat ich muzyki i medialnego buntu, niż sam band. Pewnie dlatego lepiej spróbować – w miarę finansowych możliwości – wybrać się na koncert (podpowiadam – porządna robota, choć bez większych fajerwerków) i obejrzeć "Supersonic" z 2017 roku (film nie tylko bardziej emocjonujący, ale też wdzięczny, faktycznie pełniący funkcję nowego źródła wiedzy dla wielu widzów).
Pozostaje rzucić pod nosem wspomnianym whatever – najnowszy dokument o Brytyjczykach powoduje, że być może nie znudzą się nam ich utwory (te robią wrażenie po latach – w filmie czuć to na każdym kroku), ale na pewno łatwiej będzie opuścić Oasismanię, czyli zachłyśnięcie się sławą dwóch gości, która rzekomo trwa od wydania ich pierwszej płyty. Never meet your heroes – czasem lepiej odpalić "Definitely Maybe" i darować sobie oglądanie teledysków oraz wywiadów promocyjnych. Muzyka się broni, ludzie i otoczka wokół niej już niekoniecznie.