Recenzja filmu Podwójna wolność (2026) Podwójna wolność (2026) Lisandro Alonso Misael Saavedra Catalina Saavedra

Argentyńska masakra piłą mechaniczną

Oto kamera rejestruje dzianie się. Facet ścina drzewo, a my oglądamy to „w czasie rzeczywistym”, w długim ujęciu, bez żadnych narracyjnych trików, z minimalnym montażem. Za atrakcję robi tu