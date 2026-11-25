Ależ ten czas leci! Od pierwszego spotkania z Gaylordem Fockerem minęło już ćwierć wieku. W tym czasie światem wstrząsnęły liczne zamachy terrorystyczne, konflikty zbrojne, wiralowe mody popkulturowe, zmiany obyczajów. Czasem może się wydawać, że chaotyczny świat pędzi do przodu na złamanie karku. Na szczęście są jeszcze rzeczy niezmienne, na których możemy (ślepo) polegać. Jedną z nich jest "niezawodny" Gaylord Focker w interpretacji Bena Stillera. Mijające lata nie zmniejszyły jego potrzeby angażowania się w życie bliskich mu osób, ani jego niebywałej wręcz umiejętności do wynajdywania najgorszych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów. Na nieszczęście dla niego – i wielkie szczęście dla nas, widzów.
Na pierwszy rzut oka "Poznaj swojego teścia" może wydawać się po prostu kolejnym tzw. "legacy sequelem". Jednak jego twórcy trochę inaczej podeszli do problemu nostalgii. Zamiast filmu, który ma wzbudzać w widzach wspomnienia, jakie to fajne komedie kiedyś się kręciło, filmowcy postanowili po prostu nakręcić to tak, jakby czas zatrzymał się ma początku XXI wieku. I trzeba przyznać, że im się udało. "Poznaj swojego teścia" wygląda, jakby od "Poznaj naszą rodzinkę" minęło najwyżej kilka lat, a nie szesnaście.
Duża w tym zasługa stojącego za projektem Johna Hamburga. Choć to pierwszy film cyklu, który wyreżyserował (dwie pierwsze części nakręcił Jay Roach, a trzecią Paul Weitz), to twórca jest związany z serią od samego początku. To on przygotował scenariusz wszystkich filmów. I w "Poznaj swojego teścia" wyraźnie pokazuje, że zna bohaterów jak własną kieszeń. Doskonale oddał ich charaktery, które widzowie zdołali poznać dwie dekady temu, a jednocześnie w całkiem udany sposób je rozwinął. Jack (Robert De Niro) jest tym samym Jackiem, którego znamy i lubimy, choć przecież całkiem przebudował swój styl życia (i nie chodzi tu wyłącznie o to, że z kociarza stał się psiarzem). Greg to wciąż magnes przyciągający nieszczęścia, nawet jeśli ma już dorosłe dzieci i sam jest już w wieku, w jakim był Jack, kiedy go poznawał. Hamburg otula widzów poczuciem swojskości tak, że fani poprzednich części bardzo szybko odnajdą się w tym filmie i z uśmiechem będą przyglądać się perypetiom bohaterów.
Co prawda reżyser (i scenarzysta w jednej osobie) trochę oszukuje. W "Poznaj swojego teścia" znajdziemy bowiem sporo pomysłów z innych jego komedii. Przede wszystkim z "Dlaczego on?", z którego wzięta została dynamika interakcji między trojgiem głównych bohaterów: Gregiem, Jackiem i Olivią Jones (Ariana Grande), czyli przyszłą synową Grega. Na szczęście film Hamburga to ten rodzaj komedii, który nie oryginalnością pomysłów stoi, ale opowieścią, która prowadzona jest z ikrą i wyczuciem komediowego rytmu. Stiller i De Niro mimo długoletniej przerwy z łatwością wrócili do swoich ról, przez co bez większych problemów potrafią rozbawić widzów. Nowe gwiazdy (nie tylko Grande) chyba nie miały kłopotów z dopasowaniem się, ponieważ na ekranie wypadają zaskakująco dobrze.
Jednak "Poznaj swojego teścia" nie jest komedią idealną. Dość sporym problemem jest zbyt duża liczba bohaterów drugoplanowych. Często zabawne sceny to takie, w których się opowiada o postaciach, a niekonieczne te z ich udziałem. Dla innych bohaterów nie ma prawie w ogóle miejsca, po prostu są na ekranie i tyle. Najwyraźniej widać to w przypadku odtwórczyń dwóch żon: Blythe Danner i Teri Polo. Nawet Beanie Feldstein musiała ustąpić pola partnerującemu jej Eduardo Franco. Ten sztuczny tłok trochę szkodzi odbiorowi filmowi, zwłaszcza jeśli jesteście fanami aktorów i aktorek odstawionych na boczny tor.
Radzę też szerokim łukiem omijać zwiastuny i spoty reklamowe. Niestety wykorzystują niektóre z żartów, które pojawiają się w filmie. A jak wiadomo, powtórzony żart może już nie być taki śmieszny. Lepiej wybrać się do kina "w ciemno". To daje większą gwarancję dobrej zabawy. Gaylord Focker bowiem nie zawodzi.
Rocznik '76. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale psychologii, gdzie ukończył specjalizację z zakresu psychoterapii. Z Filmweb.pl związany niemalże od narodzin portalu, początkowo jako... przejdź do profilu
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