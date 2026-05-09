Fanatyk lotnictwa

Podobno każdy młody Amerykanin w latach 60. śnił o swoim pierwszym locie. Było to jednak marzenie ściętej głowy. W 2026 wejście do swojego pierwszego samolotu wciąż pozostaje marzeniem dla wielu młodych osób, choć dziś podróż powietrzna stała się znacznie bardziej dostępnym dla całego społeczeństwa.
O tym doświadczeniu powiada "Propeller One-Way Night Coach", czyli – uwaga – reżyserski debiut Johna Travolty. W tym przypadku padło na podróż nieistniejącą już linią TWA (Trans World Airlines), swego czasu jedną z najważniejszych lotniczych marek. Lot TWA stanie się dla pretekstem dla Travolty, by opowiedzieć nam co nieco o swoim dzieciństwie i zaproponować niepretensjonalny feel-good movie.
Ale zanim o filmie – pora na krótką korespondencję z tegorocznego Cannes. "Un film de John Travolta" – ten napis wybrzmiał bardziej niż dumnie tuż po tym, jak Travolta, który wyszedł na scenę powiedzieć kilka słów o swoim najnowszym debiucie, otrzymał honorową (oraz niespodziankową) Złotą Palmę. Sala wrzała, wiwatowała, i cieszyła się szczęściem zaprawdę skromnego aktora. Chyba nikt do końca nie mógł uwierzyć, że jest świadkiem historii. Ukochany aktor w wieku 72 lat stał się reżyserem – kto to słyszał…
Cała historia opowiadana jest głosem Travolty z offu, dzięki czemu monolog naszego czułego narratora przypomina wizualizację anegdotki, którą autor opowiada swoim wnukom przy kominku. To wtedy przypomniałem sobie, że jeden z moich ulubionych aktorów jest fanatykiem lotniska. Młody Jeff (Clark Shotwell) – alter ego Travolty – ma cały pokój zawalony w lotniczych gadżetach. Kiedy jego mama (Kelly Eviston-Quinnett) – ważna dla reżysera figura matczyna, z zawodu również aktorka – zdradza mu, że kupiła im bilet do Hollywood, chłopak nie może w to uwierzyć. Wreszcie uda mu się polecieć samolotem! Nie obchodzi go zbytnio, że matka chce tam spełniać swoje własne marzenia, jakoś zakręcić się przy gwiazdach i rozpocząć karierę w wieku 49-lat (po raz pierwszy i nie ostatni narrator ironizuje, gdy podkreśla ten fakt – nic zresztą dziwnego). Liczy się tu i teraz – TWA czeka.
Zapytany w Cannes, dlaczego nie został zawodowym pilotem, Travolta odpowiedział, że aktorstwo to jego pasja, ale na szczęście życie pozwoliło mu "odnaleźć się w obydwu rolach". Tym samym Travolta spełnia potrzebę opowiedzenia ważnej dla siebie historii – jakiejś migawki z przeszłości, która została z nim na zawsze. Nie ma w tym nic złego: to jest zachcianka faceta, który w branży osiągnął już wszystko, ale także chęć stworzenia wholesome filmu dla najmłodszych. W końcu debiut ten jest ekranizacją krótkiej książeczki dla dzieci o tym samym tytule; Travolta wydał ją jeszcze w 1997 roku. Aktor potrzebował jednak czasu, by dojrzeć do reżyserii.
Travolta zadedykował swój debiut rodzeństwu i rodzicom. Aktor (a od niedawna reżyser) często wspomina, jak ważna jest dla niego rodzina i ta miłość do najbliższych wręcz wylewa się z ekranu. Ekranowa wersja jego mamy gra tutaj pierwsze skrzypce – i choć po latach Travolta naśmiewa się z jej niektórych zachowań, to robi to w stosunkowo empatyczny sposób. Czuć w jego głosie rozczulenie oraz tęsknotę – słyszymy (a zatem: czujemy), że dzięki temu projektowi Travolta może raz jeszcze cofnąć się do przeszłości i po raz ostatni spędzić z nią trochę czasu.
Wspomnienia z tego – notabene krótkiego – lotu są przefiltrowane przez sentymentalny filtr dziecka, dzięki czemu przeszłość jest nowocześniejsza, życie piękniejsze, kolory cieplejsze, a światło jeszcze bardziej intensywne niż zazwyczaj. Samo lotnisko Idlewild w Nowym Jorku (dziś znane jako port lotniczy Johna F. Kennedy’ego) wygląda jak lokacja prosto z "Fallouta". Czuć tu także elegancki sznyt znany fanom serialu "Mad Men" – gołym okiem widać, że Travolta musiał się nim inspirować. Gdybyśmy mogli, sami zamienilibyśmy się z Jeffem miejscami.
Młody chłopak w tak ogromnym samolocie jest niczym dorosły w pociągu. Między kokpitem a różnymi strefami samolotu będzie się musiał trochę nachodzić. Ale to dla niego frajda – każdy pasażer może przecież skrywać jakąś tajemnicę, która będzie jedynie przybliżać go do świata dorosłych. Przykładowo – jedna z postaci przyznaje, że była niegdyś w obozie koncentracyjnym (nasz narrator wspomni później, że niektóre rzeczy – takie jak ta – zrozumie dopiero po latach). Do tego pewna piękna stewardessa Doris (Ella Bleu Travolta, córka reżysera) – zajmująca się Jeffem w takcie lotu – stanie się jego pierwszym prawdziwym obiektem dziecięcych westchnień. Mamy tu zatem coś między refleksją nad młodocianą niewinnością a klasycznym filmem coming-of-age.
Na godzinę wyruszamy do krainy zwanej dzieciństwem i dzięki wyczuciu Travolty, który szanuje czas widzów (proponując jedynie godzinny film), czujemy się tam jak w domu, nawet jeśli znajdujemy się aktualnie w przestworzach. "Propeller One-Way Night Coach" jest filmem w spielbergowskim klimacie, zrealizowanym dla całych rodzin, zarazem odprężającym i wywołującym masę uśmiechu na twarzy (Travolcie udało się przemycić sporo humoru – a ten jest zawsze w punkt). Linie lotnicze TWA już na Was czekają – wejdźcie do środka, zanim postanowią odlecieć bez Was.