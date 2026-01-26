Z ogromnym podziwem i satysfakcją obserwuję ostatnie lata kariery Ethana Hawke’a. Pochodzący z Teksasu aktor, który debiutował jeszcze w latach 80., błyszcząc m.in. w "Stowarzyszeniu Umarłych Poetów" czy "Orbitowaniu bez cukru", dobiera kolejne role w niezwykle interesujący sposób. Jego eklektyczny dorobek w obecnej dekadzie obejmuje tytuły takie jak "Czarny telefon", "Wiking", "Zostaw świat za sobą" czy "Blue Moon". Hawke nie dobiera jednak kolejnych projektów tylko po to, by "odhaczyć" wszystkie możliwe gatunki i konwencje filmowe – on w każdej z tych ról potwierdza swoją niesamowitą aktorską uniwersalność. A kolejnym tego dowodem są "Przemytnicy" Padraica McKinleya, ocierające się o western niezwykle charakterne kryminalne kino akcji.
Rzecz dzieje się podczas Wielkiego Kryzysu, zapaści gospodarczej przełomu lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, kiedy to miliony Amerykanów wpadło w szpony ubóstwa. Jednym z takich nieszczęśników jest weteran I wojny światowej Samuel Murphy (Hawke), który zostaje eksmitowany z mieszkania w Oregonie wraz z kilkuletnią córką Penny. Podczas próby wynajęcia obskurnego lokum wpada w konflikt z przedstawicielami prawa i trafia do obozu pracy, gdzie ma przebywać przez długie miesiące. Murphy nie chce się wychylać, by nie ryzykować przedłużenia odsiadki, a dzięki inteligencji i pracowitości zyskuje uznanie szefa obozu, Clancy’ego (Russell Crowe). Między mężczyznami szybko pojawia się nić porozumienia, która szybko skutkuje niespodziewaną ofertą – naczelnik werbuje Murphy’ego do specjalnego zadania, w zamian obiecując znaczne skrócenie wyroku, które umożliwiłoby naszemu bohaterowi niemal natychmiastowy powrót do córki.
Jak to bywa z propozycjami "pewnego zysku", tak i w tym wypadku okazuje się, że oferta Clancy’ego to raczej niedźwiedzia przysługa. Murphy i trzej wybrani przez niego współwięźniowie zostają wywiezieni do kopalni złota, z której mają wyprowadzić kilkadziesiąt kilogramów cennego kruszcu. Dlaczego? Zgodnie z tłumaczeniami szefa kopalni wszystkiemu winny był Franklin Delano Roosevelt, który nakazał przejęcie całego złota w kraju przez rząd w celu walki z kryzysem. Zacni pracownicy kopalni, w obliczu doniesień o kradzieżach z innych tego typu placówek, zamierzają usunąć zasoby złota z terenu zakładu, by uchronić je przed wpadnięciem w łapy złodziei. Dziś wiemy, iż w praktyce słynne rozporządzenie wykonawcze 6102 nie skutkowało zamknięciem kopalń złota, a dotyczyło jedynie indywidualnych posiadaczy kruszcu, dlatego szybko zdajemy sobie sprawę, że tytułowi "Przemytnicy" oszukiwani są od początku. Nie mają już jednak wyjścia – zakładają ciężkie od sztabek złota plecaki i ruszają w sześciodniową podróż przez oregońską dzicz.
Nietrudno się domyślić, że podczas tak długiej wędrówki w tak niesprzyjających okolicznościach – zarówno pod względem surowej otaczającej natury, jak i towarzyszącym skazańcom agresywnym strażnikom z kopalni – na przemytników będzie czyhało niejedno zagrożenie. Ale choć składając Murphy’emu ofertę, Clancy wspomina o wysokim poziomie trudności tego zadania, nikt z uczestników wyprawy nie mógł sobie wyobrazić komplikacji, jakie spotkają ich po drodze. Murphy, mając na względzie przyświecający mu cel, z początku wciąż unika wychylania się, ale szybko orientuje się, że będzie musiał wykorzystać wszystkie nabyte podczas wojny umiejętności – nie tylko po to, by dotrzeć do córki, ale by w ogóle wyjść cało z przemytniczej misji. Zwłaszcza że nie ufa nie tylko strażnikom, ale i Rankinowi, nieustannie szukającemu konfrontacji współwięźniowi (świetna rola Austina Amelio). Poważnym nadużyciem byłoby zdradzanie szczegółów rozwoju akcji, dlatego napiszę jedynie, że Padraic McKinley, który ma wyreżyserować trzecią część "Sicario", ale jak dotąd nie miał imponującego dorobku, doskonale radzi sobie z budowaniem napięcia i oddaniem ekstremalnych warunków, w których rozgrywa się ta historia. Duża w tym zasługa zdjęć włoskiego operatora Mattea Cocco, w obiektywie którego Oregon (a w rzeczywistości okolice bawarskiego Viechtach) wypada niemal równie nieprzyjaźnie jak plenery w "Zjawie" Alejandro Gonzáleza Iñárritu.
"Przemytnicy" okazali się niezwykle satysfakcjonującym seansem. Choć historia opowiedziana w filmie McKinleya nie jest szczególnie oryginalna, zabiera nas w podróż do niezwykle ciężkich, ale i fascynujących czasów, w którym człowiek człowiekowi naprawdę był wilkiem. Dzięki świetnemu aktorstwu i równie udanej reżyserii, "Przemytnicy" stali się przykładem mocnego, rasowego kina, w którym gatunki mieszają się i przeplatają, by stworzyć trzymający w napięciu spektakl.