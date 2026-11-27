Na początek ciekawostka: Quasimodo po raz pierwszy zagościł na ekranie 120 lat temu. Najstarsza, dziesięciominutowa adaptacja "Katedry Marii Panny w Paryżu" Victora Hugo (zatytułowana "Esmeralda") powstała w 1905 roku i przez lata uchodziła za zaginioną, by ostatecznie odnaleźć się w zbiorach włoskiego kolekcjonera. Od tamtej pory powstało już kilkanaście adaptacji powieści Hugo, a najnowsza jest o tyle specyficzna, że właściwie… nie jest adaptacją.
W każdym razie nie wierną, bo choć zachowuje pewne elementy wspólne z oryginałem, to w gruncie rzeczy opowiada nie tyle o Quasimodo znanym z kart powieści Hugo, co o jego potencjalnym pierwowzorze. Kilkanaście lat temu odnaleziono zapiski rzeźbiarza Henry’ego Sibsona, który w XIX wieku pracował w Notre Dame; wspomina w nich, że jednym z jego towarzyszy był mężczyzna z garbem. Quasimodo w nowym filmie nie jest więc dzwonnikiem, lecz zajmuje się rzeźbieniem gargulców na zlecenie biskupa. Nie mieszka też w średniowiecznym Paryżu – akcja osadzona jest w roku 1830, niedługo przed rewolucją lipcową. Próżno szukać też sędziego Frolla, a zamiast Esmeraldy mamy tancerkę Agnès. Sama fabuła kręci się wokół ówczesnych niepokojów politycznych i epidemii cholery. Okazuje się, że Quasimodo ze swoją odpornością może być kluczem do tego, by opracować lekarstwo. Staje się więc ścigany – na polecenie lekarza Gasparda Tournier de Vaillaca, który chce przeprowadzić na nim eksperymenty.
Choć Quasimodo jest tutaj tytułowym bohaterem, nagromadzenie wątków i przesuwanie środka ciężkości na aspekty polityczne i społeczne sprawiają, że nie pozostaje w centrum opowieści. Patrzymy na niego głównie przez pryzmat jego miłości do Agnès. Ta z kolei najpierw widzi w nim zagrożenie, ale z czasem dociera do niej prawda o jego łagodnym usposobieniu. Na papierze brzmi to ładnie (i kojarzyć się może choćby z adaptacją Disneya), jednak w praktyce Agnès i Quasimodo wcale nie dostają razem wiele czasu ekranowego – nie na tyle, byśmy mogli w pełni zaangażować się w ich relację. Najpierw Quasimodo głównie podgląda kobietę z ukrycia, a gdy już nawiązują kontakt, to i tak większość czasu widzimy ich osobno. Tak naprawdę bardziej zaakcentowany jest konflikt rzeźbiarza ze ścigającym go szefem policji – konflikt, w którym Quasimodo oczywiście najchętniej nie brałby udziału, a który jednak wciąż i wciąż eskaluje. Ale i tutaj brakuje bezpośrednich interakcji, które podniosłyby stawkę.
Mimo to postać Quasimodo broni się i zapada w pamięć dzięki Vincentowi Casselowi, który pod toną (imponującej!) charakteryzacji skutecznie gra na emocjach i – patrząc przez pryzmat całości – wywołuje współczucie samym spojrzeniem czy pomrukiwaniem (choć ma momenty, w których zachowuje się raczej dyskusyjnie). Zresztą produkcja Jean-François Richeta od strony aktorskiej stoi na co najmniej przyzwoitym poziomie – poza Casselem w pamięć zapada szczególnie Karim Leklou jako Coco-Lacour z policji, który z każdą chwilą wpada w większą wściekłość i szaloną determinację, by dopaść Quasimodo. Natomiast Daphné Patakia jako Agnès potrafi wykrzesać odpowiednią dawkę czułości w stosunku do tytułowego bohatera – tym bardziej szkoda, że nie zobaczyliśmy większej liczby ich wspólnych scen.
Richeta interesuje jednak wyraźnie tło historyczne – "Quasimodo, duch Paryża" to film nie tyle dla fanów powieści Hugo, co obraz tego, co dało pisarzowi impuls do jej napisania (a w dalszej perspektywie także "Nędzników"). Do tego stopnia, że Hugo epizodycznie pojawia się tu jako jeden z bohaterów. Samo odtworzenie realiów tamtych czasów wypada przekonująco głównie dzięki kostiumom i scenografii. Uderza surowość katedry Notre Dame, która w tamtych czasach była w fatalnym stanie – zresztą to właśnie wydanie powieści Hugo pośrednio przyczyniło się do jej renowacji. Gorzej, gdy scenografia praktyczna ustępuje miejsca niezbyt udanym efektom komputerowym – szczególnie niefortunnie wyglądają ujęcia Paryża z lotu ptaka, bardziej kojarzące się z grami komputerowymi.
Nie traktujcie więc "Quasimodo, ducha Paryża" jako kolejnej ekranizacji oryginalnej powieści (nawet jeśli niektóre sceny są wyraźnie zainspirowane jej fragmentami), lecz jako wycinek historii ze skrzywdzonym przez los rzeźbiarzem w tle, który dał początek słynnemu bohaterowi literatury i kina. Rzeźbiarzem, który – jak sugeruje tytuł – ma uosabiać ducha Paryża, zapewne dzięki swojej woli walki, zaangażowaniu i determinacji. Richet puentuje te cechy, odtwarzając w finale słynny obraz "Wolność wiodąca lud na barykady" – co jest zabiegiem niezbyt subtelnym, ale mimo wszystko ujmującym. Podobnie zresztą można podsumować cały film – choć Richet mógłby lepiej rozłożyć akcenty, to jednak "Quasimodo, duch Paryża" ma w sobie coś, co sprawia, że zostaje z nami na dłużej.