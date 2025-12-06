Dokąd zmierzasz, animacjo?

Nadejszła wiekopomna chwila - tysiąc filmów ocenionych na Filmwebie, a tym tysięcznym zostało to oto arcydzieło kinematografii. "Quo Vadis" z 2024 roku to międzynarodowa produkcja, na której czele stała Anira Wojan. Reżyserka zapowiadała, że film "jedzie na cały świat", "w wersji angielskiej do 36 krajów", a "Polska w końcu zmieni świat na lepsze". No cóż, fajnie, gdyby tak naprawdę było...
W zasadzie to nie mam za dużo do omówienia, ale postaram się jakoś to zrobić.
Film zaczyna się "cudowną technicznie" 5-sekundową sceną, a następnie przechodzi do na serio całkiem niezłego utworu i nawet ładnie wyglądającego totemu (chyba) z napisami. Cały ten fragment właściwie mógłby zostać wrzucony na sam koniec produkcji, ale nie, no bo po co?
Ale to był dopiero początek, teraz dopiero zaczyna się zabawa. Historia w filmie jest tak pocięta, że ktoś kto nie miał wcześniej z nią styczności, na 100% nie zrozumie jej w pełni. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze wygląd animacji przypominający cutscenki marnych gier z początku XXI wieku. Liczyłem chociaż na to, że film nie będzie się dłużył (bo trwa tylko/aż 1h 30 min), ale jednak myliłem się. O ile na początku jest jeszcze jakiś element zaskoczenia i oczekiwania na kolejne kreatury, które zaraz pojawią się ekranie, to później widzimy cały czas te same, znane nam postacie. Cudowne twarze Nerona, Tigellinusa, Marcina Najmana (znaczy Ursusa) oraz Winicjusza umilają nam czas. Poza tym dochodzi jeszcze bohater wyglądający jak Tomasz Szczepanik, który przemawia głosem samego Tomasza Szczepanika, ambasador Indii i jego tancerki wykonujące choreografię przed cesarzem w rytm skocznej muzyczki czy czarnoskóry raper śpiewający jakiś utwór w Niebie.
Film był zapowiadany jako świetna animacja dla całej rodziny. A więc skoro "świetną animację" mamy już z głowy; to teraz przyszedł czas na dalsze stwierdzenie, które przekreślają: czerwone (wręcz pływające po ekranie) tło w jednej ze scen (nawiązujące oczywiście do krwi), fragment zamordowania jednego ze strażników przez Nerona czy wielki posąg samego cesarza z męskim narządem rozrodczym ukazany w cudownym slow-motion.
Dubbing jest okej, myślałem, że będzie gorszy. Michał Milowicz i Jarosław Boberek naprawdę dają radę. Najgorzej wypadł oczywiście Michał Koterski w roli Nerona. Montaż szału nie robi, muzyka zazwyczaj okej, tylko scenki, w których ją słychać, zazwyczaj są bardzo nietuzinkowe.
Plusem tej produkcji na pewno też jest to, że bardzo szybko wyszła z kin, dzięki czemu mała ilość osób była w stanie ją obejrzeć. A tak serio - wygląd gołębi i niektórych budowli był całkiem niezły.
Samo przesłanie i pomysł nie były złe, bo "Quo Vadis" potrzebowało filmowego odświeżenia po produkcji Pana Kawalerowicza, ale na pewno nie w takim stylu: ze słabą animacją, średnią fabułą i dubbingiem oraz licznymi niedociągnięciami z latającym koniem na