W filmie "Club Kid" jest scena, w której grany przez Jordana Firstmana bohater, pytany o to, jakie kino lubi, rzuca jednym nazwiskiem: Gregg Araki. Dodaje, że seans mrocznego coming-of-age, jakim był "Zły dotyk" (2004), stał się dla niego doświadczeniem formacyjnym. Od premiery przywołanego filmu minęły już ponad dwie dekady, przez które Araki zdążył, jak widzimy, ukształtować gusta kolejnych pokoleń queerowych reżyserów, sam jednak dawno nie stworzył nic równie mocnego; ostatnio pracował głównie na planach "cudzych" seriali. Tym bardziej cieszy, że właśnie powrócił z nowym pełnometrażowym projektem, całkiem zresztą udanym, choć utrzymanym w zdecydowanie lżejszej tonacji niż produkcja ukochana przez Firstmana czy kultowa "Teenage Apocalypse Trilogy", dzięki której dołączył w połowie lat 90. do najważniejszych rozrabiaków New Queer Cinema.
Nie znaczy to, że "Seks bez ograniczeń" jest filmem grzecznym – odwrotnie, znajdziemy tu i śmierć, i małą śmierć, i amatorską pornografię, i pigułkę gwałtu. Wszystko jednak podane jest w konwencji komediowej, w której zresztą reżyser czuje się nad wyraz dobrze, co udowodnił już "Ciastkiem z niespodzianką" – przełomowym stoner movie, w którym motorem akcji było nie dwóch kumpli, ale upalona laska, Anna Faris w epokowej roli pechowej Smiley Face. Tu opowieść prowadzona jest z perspektywy wchodzącego w dorosłość Elliota (w tej roli pamiętny z "Licorice Pizza" Cooper Hoffman), a jej oś stanowi jego relacja z szefową (i dość szybko także kochanką) Eriką. W tę wciela się Olivia Wilde i kradnie show, o co może nietrudno, bo dostała rolę dużo bardziej drapieżną – oddać jej jednak trzeba, że wycisnęła z niej maksimum. To był w ogóle jej rok: po średnio udanym "Nie martw się kochanie" zrehabilitowała się jako reżyserka "Zaproszenia", w którym świetnie wypadła też aktorsko. Jeszcze lepiej zaś w "Behemocie!", po którym sunie niczym tytułowa lala z "M3GAN". Także w "Seksie bez ograniczeń" jej energia rozsadza wręcz ekran.
Zaczyna się jak "Bulwar Zachodzącego Słońca": widzimy martwe ciało dryfujące w basenie przy luksusowej willi w LA. Policja próbuje dojść, co właściwie tutaj zaszło. Cofamy się o 9 i pół tygodnia (sic!) do spotkania aspirującego młodzieńca, który nie jest tu, jak u Wildera, początkującym pisarzem, ale raczej normalsem szukającym jakiegokolwiek punktu zaczepienia; współczesna Norma Desmond (w scenie wernisażu Wilde jest zresztą na nią stylizowana) nie zaś zapomnianą aktorką, ale prężną artystką, zatrudniającą rzesze asystentów do realizacji swych ekscentrycznych wizji. Sprzedaje seks, bo seks się sprzedaje, ale jest też ważną częścią jej życia, z którego czerpie garściami. Wyzwolona feministka szybko składa zatrudniającemu się u niej Elliotowi propozycję jak z "Absolwenta" (cytatów z popkultury, jak zwykle u Arakiego, jest sporo) – ta, jak się można spodziewać, okazuje się nie do odrzucenia. Wszak atrakcyjna kobieta sukcesu autentycznie go pociąga i wkrótce zaczyna otwierać go seksualnie, wprowadzając w świat rozkoszy, o których wcześniej mu się nie śniło podczas bezseksnych nocy w wyziębionym przez jego dziewczynę Minervę (Charli XCX) łóżku.
Niezobowiązujący (przynajmniej początkowo) romans skażony jest jednak relacją władzy łączącą kochanków, różnicą wieku i wszelkiego rodzaju kapitałów. On jest najniższym w hierarchii pracownikiem Wielkiej Artystki z kasą, sławą, kontaktami, a także łatwością bycia w świecie, której wchodzący w dorosłość chłopak (w dodatku bez grosza przy duszy) musi się dopiero nauczyć. Jego pozycja od początku jest więc podległa, on jednak… uczy się z tej podległości czerpać przyjemność. Także w łóżku, co zobaczymy w serii zabawnych (zazwyczaj) scen: przebieranek, klapsów, trójkątów i co tam jeszcze chcecie. Araki nigdy pruderyjny nie był, a i kino, od "Sekretarki" począwszy, na "Pillonie" kończąc, zdążyło już BDSM mocno oswoić. U Arakiego to wcale nie seks jest problemem – bohaterowi dość sprawnie idzie edukacja seksualna, której nie potrzebuje na pewno też jego poznany w pracowni Eriki, buszujący po grupówkach kolega Zap (Mason Gooding), a nawet – jak się okaże – Minerva.
Trudniejszy okaże się międzypokoleniowy dystans, badany papierkiem lakmusowym stosunku do zjawisk takich, jak grooming, świadoma zgoda czy cancel culture – włączonych do filmu trochę, by się z nich pośmiać, trochę jednak, by się nad nimi zastanowić. Araki nie tworzy przy tym pamfletu ani na rozpasanych, goniących za nie wiadomo czym millenialsów, ani na traktujące się zbyt serio, pochmurne zetki, które także, choć lepiej opanowały język równościowy, dopuszczają się tu przekroczeń i manipulacji. Pokazuje, że nie tak wiele ich od siebie różni, a arką przymierza okazać się może właśnie seks. Najdłuższą szpilę wbija nadętemu światkowi sztuki współczesnej, w której artysta nie musi nic wytwarzać, a jedynie firmować produkt swoim nazwiskiem i doglądać biznesu – bohaterka grana przez Wilde zdaje się tu nieodrodną córką Warhola czy Hirsta.
Nawet Erikę kłuje jednak z pewną figlarnością – chcąc ją może trochę zdenerwować, ale nie odebrać jej przy tym przyjemności. Bo wbrew polskiemu tytułowi, mogącemu sugerować nie wiadomo co, "Seks bez ograniczeń" ostatecznie jest dość bezpieczny – Araki lubi swoich bohaterów i nie da im wyrządzić (przynajmniej zbyt wielkiej) krzywdy. Dlatego też sprawdza się jako bezpretensjonalna komedia, ale już gorzej jako thriller erotyczny czy kryminał, choć przecież zaczyna się trupem i zagadką do rozwiązania. Szczególnie końcówka – w której mignie James Duval, alter ego reżysera od czasu "Totally F***ed Up" – pozostawia jakiś niedosyt. Chciałoby się czegoś mocniejszego, może trochę bardziej… no właśnie – f***ed up.