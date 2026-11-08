W świecie wytwórni zajmujących się tworzeniem pełnometrażowych animacji Netflix Animation Studios jest z pewnością jedną z najbardziej chimerycznych jednostek. Streamingowy gigant stworzył ten podmiot w 2018 roku i trzeba przyznać, że zaczęli z wysokiego C – "Klaus" to bowiem rzecz znakomita. Potem jednak udane propozycje ("Wyprawa na Księżyc", "Smok mojego taty") przeplatane były rzeczami zupełnie przeciętnymi czy wręcz kiepskimi ("Rodzeństwo Willoughby", "Leo"). Chyba właśnie dlatego niewiele sobie po "Siostrze Kopciuszka" obiecywałem i… miło się zaskoczyłem.
Najnowsza animacja wyszła spod ręki duetu Alyce Tzue-John Ripa. Ona jak dotąd pracowała jedynie przy kilku szortach (zrealizowany w czasach studenckich nagradzany "Soar" jest do obejrzenia na YouTubie), on pracował przy wielu produkcjach Disneya, ale raczej w roli szeregowego animatora – dopiero przy "Rai i ostatnim smoku" dorobił się stanowiska współreżysera. "Siostry Kopciuszka" nie można było więc promować standardowymi hasłami, mówiącymi o ludziach stojących za tym czy tamtym hitem animowanego świata. A jednak ten niewiele mówiący komukolwiek duet stworzył niezwykle dynamiczną i piękną wizualnie historię o dwóch dziewczętach, które walczą nie tylko o to, by nie być ocenianymi po pozorach, ale też o to… by przynależeć.
Netflix
Pomysł, by oddać głos bohaterce tradycyjnie uznawanej za negatywną, nie jest nowy – wszyscy pamiętamy Angelinę Jolie jako "Czarownicę" czy "Cruellę" z charyzmatyczną kreacją Emmy Stone. O siostrach Kopciuszka jak dotąd jednak wiedzieliśmy niewiele – zazwyczaj były to jedne z najbardziej zepsutych, mściwych i próżnych istot, jakie pojawiały się w animowanych historiach. Tymczasem "Siostra Kopciuszka" wywraca to przekonanie do góry nogami, przedstawiając zupełnie odmienną wersję wydarzeń. Lilith (w oryginale Ali Wong, w polskim dubbingu Aleksandra Radwan) i Margot (Stephanie Hsu / Marta Tabęcka) są córkami wędrownej krawcowej, która zostaje nową wybranką niedawno owdowiałego ojca Kopciuszka. Z początku wszyscy tworzą kochającą się rodzinę – przyrodnie siostry łatwo łapią wspólny język, nie zwracając uwagi na różnice w pochodzeniu i wyglądzie (Lilith i Margot najprawdopodobniej mają korzenie w jednym z krajów azjatyckich). Pewnego dnia podła koleżanka Kopciuszka Priscilla sprawia nowym siostrom dużą przykrość, która pozostawia je w poczuciu krzywdy. I to właśnie ta sytuacja kończy dobre relacje między siostrami i sprawia, że frustracja Lilith, która jest mniej ufna i optymistyczna niż Margot, daje swój upust w otwartym buncie.
Netflix
Główna bohaterka "Siostry Kopciuszka" to bowiem typowa nastolatka: buntownicza, emocjonalna, czasem impulsywna i nie zawsze myśląca o konsekwencjach swoich decyzji. To na skutek jej nieprzemyślanego działania nakręca się spirala wydarzeń, której odwrócenie staje się główną misją Lilith i Kopciuszka – bo choć jest między nimi wiele nieporozumień, będą musiały działać razem, by powstrzymać złą Priscillę i odzyskać swoje życie. W trakcie tej podróży zaczynają też wzajemnie się rozumieć i otrzymują szansę naprawienia swojej relacji. Bo choć "Siostra Kopciuszka" to produkcja niezwykle atrakcyjnie wizualna i dynamiczna, jej prawdziwa wartość leży tam, gdzie Lilith i Kopciuszek otrzymują szansę zrozumienia siebie nawzajem. Ta historia najmocniej chwyta za serce właśnie w tych momentach, gdy przyrodnie siostry ponownie się dostrzegają – naprawdę dostrzegają. To opowieść o potrzebie przynależności i bycia zrozumianym, a także o tym, że można się czuć obco nawet w gronie najbliższej rodziny, i to bez względu na pochodzenie.
Netflix
Jest w "Siostrze Kopciuszka" dużo wzruszeń, ale i dużo humoru – dialogi zostały przetłumaczone w zabawny sposób, chemia między postaciami jest znakomita, a całość doprawia znakomita ścieżka dźwiękowa (zwłaszcza "The Understudy" w wykonaniu Emei wybrzmiewa potężnie!). Netflix Animation Studios ponownie potwierdza, że ma zasoby i nosa do twórców, dzięki czemu co jakiś czas wypuszcza małe perły animacji. Wydaje się, że "Siostra Kopciuszka" jest jedną z nich.