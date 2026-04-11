Jedna afera po drugiej

Autobiografizm to przebiegła bestia, która zrujnowała niejeden film. Trudno więc nie zmarszczyć czoła, czytając zarys fabuły najnowszego filmu Jonaha Hilla. Oto powracający do życia publicznego po długim odwyku aktor, ulubieniec Hollywood i zdobywca dwóch Oscarów Reef Hawk (Keanu Reeves) staje przed perspektywą najstraszniejszej rzeczy, jaka spotkać może aktora w XXI wieku: zostania scancelowanym. Aby temu zapobiec, wyrusza w przeprosinowe tournée, podczas którego próbuje zakopać demony swojej przeszłości, ugłaskać potencjalnych wrogów i wyleczyć własny lęk przed byciem ocenianym.
Jeśli ktoś nie śledził mediów przez ostatnie kilka lat, czas na krótkie przypomnienie – od czasów pandemii Hill zaliczył kilka kontrowersji, kilkukrotnie znajdując się w wirze medialnego szumu i mocnej krytyki. W tym kontekście zdaje się on być równocześnie najlepszym i najgorszym kandydatem do wyreżyserowania satyrycznej komedii o cancel culture i para-społecznych relacjach między gwiazdami a publiką. Najlepszym, bo z bagażem doświadczeń, z którego wynikać mogą ciekawe refleksje. Najgorszym, bo obrabiając autobiograficzny materiał, łatwo pogrążyć się w pułapce przekonania o własnej nieskazitelności, zapominając o tym, że oprócz wyrzucania żalów należy też nakręcić dobry film. W "Skutkach ubocznych", niestety, wygrywa ten drugi scenariusz.
Zaczyna się obiecująco. Filmowe Los Angeles wita widza przesterowanymi obrazami – siedzący za kamerą Benoît Debie ("Climax", "Spring Breakers") swoją gradacją kolorystyczną tworzy wizualny odpowiednik bólu głowy. I dobrze, bo zmienia to ekranową rzeczywistość w jakiś zły sen; sztuczną wydmuszkę, z której jak najszybciej chce się uciec. Wrażenie sztuczności szybko podbudowują dialogi. Przyjaciele Reefa, Kyle (Cameron Diaz) i Xander (Matt Bomer) mówią do bólu wystudiowaną frazą, zawieszoną gdzieś pomiędzy językowymi konwencjami TikToka i książek self-help. Tryptyk sztuczności domyka pojawienie się Iry (w tej roli sam reżyser). Ekstrawagancki, wyrachowany i pozbawiony skrupułów prawnik od kryzysów wizerunkowych lubi dwie rzeczy: rzucanie jidyszyzmami i swoją skrupulatnie konstruowaną przez modowe wybory "fajność". Ira zajmuje więc przestrzeń na pograniczu teorii spiskowych o wpływowych ludziach w Hollywood i stereotypów wokół prawników-celebrytów. Świat "Skutków…" to powidok rzeczywistości przefiltrowanej przez warstwy PR-u, ciągłej obserwacji z zewnątrz i terminologicznego rygoru GOATów, OP-EDów, MOPów i całej reszty modnej skrótozy. Liczy się tutaj nie to, kim jesteś, a to, jak cię widzą. Albo – jeszcze straszniej – to, jak cię widzą to dokładnie to, kim jesteś.
Chociaż tak sprytna konstrukcja najpierw bawi, wszechobecny cynizm scenariusza szybko przesłania całą frajdę i prowadzi do zmęczenia. Hill raz po raz próbuje wyperswadować nam jedno: Hollywood jest zepsute, publika to spragnieni kontrowersji idioci (jak oni śmią!), cancel culture zaszło za daleko, a w ogóle to wszyscy jesteście narcyzami (tylko nie ja). Show biznes to rozpusta, można się rozejść. Metatekstowemu przekonaniu o powadze tych mrocznych wizji, brakuje jednak jakiegokolwiek ugruntowania w filmowej materii. Lęk przed opinią publiczną zredukowany zostaje do powracających jak refren scen googlowania własnego imienia, niebezpieczeństwo para-społecznych związków to jedna – w zamyśle klaustrofobiczna – scena w supermarkecie. Przestrzeń na głębsze społeczne diagnozy zostaje skradziona przez chęć wendety.
Rozkosznie nijaki, acz sympatyczny protagonista staje się kukiełką w reżyserskiej psychodramie. Ta psychodrama, bardziej niż autoterapię czy udramatyzowaną spowiedź przypomina filmową beatyfikację – Reef to złoty człowiek, którego jedynym przewinieniem są błędy młodości i zbyt duże współczucie światu. Jakiekolwiek grzeszki współczesności? To wina sytuacji i życia pod napięciem, więc zostaną mu odpuszczone przy pierwszej lepszej okazji. To świat zewnętrzny i inni ludzie, napędzani chciwością i patologicznym wojeryzmem są źródłem wszelkiego zła, nasz bohater jest zwyczajnie ich ofiarą.
Czarno-białość moralnych osądów dziwi, tym bardziej że "Skutki…" odważają się na gatunkowe fikołki i stosunkowo szybko odbijają od satyry na rzecz tragikomedii. Jej wpływy widać najmocniej w (licznych) scenach przeprosin Reefa, gdzie pierwsze skrzypce przejmują trudne, często nadszarpnięte międzyludzkie relacje. Nagle za wszelką śmiesznością pojawia się gorycz. Jak wtedy, gdy rzucający jedną kurwą po drugiej Martin Scorsese okazuje się samotnym i porzuconym menadżerem dziecięcych aktorów, czy wtedy gdy matka Reefa i gwiazda "Żon Beverly Hills" (Susan Lucci) nagrywa kilkukrotnie swoją reakcję na szczere przeprosiny syna, w poszukiwaniu tej najbardziej medialnej, jednocześnie dumnie proklamując, że "nawet przed kamerami wszystko jest prawdziwe".
Te melancholijne nuty mogłyby być idealnym przełamaniem cynizmu, jednak przez karkołomne tempo i już wcześniej wspomniane defetystyczne podejście nigdy nie potrafią wybrzmieć w pełni. Nie pomaga też to, że scenariusz zasypuje widza oczywistościami przemycanymi w pozornie błyskotliwych bon motach czy wielkich, ekspozycyjnych monologach. Jakikolwiek niuans czy próby konfrontacji z własną tezą ucina się w zalążku; brak tu okazji do nawet chwilowego zastanowienia się nad tym, jak Los Angeles w krzywym, filmowym zwierciadle mapuje na nasz własny świat.
Można się teraz zatrzymać i powiedzieć, że hola, hola, nie każdy film musi być głęboką refleksją nad stanem współczesności ku uciesze nadętych krytyków, przecież w komediach chodzi głównie o dobrą zabawę. W takim razie, jeśli nie w głębi ani nie w emocjonalnym zaangażowaniu, może siła "Skutków ubocznych" tkwi w humorze? Niestety nie. Hillowi talentu odmówić nie można. Tutaj niestety próżno szukać zarówno ziomalsko-przegrywowego humoru, którym nasiąknął jako młody aktor, jak i nostalgicznej, czułej goryczy znanej z debiutanckich "Najlepszych lat". Zamiast nich, na ekranie obserwujemy zwrot ku humorowi chaosu, zbudowanemu wokół ultraniszowych nawiązań, internetowego żargonu, nieoczywistych splotów słownych i morderczego tempa. Można by to nazwać humorem algorytmicznym i podobnie jak z algorytmicznymi treściami, większość żartów stała się wtórna i przestała bawić, zanim jeszcze trafiła na nasze ekrany. Jasne, czasami zdarzy się zaśmiać, czasami nawet dobrze zażenować jak wtedy, gdy asystentka Reefa (Ivy Wolk) porównuje rozwód rodziców do Holokaustu, ale większość gagów powoduje zwyczajną, chłodną obojętność.
Rezultatem jest film w ciągłym kryzysie tożsamości. Miejscami ciekawy, ale niewystarczająco by funkcjonować jak rzetelny portret czasów; czasem zabawny, ale nie na tyle by wywołać śmiech głęboko z przepony; wreszcie taki, który aspiruje, żeby być oczyszczającym studium charakterologicznym, ale nie wierzy w głębię swoich bohaterów na tyle, żeby kogokolwiek przekonać. To jednak nie tylko symptom zaburzonego reżyserskiego osądu. Wszystkie te ambicje ściśnięto w mikrym, ledwie osiemdziesięciominutowym metrażu, który nie pozwala na porządne ich rozwinięcie. Pierwszą, bardziej udaną, połowę ekranowego czasu zajmuje wspomniane już przeprosinowe tournée. Jest to czas budowy psychologicznych portretów, podczas którego główna intryga zostaje gdzieś w tyle. Nagle, po wybiciu czterdziestej minuty film przypomina sobie, że musi jeszcze jakoś domknąć swoje wątki. Tak dochodzimy do drugiej połowy, naznaczonej pospiesznym rozwojem, brakiem humoru i absolutnym odcięciem się od swojej poprzedniczki.
"Skutki uboczne" początkowo nęcą soczystymi zdjęciami i obietnicą celnej satyry na świat sztucznej fajności i performowania bycia dobrym człowiekiem. Jednak szybko okazuje się, że ostrze satyry zostało stępione przez osobiste reżyserskie demony. Satyra więc okazuje się jak najbardziej złośliwa i mocna, ale nigdy nie udaje jej się przeciąć ekranu i celnie podsumować rzeczywistości. Mam nadzieję, że ta autoterapia okaże się dla twórców bardziej owocna niż dla widzów, i pozwoli im wrócić na ekrany w szczytowej formie za kilka miesięcy. Bo przecież duet Hill & Woods wraca już niedługo ze swoją nową komedią "Cut Off".