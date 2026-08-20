Jeden gniewny kojot

Jeśli kino nauczyło nas czegokolwiek, to sympatii do maluczkich i nienawiści do korporacyjnej dehumanizacji człowieka przez człowieka. Ewentualnie: kreskówkowych postaci przez kreskówkowe postacie. Nie, w "Strusiu Pędziwiatrze i zemście Kojota" nie ma żadnej metafory, a jeśli uparcie zdecydujemy się jej poszukać, okaże się ona cokolwiek miałka. Chyba że spojrzymy na szerszy obrazek i przywołamy sytuację z rozpowszechnianiem omawianego filmu: z przyczyn podatkowych skazanego przed paroma laty na niebyt i dopiero niedawno wykupionego przez niezależnego dystrybutora od studyjnego giganta. Rzecz jasna to materiał na osobną opowieść i nie byle jakie studium przypadku. Grunt, że wyświetlana na ekranie plansza początkowa informująca, że wytwórnia Warner Bros. to nic innego jak spółka-córka konglomeratu Acme, wygląda teraz dość złowieszczo.
Cóż, często powtarza się komunał, że to życie pisze najlepsze scenariusze, ale obok tego nieplanowanego gagu faktycznie trudno przejść obojętnie. Bo Acme – tajemnicza firma znana bodaj każdemu, kto oglądał kreskówki spod szyldu Zwariowanych Melodii, zajmująca się produkcją absolutnie wszystkiego, od rakiet balistycznych po kaszki dla dzieci – to synonim nie tyle najczarniejszego zła, co całkowicie amoralnego kapitalizmu. Z mieczem wojować można piórem, policzek nadstawić, ale z Excelem jeszcze nikt nie wygrał. Wiluś E. Kojot, wytrwale i z miernym skutkiem polujący na Strusia Pędziwiatra, po dziesiątkach lat i setkach klęsk, znajduje nareszcie winowajcę swojego bezkresnego trudu: korporację Acme, z której fabryk wyjechały wszystkie te nieszczęsne gadżety, bezrefleksyjnie przez nią wykorzystywane i bez wyjątku wadliwe.
Kojot nie próbuje bynajmniej walczyć z molochem przy pomocy swojego inżynieryjnego talentu, nic z tych rzeczy. "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" to bowiem nie slapstikowa młócka, ale nic innego jak sądowy komediodramat, jakkolwiek niedorzecznie by to brzmiało. Mowa przecież o mariażu kina aktorskiego i animacji, gdzie ludzie żyją obok antropomorficznych zwierząt i innych postaci narysowanych na kartce i pokolorowanych, do tego nie anonimowych, ale głęboko zakorzenionych kulturowo i dobrze znanych ogółowi.
Popularni kreskówkowi bohaterowie, może poza tytułowymi Kojotem i Strusiem, przyjmują jednak inne role niż te, z jakich ich pamiętamy. Nie zdradzę, o co chodzi, bo samodzielne odkrywanie to nie lada przygoda. Dość powiedzieć, że niewinny ptaszek Tweety to tutaj swoisty zabijaka na zlecenie bezdusznego korpo.
Ostrze satyry nie tnie jednak tak głęboko, jak mogłoby się wydawać, przez co film nie dorasta do obietnicy złożonej intrygującym fabularnym punktem wyjścia. Sądowe przepychanki, stanowiące całkiem pokaźny element filmu, są stosunkowo mało zajmujące i zbyt statyczne, zwłaszcza jeśli postawić je obok sekwencji dynamicznych, wykorzystujących vis comica Zwariowanych Melodii – tych z kolei jest stosunkowo niewiele. "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" wydaje się przez to suchy, mało akcyjny i na pewno nie dla dzieci. Ale nostalgicznego milenialsa i aktywistycznego genzeta już pogodzi.
Najważniejsze, że to, co tu zmieszczono, jest niemal bez wyjątku autentycznie zabawne – w czym zasługa celnego wykorzystania kreskówkowego arsenału. Ale też ról Johna Ceny, grającego pozbawionego skrupułów przedstawiciela Acme, aktora, jak się okazało już nie raz, plastycznego i o porządnym komediowym wyczuciu, oraz Willa Forte’a, wcielającego się w adwokata decydującego się wziąć w swoje ręce sprawę Kojota. Relacja tych dwóch, prawnika i klienta, jest zresztą dla filmu fundamentalna, bo życie obu cechuje porażka. O ile jednak mecenas Avery odpuścił i jego modus operandi to zawieranie jak najszybszych ugód, o tyle Wiluś staje się nie tylko swoistym symbolem syzyfowej niezłomności w ujęciu camusowskim, ale i niemalże niepoprawnym optymistą i nigdy niewysychającym źródłem motywacji. Dlatego finał, choć cokolwiek konwencjonalny i przewidywalny, przynosi ogrom satysfakcji jako zwieńczenie człowieczego (i kreskówkowego!) trudu. Porażka staje się aktem sprzeciwu, bo wynika ze świadomości losu.
Wszystko to sprawia, że "Struś Pędziwiatr i zemsta Kojota" bywa niepotrzebnie przekombinowana, ale czepianie się filmu bądź co bądź dobrego byłoby chyba teraz zagrywką godną Acme. A niewykluczone, że niebawem rzeczywistość dopisze do tego wszystkiego cierpki epilog, bo skoligacona z amerykańskim rządem korporacja Paramount Skydance jest o krok od finalizacji przejęcia Warner Bros. Recenzowany tytuł urośnie wtedy do rangi filmowego protestu.
Krytyk filmowy i tłumacz literatury. Publikuje regularnie tu i tam, w mediach polskich i zagranicznych, a nieregularnie wszędzie indziej. Czyta komiksy, lubi kino akcji i horrory, tłumaczy rzeczy... przejdź do profilu
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