Recenzje Supergirl Prawdziwe dziewczyństwo

Recenzja filmu
Supergirl (2026)

Supergirl (2026)
Craig Gillespie
Milly Alcock

Prawdziwe dziewczyństwo

Milly Alcock absolutnie dorasta do epitetu "super" – film warto obejrzeć dla niej samej. Oczywiście figura superosoby, superchłopaka czy superdziewczyny, stanowi pretekst do opowieści o wzorcach
jpopielecki
Filmweb A. Gortych Spółka komandytowa
Prawdziwe dziewczyństwo
Podobno "Superman" Jamesa Gunna miał początkowo wyglądać inaczej. Minimalnie inaczej – ale jednak. Film był oryginalnie opowiedziany w trybie "tydzień z życia Supermana": poniedziałek, wtorek, środa… wiadomo. Niestety, widowni na pokazach testowych nie spodobał się tak "niekonwencjonalny" pomysł. Z ostatecznej wersji montażowej wyleciały więc plansze z dniami tygodnia, chociaż ich ślad widać w filmie: to te momenty, gdy między scenami opowieść dostaje jakby czkawki. Koniec końców "Superman" i tak się broni – ale blizny są widoczne. Rok później na ekrany wlatuje "Supergirl" i niestety: wydaje mi się ofiarą podobnego korporacyjnego "prasowania". Tylko że dużo bardziej poturbowaną.


Szkoda. Szkoda, tym bardziej, że komiksowy pierwowzór, "Supergirl: Kobieta Jutra", napisany przez Toma Kinga i narysowany przez Bilquis Evely, wyróżnia się na tle superbohaterskiej normy. Stanowi bowiem wariację na temat… "Prawdziwego męstwa" – czy to Henry’ego Hathawaya, czy braci Coenów. Bohaterką jest młoda Ruthye, która wyrusza w kosmiczną podróż, szukając zemsty na mordercy swojej rodziny. Po drodze dostaje szereg trudnych lekcji życia pod okiem pozbawionej złudzeń niechętnej mentorki, tytułowej Supergirl. Czyta się to trochę jak baśń o dojrzewającej dziewczynce, odpowiednio bajecznie narysowaną.

Tymczasem filmowa "Supergirl" przypomina bardziej "Mandaloriana i Grogu", ewentualnie – słabszy film Jamesa Gunna (znamienne: reżyseruje Craig Gillespie, a nie Gunn). Oto bohater(ka) i jej przydupas(ka) pędzą przez kosmos tropem uciekającego bandziora, po drodze odwiedzają ze trzy kantyny rodem z "Gwiezdnych wojen", w których roi się od galaktycznych kanalii rodem ze "Strażników Galaktyki", a kiedy pora na scenę akcji, na ścieżce dźwiękowej rozbrzmiewa jakiś szlagier. I chociaż scenariusz Any Nogueiry z grubsza trzyma się pierwowzoru, chociaż z grubsza zachowuje relację między bohaterkami, to jednak "z grubsza" robi różnicę. Wszystko, co było naprawdę ciekawe w komiksie, zostało w komiksie.


Pierwsza rzecz, która poszła na odstrzał, to cokolwiek "secesyjna" oprawa graficzna pierwowzoru. Komiks mieni się subtelnymi kolorami i misterną ornamentyką ilustracji Evely: artystka pięknie odmalowuje bogatą paletę emocji dojrzewającej na naszych oczach Ruthye. Film jest zaś głównie… brązowy. Dość powiedzieć, że każda z trzech kosmicznych kantyn, które odwiedzają bohaterki, wygląda dokładnie tak samo. Jakby w obawie przed widzowskim plutonem z pokazów testowych Gillespie inscenizuje wszystko zachowawczo, bezpiecznie. Tak, jak "się to robi". Tak, jak już to widzieliśmy piętnaśćdziesiąt razy. Niestety: wzięli fajną dziewczynę i przykroili ją do chłopackich standardów.

Szkoda. Szkoda tym bardziej, że Milly Alcock absolutnie dorasta do epitetu "super" – film warto obejrzeć dla niej samej. Oczywiście figura superosoby, superchłopaka czy superdziewczyny, stanowi pretekst do opowieści o wzorcach chłopięctwa czy dziewczyństwa. David Corenswet dostał w "Supermanie" misję zagrania pozytywnego wzoru nietoksycznej męskości, Alcock ma w "Supergirl" odwrotne zadanie. Nowy Superman jest ostentacyjnie miły, nowa Supergirl – wręcz przeciwnie. On maskuje swoją niezręczność, ona maskuje wrażliwość. Ich słowa mówią jedno, ich ciała mówią drugie – dzieje się. Właśnie ta opozycja czyni z nich wdzięczny duet. Dwie wspólne sceny, które mają tu Corenswet i Alcock, są faktycznie elektryczne. Obstawiam zresztą, że co najmniej jedną z nich (tę, gdy spotykają się po raz pierwszy) wyreżyserował James Gunn podczas dokrętek. Bo na krótki moment czuć tu kosmiczną zmianę jakościową: nagle film robi się subtelny, zabawny, wrażliwy, kolorowy. A potem wracamy do brązów: do samoopalacza i sztancy.
 
Oczywiście nawet bez Supermana w kadrze konflikt "wielkooka naiwność kontra demonstracyjny cynizm" pozostaje sednem filmu. Po prostu przez resztę historii rolę czystego serduszka w tej parze gra młoda Ruthye (Eve Ridley). I jeśli "Supergirl" jest "o czymś", to właśnie o tym, jak młodsza dziewczyna obserwuje starszą. Oraz o tym, jak starsza próbuje tego spojrzenia uniknąć albo – w ostateczności, no dobraaa – do niego dorosnąć. 


Supergirl, prywatnie Kara Zor-El, na co dzień performuje bowiem tumiwisizm: poznajemy ją, gdy spędza urodziny, tańcząc w knajpie do piosenki Wet Leg i upijając się do nieprzytomności (trudne zadanie, gdy superszybko trzeźwiejesz). Ale abnegactwo Kary jest nie tyle pozą, co symptomem: żałoba po rodzinnej planecie Krypton zaowocowała u niej ciężkim przypadkiem depresji i doomizmu – co czyni z niej wzorcową "girl" na współczesne, burzliwe czasy. We względnym pionie trzyma ją jedynie wierny pies Krypto. Zaiste: nie ma to jak szczeniak, kiedy desperacko potrzebujesz w życiu podpory rutyny. Nie ma też jak szczeniak, kiedy trzeba sprawdzić, czy pod maską cynizmu nie kryje się aby wrażliwa duszyczka. Pamiętajcie, dzieci: superczłowieka – i superdziewczynę – poznacie po tym, jak traktuje psy.

Ma zatem sens, że kołem napędowym fabuły jest otrucie Krypto przez złego Krema (Matthias Schoenaerts). Kara ma trzy dni, by dopaść typa będącego w posiadaniu antidotum, i tak się składa, że to ten sam typ, którego ściga Ruthye. Pies jako motywacja, tykający zegar, niedobrana para bohaterek – brzmi jak żelazny przepis na scenariusz. I kurde, na papierze działa. W praktyce – już mniej. Mniejsza nawet o to, że Gillespie i ekipa przykrawają niesztampowy komiks do hollywoodzkiej sztampy. Bo nie chodzi o to, że komiks był lepszy, tylko o to, że był dobry.

Trudno zresztą znaleźć jedną naczelną wadę filmu: "Supergirl" stanowi przypadek tak zwanej "śmierci tysiąca cięć". A raczej: tysiąca uwag – tych z pokazów testowych i innych korporacyjno-excelowych poziomów weryfikacji. O wszechobecnym brązie już było. Do tego dochodzą powtórzenia: a to grany w kółko jeden żart o jakimś kosmicznym plugastwie, a to wałkowane raz po raz te same scenariuszowe zagrania. Kara traci moce, cięcie, w następnej scenie Kara odzyskuje moce. Ruthye i Kara się rozchodzą, cięcie, w następnej scenie Ruthye i Kara się schodzą. Żadna z emocji nie może tu sobie wybrzmieć, bo film wciąż pędzi – chociaż jakby stał w miejscu. Sprawę komplikują dodatkowo retrospekcje, wmontowane jakby nie tam, gdzie trzeba. Wszystko muszą więc załatwić dialogi. Ale przesłanie o byciu dobrym wypowiedziane na głos jest mniej skuteczne niż przesłanie zdramatyzowane, czyli opowiedziane poprzez akcję: cele, problemy i wybory bohaterek.  


Gillespie niby sprawdził się jako względnie sprawny rzemieślnik od "her-stories" o rozmaitych buntowniczkach. Szkopuł w tym, że "Ja, Tonya", "Pam i Tommy", a nawet "Cruella", utrzymane były w zgryźliwym, satyrycznym tonie. "Supergirl" wymagała tym czasem subtelniejszej roboty reżyserskiej, mniej grubej krechy, więcej delikatnych pociągnięć (powtórzę: rzućcie okiem na rysunki Evely). Kiedy na drugim planie rusza wątek handlu ludźmi i dziewczynek porywanych na sprzedaż przez Krema i innych oprychów rodem z "Mad Maksa", Gillespiemu zwyczajnie brakuje klasy (oraz, zwyczajnie, czasu), by udźwignąć tematyczny ciężar. Komentarz społeczny jest tu tylko kostiumem, więc reżyser, zamiast być problematyzować, ociera się o eksploatowanie. I jasne, Krem już w komiksie Kinga był czarnym charakterem granym na jednej nucie – może słusznie, czasem trzeba zło nazwać złem, bez jałowego relatywizowania. Ale pod ręką Gillespiego, w przaśnej interpretacji Schoenaertsa, Krem jest zły nie tylko w sensie moralnym.

Skoro o moralności mowa, muszę zaznaczyć, że nie przepadam też za tym, jak pokazano tu kosmicznego łowcę nagród Lobo, który przypadkowo wplątuje się w krucjatę dwóch bohaterek. Jason Momoa wydawał się castingowym strzałem w dziesiątkę – a zarazem sprytnym wabikiem na chłopaków w "dziewczyńskim" filmie. Ale jakimś cudem bliżej było mu do Lobo, kiedy grał Aquamana, niż kiedy gra wreszcie Lobo. Tutaj bowiem przypomina bardziej… Wolverine’a. Sorry, nie to uniwersum, nie ta postać: Lobo powinien być nihilistycznym potworem, a nie cool twardzielem z miękkim podbrzuszem, który życzliwym okiem spogląda na nasze dwie bohaterki. Żeby chociaż faktycznie był cool! Niestety: Momoa wydaje się raczej zmęczony, jakby za długo czekał na tę rolę. Wrażenie zmęczenia udziela się też widzom. Czyżby chodziło o to, że naszpikowane gagami cool sceny akcji widzieliśmy już w pięciu filmach Jamesa Gunna pod rząd i zwyczajnie mamy dosyć? Tylko, że hej: w filmach Gunna działały jak złoto. 



I może to jest problem uniwersum DC pod kierownictwem Gunna: facet nie wyreżyseruje sam wszystkich filmów. Kiedy oddelegowuje robotę takiemu Gillespiemu, dostajemy zaledwie odbitkę: film frunie sobie względnie sympatycznie, ale w kosmos nie poleci. Gunn, jako szef studia i producent, pewnie robił, co mógł. Ale jest przede wszystkim reżyserem, dopiero potem korporacyjnym urzędnikiem – nawet jeśli chwilowo urzęduje na stołku w korporacji. I chociaż "Superman" mu absolutnie wyszedł, chociaż trafił z wyborem Milly Alcock, chociaż zapowiadany na przyszły rok "Man of Tomorrow" pewnie też będzie super, trudno nie oglądać "Supergirl" jako świadectwa wyczerpania pewnej formuły: czy to superbohaterskiej czy szerzej, blockbusterowej. 

Szkoda. Szkoda tym bardziej, że to któryś z kolei film o superbohaterce, który pogrąża korporacyjna ostrożność. Sęk w tym, że kiedy wydajesz na film dwieście razy więcej niż wydano na podbijającą właśnie box-office "Obsesję", kusi, by chwycić się sprawdzonej formuły: trzeba przecież jakoś ograniczyć ryzyko. Ale nie wiem, czy kręcąc nijakszy i koniec końców słabszy film, nie ryzykujesz aby bardziej. Czy te 170 milionów dolarów było warte tego, żeby Milly Alcock naczytała się o sobie w internecie, jaka to jest rzekomo "brzydka"? Przetrwać cykl promocyjny blockbustera – to dopiero wymaga prawdziwej girl power.
1 10
Moja ocena:
5
jpopielecki
Jakub Popielecki
Rocznik 1985, absolwent filmoznawstwa UAM. Dziennikarz portalu Filmweb. Publikował lub publikuje również m.in. w "Przekroju", "Ekranach" i "Dwutygodniku". Współorganizował trzy edycje Festiwalu... przejdź do profilu
Czy uznajesz tę recenzję za pomocną?

Supergirl  (2026)

 Supergirl

Superman  (2025)

 Superman

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

American Villain  (2027)

 American Villain

Najnowsze recenzje

Supergirl (2026)
Supergirl 2026

Prawdziwe dziewczyństwo

jpopielecki
Jakub Popielecki
Wiadomości dla Isabelle (2026)
Wiadomości dla Isabelle 2026

Miłość bez odbioru

TygrysiaLilia
Katarzyna Kebernik
Robin Hood: Koniec legendy (2026)
Robin Hood: Koniec legendy 2026

Ocal nas od zapomnienia

RemiRose
Remigiusz Różański
Gwiezdne miasteczko (2026)
Gwiezdne miasteczko 2026

Mały krok dla człowieka

AnonimowyGrzybiarz
Jan Sławiński
Sugar (2024)
Sugar 2024

Słodziak

_C_Z_
Radosław Czyż