Recenzja filmu Supergirl (2026) Supergirl (2026) Craig Gillespie Milly Alcock

Prawdziwe dziewczyństwo

Milly Alcock absolutnie dorasta do epitetu "super" – film warto obejrzeć dla niej samej. Oczywiście figura superosoby, superchłopaka czy superdziewczyny, stanowi pretekst do opowieści o wzorcach