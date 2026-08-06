Recenzja filmu Tajemnicza kobieta (2026) Tajemnicza kobieta (2026) Barbara Topsøe-Rothenborg Natalie Wolfsberg Madueño Claes Bang

Kobieta z wyspy tajemnic

To kolejna jakościowa produkcja w skandynawskim portfolio Netflixa, nawet jeśli nie przełamuje schematów i nie wyznacza zasad kina kryminalnego na nowo.