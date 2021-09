Matka też człowiek

Trudno uwierzyć, że " The Lost Daughter " to film debiutantki - nawet jeśli jest to debiutantka, która artystyczną edukację odbierała po drugiej stronie kamery. W opartym na powieści Eleny Ferrante debiucie reżyserskim aktorka Maggie Gyllenhaal nie tylko imponuje dojrzałością i wrażliwością, ale przede wszystkim - perfekcyjnym warsztatem w pracy nad tekstem. Wyciska z literackich bohaterów esencję i na jej bazie powołuje do życia postaci z krwi i kości, zaś gdy rzuca światło na tematy macierzyństwa, seksualności i kobiecej samorealizacji, pozostaje wyważona i zręcznie omija mielizny publicystyki. Jej wielkie greckie wakacje to dla protagonistki nostalgiczny koszmar, zaś dla wszystkich matek - bolesna i oczyszczająca psychoterapia.Leda Caruso ( Olivia Colman ) to 48-letnia profesorka włoskiej literatury, która przyjeżdża na grecką wyspę, by w samotności rozgrzać stawy i naładować baterie. Nadmorski urlop szybko zamienia się jednak w pełną gorzkich refleksji podróż w czasie, wprost do dawnych lat wczesnego macierzyństwa Ledy. A wszystko to za sprawą amerykańskiej rodziny plażowiczów, którą kobieta maniakalnie obserwuje z ukrycia. Dwudziestoparoletnia młoda matka - Nina ( Dakota Johnson ) oraz jej nieposkromiona córka Elena budzą w bohaterce niewygodne i bolesne wspomnienia. Temat wydaje się czytelny: Gyllenhaal łamie tabu tzw. "baby blues", oddając głos wszystkim kobietom, dla których narodziny dziecka nie miały nic wspólnego z błogosławieństwem. Reżyserka, mimo że nie serwuje nam rodzicielskiej utopii, jednocześnie nie demonizuje macierzyństwa, zaś co najważniejsze - nie ocenia metod wychowawczych, wokół których można by zbudować odrębny, filmowy konflikt. Gyllenhaal umiejętnie żongluje symbolami - jej film rozkwita, gdy autorka daje się ponieść sile wyobraźni. Gnijące owoce, które Leda znajduje w mieszkaniu, okazują się zwiastunem rychłego końca wakacyjnej idylli, a glizda wypełzająca z wnętrza lalki - metaforą zmagań z toksycznymi demonami przeszłości. Podświadomość często przejmuje stery - tak jak wtedy, gdy bohaterka pod wpływem gwałtownych emocji kradnie córce Niny jej ulubioną lalkę. Zaginięcie zabawki staje się zapalnikiem rodzinnej histerii, a rozdzierający płacz kilkunastoletniej Eleny - złym omenem; zwiastunem eskalacji wyrzutów sumienia. Egzystencjalny niepokój rozprzestrzenia się tu niczym wirus, symptomami są pozornie niewinne i mało znaczące wydarzenia. Banda głośnych chuliganów zakłócających seans filmowy, świdrujące spojrzenie męża Niny czy przypadkowe draśnięcie spadającą szyszką wzbudzają w Ledzie strach i wrażenie bycia pod stałą obserwacją.Nic dziwnego. Kamera prowadzona w przemyślany i konsekwentny sposób nie pozwala oderwać wzroku od bohaterki choćby na moment. Liczne zbliżenia demistyfikują ukrywane stany emocjonalne i zamykają nas w klaustrofobicznym świecie Ledy. Muzyka Dickona Hinchliffe’a sprawia, że atmosfera z każdą minutą gęstnieje - kompozytor pozbawia nas tlenu, zaś bohaterkę - szansy na ucieczkę. Gyllenhaal , sięgając po wielogłosową narrację, znajduje doskonały język dla opowieści o macierzyńskiej traumie. Bohaterka wraca myślami do czasów, gdy połączenie kariery naukowej z rodzicielstwem wydawało się jej niemożliwe. Intensywne i duszne retrospekcje wyznaczają fabularna oś filmu. Pozwalają zrozumieć specyficzną więź łączącą dojrzałą kobietę z nowo poznaną młodą mamą.Jak połączyć macierzyństwo z karierą? Czy bycie matką musi być pracą na cały etat? A jeśli praca nie daje satysfakcji i spełnienia, czy możesz ją po prostu rzucić? Podobne pytania mogą wydawać się banalne (nawet pomimo faktu, że wciąż wywołują kontrowersje), lecz w optyce Gyllenhaal urastają do rangi pytań, z którymi kino potrafi i powinno się zmagać. Olivia Colman imponuje emocjonalnym i psychologicznym spektrum, na którym rozciąga swoją rolę. Fantastyczna jest również Jessie Buckley wcielająca się w młodą Ledę - fizyczne podobieństwo to jedno, aktorki dostrajają się również na poziomie mimiki i języka ciała. Buckley przedstawia całkowity pejzaż macierzyństwa - od mitycznego spełnienia i chwil radości, po wyniszczającą frustrację oraz pragnienie ucieczki. Colman z kolei ugina się pod ciężarem nieprzepracowanych traum - pozorny spokój ducha i brak wyrzutów sumienia wcale nie oznaczają pogodzenia się z dokuczliwą przeszłością. Razem z Gyllenhaal pokazują, że macierzyństwo może być spełnieniem, może prowadzić do autodestrukcji, ale zawsze jest drogą bez powrotu.