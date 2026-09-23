Miłość kwitnie na kampusie

Fani komedii romantycznych od dawna nie mogą narzekać na brak nowych propozycji w ich ulubionym gatunku – przynajmniej w znaczeniu czysto ilościowym, bo już z jakością bywa różnie. Jedną z najnowszych rom-komowych premier w streamingu jest "The Love Hypothesis", ekranizacja bestsellerowej powieści Ali Hazelwood w reżyserii Claire Scanlon. I choć nie jest to pozycja, która w jakikolwiek sposób kontestowałaby ugruntowaną konwencję komedii romantycznej, jest prawdopodobnie jedną z najlepiej zrealizowanych produkcji w tej kategorii w ostatnich latach.
Przy okazji pracy nad tym tekstem zdałem sobie sprawę, że "romans akademicki" to niezwykle poczytny podgatunek we współczesnej literaturze popularnej. Dlaczego akurat ta konwencja ma takie wzięcie? Z jednej strony są tu niezwykle inteligentni bohaterowie, zazwyczaj pracujący nad przełomowymi odkryciami. Z drugiej: znajome, często wywołujące nostalgię środowisko uniwersyteckie kampusu, na którym zawiązują się przyjaźnie na całe życie, organizowane są epickie imprezy, a przede wszystkim tworzą się podwaliny pod akademickie kariery. Nie tak dawno oglądaliśmy "Miłość w Oksfordzie" Netflixa, a teraz Prime Video wychodzi z kontrpropozycją – i z tego "romantyczno-akademickiego" pojedynku wychodzi zdecydowanie zwycięsko.
Główną bohaterką "The Love Hypothesis" jest Olive Smith (gwiazda "Riverdale" Lili Reinhart), ambitna doktoranta na wydziale biologii uniwersytetu Stanforda. Kalifornijska placówka to absolutna czołówka najlepszych uczelni na świecie, co sugeruje, że Olive raczej nie znalazła się tam przypadkiem. Pracuje nad lekiem na raka trzustki (ma ku temu osobiste powody), a że Stanford oferuje szerokie możliwości prowadzenia badań, nasza bohaterka zdaje się być we właściwym miejscu. Co ciekawe, w filmie Scanlon elitarna uczelnia wcale nie wygląda na szczególnie wymagającą – Olive wpada na zajęcia na pełnym luzie, spędza niezliczone godziny w laboratorium, a w przerwach między seminariami zapamiętale stuka w klawiaturę laptopa. Chciałoby się rzec: studia marzeń. Jest jednak w Stanford pewien wykładowca, którego studenci ochrzcili mianem "doktora Zło" – i pech chce, że w bardzo niezręcznej sytuacji Olive właśnie z nim wplątuje się w osobliwą relację. Chcąc osiągnąć dwa różne cele, nasza bohaterka i doktor Carlsen (znany ze "Śmierci na Nilu" Tom Bateman) decydują się zaangażować w udawany związek, mający przetrwać zaledwie kilka tygodni.
Jak można się domyślić, prowizoryczny romans dostarcza mnóstwa zabawnych, ale i stresujących sytuacji dla obu stron. Niesławny doktor Zło to niezwykle formalny i mało elastyczny jegomość – do "kontraktu" z Olive podchodzi w bardzo zasadniczy sposób, z początku nie spodziewając się, że relacja z atrakcyjną doktorantką (czy ktoś już kiedyś wspominał, że Lili Reinhart to połączenie Amber Heard z Kaley Cuoco??) może rozbudzić w nim jakiekolwiek emocje. Tymczasem szczera, choć nieśmiała Olive staje się dla doktora Carlsena przewodnikiem po świecie empatii i odczuwania, zaś nasza bohaterka czerpie garściami z akademickiego doświadczenia swojego przybranego partnera. Ich relacja zdaje się klasycznym "win-win", ale sprawy komplikują się, gdy projekt badawczy Olive zyskuje rozgłos, a na horyzoncie pojawia się doktor Tom Benton z Harvardu (Arty Froushan), potencjalny mentor głównej bohaterki i stary kumpel doktora Zło.
"The Love Hypothesis" zdobywa widza humorem i luzem, który gwarantują przede wszystkim młodzi, nieopatrzeni jeszcze aktorzy: Lili Reinhart, która paradoksalnie w całej obsadzie jest jedną z bardziej doświadczonych aktorek, świetnie radzi sobie z główną rolą, a między nią i Tomem Batemanem jest świetna chemia. Ale znakomicie wypada też drugi plan, na czele z Rachel Marsh, znaną choćby z "Niestabilnego", "Fallout" czy "Dorosłych", która wciela się w Anh, najlepszą przyjaciółkę Olive. To właśnie ich przyjaźń staje się przyczynkiem do zasugerowanego w tytule eksperymentu, który – cóż, to chyba żadna tajemnica – wymknie się Olive i doktorowi Carlsenowi spod kontroli. Dzięki sporej dawce luzu, objawiającego się przede wszystkim w dialogach i nieskrępowanej grze aktorskiej młodej obsady, w "The Love Hypothesis" udaje się z powodzeniem poruszyć nawet trudniejsze tematy: żałoby, braku celu w życiu, a przede wszystkim trudnej sytuacji kobiet w środowisku akademickim, gdzie wciąż muszą udowadniać swą wartość – w przeciwieństwie do mężczyzn. I choć nie uniknięto tu scen łopatologicznych, trudno nie uznać "The Love Hypothesis" za głos w dyskusji o znaczeniu kobiet w naukowym postępie.
Przy okazji "Sterling Point" Prime Video udowodniło, że treści spod znaku young adult mogą nieść ze sobą jakość i świeżość. Tymczasem okazuje się, że także fani produkcji new adult (kolejne pojęcie, którego nauczyłem się przy okazji pracy nad tym tekstem) nie muszą zadowalać się byle czym. "The Love Hypothesis" udowadnia, że konwencja rom-komu, także w wydaniu akademickim, nie wymaga gwiazdorskiej obsady ani wydumanego scenariusza. Wystarczy dobrze przeprowadzony casting i odrobina autentyzmu, by przekonać widzów do siebie.