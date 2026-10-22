Peter Berg to jeden z tych reżyserów, który być może nigdy nie stworzy arcydzieła, ale zawsze dowozi solidne kino. Ze względu na często poruszaną tematykę jest też kimś w rodzaju "Clinta Eastwooda swojego pokolenia" – chodzi o szeroko pojęty patriotyzm, poczucie misji i obowiązku, amerykańskie idee narodowe. Bohaterami u Berga często są żołnierze i funkcjonariusze, którzy stoją na straży bezpieczeństwa ojczyzny i jej obywateli. Najnowszym dodatkiem do budowanego od lat "Berg Patriotic Universe" jest "The Mosquito Bowl", udane, choć – jak często u tego reżysera bywa – nadmiernie patetyczne kino wojenne.
Berg w swoich filmach opowiadał już o żołnierzach w Afganistanie, pracownikach platform wiertniczych czy oficerach wywiadu (nad wyraz często w tych bohaterów wcielał się Mark Wahlberg), a tym razem akcja jego filmu przenosi nas do roku 1941, kiedy to Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej na skutek ataku Japonii na amerykańską bazę w Pearl Harbor. Grupa futbolistów, świecących pełnym blaskiem w drużynach uniwersyteckich, zaciąga się do armii, by wspomóc swój kraj w walce z japońskim wrogiem. Są młodzi, silni i pełni wiary w siebie i swój kraj, dlatego bez większych wątpliwości zostawiają za sobą matki, dziewczyny i kariery sportowe, będąc przekonanymi o rychłym zwycięstwie potężnej armii amerykańskiej. Rzeczywistość jednak – jak dobrze dziś wiemy –okazała się znacznie bardziej brutalna i rozczarowująca. Już podczas pierwszej misji na Pacyfiku zapoznają się z koszmarem wojny, a patriotyczne ideały zderzają się z prowadzoną pośród błota i krwi walką o przetrwanie. Wtedy jeszcze nie wiedzą, że "przygoda", którą mieli nadzieję szybko zakończyć, potrwa długie miesiące i dla wielu z nich będzie miała tragiczny finał.
Netflix
Kane Skennar
"The Mosquito Bowl" to film dość nierówny. O ile świetnie wypada w sekwencjach bitewnych – zarówno lądowanie na Tarawie, opanowanym przez Japończyków atolu Kiribati, jak i słynna bitwa o Okinawę są niesamowicie efektowne, choć w nieunikniony sposób chaotyczne i trudne do uważnego śledzenia – o tyle o wiele słabiej wygląda to pod względem, który u Petera Berga zazwyczaj kuleje: dramaturgicznym. Już w pierwszych scenach, kiedy jeszcze zdolni futboliści trzymają w ramionach swoje dziewczyny, z dialogów wylewa się trudny do zniesienia patos. Trudno zrozumieć relacje pomiędzy głównymi bohaterami a ich najbliższymi – według Berga charakteryzują je wyłącznie wzniosłe gesty i wielkie słowa. Brakuje tu autentyzmu, brakuje mniej kontrolowanych i zainscenizowanych emocji – gdy młodzi futboliści zaciągają się armii, ich bliscy mają im do zaoferowania jedynie wykalkulowane łzy i posągowe twarze. No i jeszcze ukute ze szlachetnych słów pożegnania, niczym elegie dla bohaterów, którymi dopiero być może zostaną.
Tytuł "The Mosquito Bowl" pochodzi od nazwy słynnego meczu futbolu amerykańskiego, który w Wigilię Bożego Narodzenia 1944 roku na wyspie Guadalcanal rozegrały między sobą dwa pułki Marines. Brali w nim udział najbardziej utalentowani futboliści tamtego pokolenia, gracze zawodowych drużyn NFL lub ci, którzy wstąpili do armii tuż po podpisaniu kontraktów. Wielu z nich – być może większość – nigdy z frontu nie wróciło, ale w tej jednej chwili, biegnąc z piłką w ręku podczas gwiazdkowego meczu, mogli ponownie poczuć się normalnie. Ci młodzi mężczyźni, mimo imponujących warunków fizycznych i ogromnego talentu, nie uniknęli wojennego wyroku, oddając życie za ojczyznę. Trzech z czterech głównych bohaterów poległo na Okinawie, czyniąc z jedynego ocalałego Johna McLaughry’ego (znany z roli He-Mana Nicholas Galitzine) rzecznika żołnierzy-futbolistów, którym nie dane było spełnić marzenia o profesjonalnej sportowej karierze. Berg ogrywa ten wątek w sposób – a jakże! – do bólu patetyczny, ukazując powracającego z wojny McLaughry’ego przy boisku futbolowym, na którym kolejne roczniki młodych atletów uganiają się za jajowatą piłką. Morał jest dość oczywisty: to dzięki poświęceniu starszych kolegów mogą grać i marzyć.
Choć w ostatnich latach kino nieco zapomniało o II wojny światowej, "The Mosquito Bowl" raczej nie będzie zwiastunem powrotu do tej tematyki. Peter Berg wziął na warsztat jedną z wielu chwytających za serce historii i dołożył kolejny ultrapatriotyczny film do swojej kolekcji. "Berg Patriotic Universe" rozrasta się i ma się dobrze, ale nie jestem przekonany czy jest to coś, czego potrzebują widzowie. Za dużo tu patosu i spiżowych pomników, a za mało prawdziwych ludzi.