Powszechna opinia o "The Social Network" jest taka, że film był udanym mezaliansem. Oto reżyser "od teledysków i seryjnych morderców" spotkał scenarzystę "od gadania i wymądrzania się" – ale jakimś cudem między pozornie niedobranymi partnerami zaiskrzyło. Różnica między Davidem Fincherem a Aaronem Sorkinem nie sprowadza się jednak tylko do różnicy między ich autorskimi preferencjami. Każdy z panów zdawał się nieco inaczej patrzeć na głównego bohatera. Najprościej mówiąc: dla Finchera historia Marka Zuckerberga była przede wszystkim sardoniczna, dla Sorkina – przede wszystkim tragiczna. I jeśli portret założyciela Facebooka w "The Social Network" był skomplikowany – a był – to geneza tej komplikacji tkwi właśnie w tym rozdźwięku. 16 lat później Sorkin wraca do Zuckerberga – ale bez Finchera. Różnicę widać gołym okiem.
Sorkin staje bowiem za kamerą po raz czwarty i po raz czwarty potwierdza to, co wiedzieliśmy już za pierwszym razem: lepszy z niego scenarzysta niż reżyser. W skali świata może nie byłby to aż taki problem, w skali filmów o Zuckerbergu jest to problem duży. Bo jeśli opowiadanie historii jest przede wszystkim kolejnością podawania informacji – a jest – to Sorkin podaje informacje w sposób dużo mniej precyzyjny niż Fincher w "The Social Network". Tymczasem w "The Social Reckoning" idzie właśnie o podawanie informacji.
Fabuła kręci się wokół tzw. "Facebook Files", dochodzenia gazety "The Wall Street Journal", które ujawniło szereg mrocznych sekretów Facebooka: że sprzyjał radykalizacji użytkowników, że zatajał wyniki badań o swojej szkodliwości, że pomagał szerzyć dezinformację. W toku filmu śledzimy dziennikarza Jeffa Horowitza (Jeremy Allen White), który pomaga pracującej dla Facebooka Frances Haugen (Mikey Madison) dorosnąć do statusu tzw. sygnalistki. Równolegle obserwujemy, jak Mark Zuckerberg (Jeremy Strong) przygotowuje się do przesłuchania przed amerykańskim Kongresem: w teatralnej scenografii szef Facebooka cyzeluje swoje zeznania, tak by przykryć biznesowe wyrachowanie manifestem wiary w "wolność słowa". Wszystko prowadzi zaś do niesławnego szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku. Jeśli Sorkin stawia jakąś tezę – a stawia – to jest ona prosta: Facebook obiecywał demokratyzację sfery publicznej, a w rzeczywistości podkopał fundamenty demokracji.
W jednym z wywiadów udzielonych przy okazji "The Social Network" Sorkin obalił słynną scenariopisarską maksymę, że należy pisać o tym, co się zna/wie ("write what you know"). Zawsze przecież można się dowiedzieć, argumentował. Przecież kiedy zaczął pisać film o Facebooku, sam nie wiedział nic o Facebooku. W podobnej sytuacji jest Horowitz w "The Social Reckoning": dziennikarz polityczny, który zabiera się za Big Techy, choć nawet nie umie obsłużyć nawigacji w samochodzie. Jeśli film o firmie znanej dziś jako Meta ujawnia gdzieś swój wymiar "meta" – a ujawnia – robi to właśnie tu. Jeremy Allen White reprezentuje bowiem widza: Mikey Madison niby tłumaczy facebookowe algorytmy i nadużycia jemu, ale tak naprawdę tłumaczy je nam. To jednak nie wszystko. Bo kiedy oglądamy, jak Zuckerberg ćwiczy rolę Zuckerberga przed przesłuchaniem, równocześnie oglądamy przecież, jak rolę Zuckerberga ćwiczy Strong.
I tu otwiera się przed Sorkinem podwójna pułapka, bo "The Social Reckoning" utyka między młotem rzeczywistości a kowadłem "The Social Network". Niestety, nie ma ucieczki od porównań: oglądając aż trudno się zdecydować, czy rozliczać Stronga raczej z podobieństwa do Zuckerberga w oryginalnej wersji Marka Zuckerberga czy w filmowej wersji Jessego Eisenberga. Żeby nie było: Sorkin nie robi z niego czarnego charakteru, tylko postać o zerojedynkowej optyce, w której gubią się międzyludzkie i społeczne niuanse. Strong idzie za tym, opiera swój występ na popularnym porównaniu Zuckerberga do robota: usztywnia ciało, unieruchamia tułów, patrzy pustym wzrokiem. I nawet jeśli jego rola jest dobra – a myślę, że jest – to i tak Strong wydaje się przede wszystkim nieco za stary (choć ma jedynie 5 lat więcej od Zuckerberga).
Ale nawet jeśli aktor nie gra najważniejszej roli w "The Social Reckoning" – a nie gra – to i tak z głębi drugiego planu przyćmiewa White’a i Madison w rolach Horowitza i Haugen. Sorkin niby ciekawie odwraca spodziewaną dynamikę ich relacji: to weteran dziennikarstwa śledczego jest tu w defensywie, raz po raz strofowany przez swoją informatorkę. Obie postacie wyrastają też z ciekawych paradoksów: technologiczny analfabeta porywa się z motyką na technologicznego giganta, a jego największym wsparciem jest aspołeczna dziewczyna, która wierzy w rewolucyjny potencjał mediów społecznościowych. White i Madison wdzięcznie grają, co mogą, ale pozostają jedynie funkcją fabuły, są raczej podawaczami informacji niż postaciami. Ciętych ripost, błyskotliwych wymian i rytmizujących refrenów nie brakuje – Sorkin to wciąż Sorkin. Ale obejrzyjcie sobie na Youtubie, jak ludzie odgrywają scenki z "The Social Network": dobrzy aktorzy mówiący dobrymi dialogami to jeszcze nie cała alchemia.
Mniejsza już o różne Sorkinowe protekcjonalizmy. Scenarzysta najpierw używa metafory Kasandry, a potem na wszelki wypadek nam ją z wyższością tłumaczy. A kiedy jedna z postaci mówi, że argument mansplainingu to "argument kobiety, której skończyły się argumenty", brzmi to, jakby Sorkin załatwiał jakieś pozaekranowe sprawy. Mniejsza nawet o konfundujące sygnały, jakie wysyła tu i tam reżyser. Sorkin przecież tak ustawia okoliczności, że Haugen w obecności Horowitza jest raz za razem przemoczona i/albo wydekoltowana: w którymś momencie wydaje się wręcz, że wszystko zmierza nie tyle do ujawnienie brudów Facebooka, co do romansu. Film zaś spięty jest klamrą scen, w których policjanci pokazani są jako ofiary – jakby Sorkin nie widział, że figura policjanta nie jest może najwdzięczniejszym symbolem zalet amerykańskiej demokracji. Na pewno nie w skrócie myślowym, który stosuje. Ale nawet jeśli te wszystkie elementy zgrzytają – a zgrzytają – to koniec końców są jedynie symptomami większego problemu.
I tak wracamy do punktu wyjścia. Bo nawet jeśli karabinowe tempo i szkatułkowa struktura "The Social Network" były zapisane już w scenariuszu przez Sorkina – a były – to potrzebny był Fincher, żeby sprostać wyzwaniu tekstu i wszystko to precyzyjnie wyegzekwować. "The Social Reckoning" powtarza po tamtym filmie szereg chwytów, m.in. zaplecioną w precelek strukturę, ale efekt nie jest ten sam. Fincher montował płaszczyzny czasowe na zakładkę, bez narracyjnych protez, do orientacji w czasie wystarczyły mu inscenizacja i montaż. Sorkin zaś rysuje na ekranie linię czasu i jeździ suwakiem to w lewo, to w prawo, od daty do daty, bo nie potrafi czegoś powiedzieć niewerbalnie, bez słów czy choćby cyferek. Innymi słowy: nie umie tego wyreżyserować. Ta niezgrabność ociera się miejscami o tautologię: raz za razem, kiedy Haugen cytuje jakąś wypowiedź Zuckerberga, Sorkin pokazuje nam tę wypowiedź w retrospekcji, sfilmowaną w czerni i bieli – żebyś widział, że to retrospekcja, głupcze! Autor nie czuje też niuansów kina: nie wyłapuje, kiedy z ekranu bije fałszem, na przykład ewidentnie sztucznym tłem. Ma niby tego samego operatora, co Fincher (Jeff Cronenweth), ale jego decyzje, kiedy ruszyć kamerą, a kiedy zostawić szeroki plan, wydają się dość przypadkowe. Nie powściąga nawet skutecznie Alexandre’a Desplata: w rezultacie ścieżka dźwiękowa to trzy różne ścieżki dźwiękowe. Od pastiszu elektronicznych brzmień Trenta Reznora i Atticusa Rossa przez nieznośnie patetyczną kobiecą wokalizę po pojedynczą nutę trąbki sygnalizującą, że oglądamy "kino obywatelskie".
Koniec końców nie chodzi więc o to, że Sorkin nie ma nikogo, kto skontrowałby jego punkt widzenia na Zuckerberga. Tym razem nakręcił bowiem film dużo bardziej jednoznaczny. "The Social Network" pytał: co z tym Facebookiem? "The Social Reckoning" mówi wprost: Facebook jest fe. Ale nawet jeśli teza jest słuszna – a raczej jest – chodzi o to, jak została uargumentowana. Czy raczej: jak została opowiedziana. Sorkin zdaje się nawet rozumieć, że stawką filmu nie jest CO zrobi, ale JAK to zrobi – sam przecież zapisał tę różnicę w dialogach. "Jesteś uprzedzony do Big Techów, bo zabierają pracę dziennikarzom", mówi Haugen do Horowitza. "Nie. Jestem uprzedzony, bo robią to w tak złym stylu", odpowiada dziennikarz. Niestety: aż prosi się, żeby użyć słów autora przeciwko jego filmowi. Nie chodzi o to, jaką tezę stawia Sorkin, tylko w jakim stylu to robi.
Rocznik 1985, absolwent filmoznawstwa UAM. Dziennikarz portalu Filmweb. Publikował lub publikuje również m.in. w "Przekroju", "Ekranach" i "Dwutygodniku". Współorganizował trzy edycje Festiwalu... przejdź do profilu
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