Gra lepiej niż opowiada

„Tron: Ares” jest dokładnie takim filmem, jakiego można było spodziewać się po marce, która od ponad czterech dekad bardziej istnieje w sferze stylu i obietnicy niż spójnej narracji. To widowisko zbudowane z nostalgii, cytatów i wizualnych gestów, ale też produkcja, która bez jednego kluczowego elementu zwyczajnie by się rozsypała. Tym elementem jest muzyka Nine Inch Nails, prawdziwa siła życiowa tego filmu i jedyny powód, dla którego całość trzyma się w ryzach.
Rønning nie próbuje udawać, że opowiada historię na miarę „Blade Runnera” czy „Solaris”. Filozofia w „Tron: Ares” pełni funkcję dekoracyjną - gnoza, konflikt stwórcy ze stworzeniem, pytania o świadomość sztucznej inteligencji pojawiają się tu raczej jako znajome hasła niż realne tematy do przepracowania. Film przypomina pod tym względem kino przełomu wieków, gdzie egzystencjalne pytania były częścią estetyki, a nie intelektualnego wyzwania. To nie wada sama w sobie, o ile widz godzi się na grę pozorów.
Problem w tym, że scenariusz nie potrafi zdecydować, czyim filmem właściwie jest „Tron: Ares”. Ares (Jared Leto) to byt potencjalnie fascynujący, ale ledwie zarysowany. Julian Dillinger Evana Petersa jest kolejną wariacją na temat narcystycznego technokraty z kompleksem boga. Pozostałe postacie istnieją głównie po to, by popychać akcję do przodu. Motywacje są uproszczone, dramaty ledwo naszkicowane, a fabuła sprawia wrażenie pretekstu do kolejnych sekwencji audiowizualnych.
I właśnie w tych sekwencjach film naprawdę ożywa. Nine Inch Nails nie ilustrują tu obrazu, oni go prowadzą. Rytm montażu, intensywność scen akcji, emocjonalny ciężar kluczowych momentów wynikają bezpośrednio z muzyki. To soundtrack, który spaja narrację, nadaje jej tempo i sens, hipnotyzuje widza i przykrywa fabularne braki. Bez NIN „Tron: Ares” byłby pustą, efektowną wydmuszką. Z nimi staje się doświadczeniem, może nie głębokim, ale konsekwentnym i sugestywnym.
Wizualnie to wciąż „Tron”. Zimna geometria, kontrast realnego świata z cyfrową estetyką, świetlne motocykle przecinające miejskie ulice. Najlepsze sceny to te, w których oba porządki się przenikają, a obraz, dźwięk i ruch działają jak jeden organizm. W takich momentach film przypomina audiowizualny koncert zamknięty w formie blockbustera.
„Tron: Ares” nie jest filmem do analizy, lecz do zanurzenia się. Jeśli oczekujecie spójnej, filozoficznej wypowiedzi, będziecie rozczarowani. Jeśli jednak potraficie odpuścić myślenie i dać się poprowadzić dźwiękom Nine Inch Nails, otrzymacie hipnotyczne, momentami naprawdę intensywne kinowe doświadczenie. To film, który oddycha muzyką. I bez niej nie miałby absolutnie nic do powiedzenia.