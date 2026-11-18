Produkcje świąteczne Hallmarka, choć w Polsce nie tak popularne, za oceanem są fenomenem wśród filmowych konwencji. Niemal każdy nowy świąteczny tytuł tej stacji (a rokrocznie wychodzi ich kilka) zrealizowany jest według tego samego formatu: skupiony na karierze bohater lub bohaterka (zazwyczaj jednak bohaterka) z wielkiego miasta trafia na Święta do uroczego małego miasteczka, gdzie zestawiona jest z lokalną postacią będącą jej całkowitym przeciwieństwem. Często jest to rodzinna miejscowość, czasem zupełnie przypadkowa mieścina, ale niemal zawsze chodzi o ukazanie uroków prowincji w kontraście do wielkomiejskiego wyścigu szczurów. Wydaje się, że Netflix pozazdrościł telewizyjnej konkurencji sprawdzonego romkomowego formatu, bowiem "W te święta mam cię na oku", ich najnowsza świąteczna produkcja, wygląda jak żywcem wyjęta z katalogu Hallmarka.
Pierwsza sekwencja wyreżyserowanego przez Elizabeth Allen Rosenbaum filmu sugeruje jednak coś zgoła innego. Poznajemy podczas niej Hannah Brooks (Leighton Meester), doświadczoną panią ochroniarz działającą w sektorze prywatnym. Właśnie z powodzeniem, choć nie bez przeszkód i tylko dzięki własnej intuicji, zakończyła kolejną misję, ale że przy okazji zaliczyła brutalną konfrontację ze współpracownikiem, szefostwo planuje przesunąć ją do mniej wymagających zleceń. Takim okazuje się ochrona gwiazdora kina akcji, Jacka Stapletona (znany z "Nie z tego świata" Jared Padalecki), na którego czyha niebezpieczna stalkera. Znany aktor chce odwiedzić w szpitalu matkę, co dla świetnie wyszkolonej Hannah wydaje się wyjątkowo prostym zleceniem. Okazuje się jednak, że rodzina Jacka bierze kobietę za jego nową partnerkę, przez co oboje zostają zaproszeni na Święta na ranczo w Montanie. A że gwiazdor nie chce niepotrzebnie denerwować matki – i przy okazji nieźle płaci – firma namawia Hannah do wcielenia się w rolę dziewczyny Jacka na czas świąt Bożego Narodzenia. Tylko tyle i aż tyle.
Brzmi to trochę jak remake "Narzeczonego mimo woli" z Sandrą Bullock i Ryanem Goslingiem, więc skąd ten Hallmark? Ano stąd, że jest tu mnóstwo komponentów znanych ze świątecznych romkomów tej stacji: wielkomiejska bohaterka przyjeżdżająca na prowincję i "ucząca się" rancza; kontrastujące osobowości dwojga głównych bohaterów (ona – zasadnicza i zorganizowana, on – spontaniczny i emocjonalny); immersyjne doświadczenie Świąt (ścinanie choinki, parada bożonarodzeniowa, gwiazdkowe tradycje). Jest tu też miejsce na dyskutowanie o karierze i wyborach zawodowych (ważne w hallmarkowskich filmach), choć akurat w filmie Rosenbaum nie prowadzi to do żadnych wniosków. Twórcy poświęcają też sporo miejsca na przepracowywanie rodzinnych traum – każde z głównych bohaterów mierzy się z pewnymi niezagojonymi ranami i chwała ekipie stojącej za "W te święta mam cię na oku", że znaleźli w tej historii miejsce na nieco poważniejsze tematy, jakkolwiek powierzchownie zostałyby one podjęte. Tu jednak pochwały się kończą.
Niezaprzeczalnie jednym z najważniejszych elementów dobrej komedii romantycznej jest chemia między dwojgiem głównych bohaterów. W historiach opartych na udawaniu relacji (a było ich już przecież mnóstwo – vide: niedawna produkcja Prime Video "The Love Hypothesis") istotny jest luz w prezentowaniu wszystkich tych niezręcznych sytuacji, wynikających z braku wzajemnej znajomości i zrozumienia pomiędzy odtwórcami głównych ról w tym spektaklu. Nie przesadzę chyba zbytnio, pisząc, że we "W te święta…" chemię zapomniano wkomponować w strukturę filmu – Meester i Padalecki są tak nieprzekonujący i niezachęcający, że łatwiej kibicować ich rychłemu rozstaniu niż powodzeniu tej relacji. Być może wynika to z faktu, że żadne z nich nie należy do aktorów wybitnie utalentowanych – Meester jest sztywna (znacznie bardziej niż wymagałaby tego osobowość jej postaci) i niewiarygodna w swej przemianie, Padalecki zaś przekonuje, dlaczego poza "Nie z tego świata" szczególnej kariery nie zrobił. I koniec końców także w tym ujawnia się podobieństwo "W te święta mam cię na oku" do klasyków Hallmarka – wszak i w produkcjach tej stacji próżno szukać uznanych i błyszczących talentem aktorów. Tu nawet na drugim planie – poza Andie MacDowell – nie ma znanych nazwisk pozwalających nieco "rozgwieździć" obsadę.
Netflix kilkukrotnie już udowadniał, że potrafi zrealizować niezłą świąteczną komedię romantyczną z przyzwoitą obsadą ("Randki od święta", "Dziennik Noel"). Tym razem jednak zaserwowano widzom bożonarodzeniowy zakalec, który może wywołać niestrawność nawet u najbardziej tolerancyjnych widzów.